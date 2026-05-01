Κεραμέως-στον-ΣΚΑΪ:-Επικίνδυνη,-ατεκμηρίωτη-και-ανησυχητική-η-πρόταση-του-ΠΑΣΟΚ-για-4ήμερη-εργασία

Ως επικίνδυνη, ατεκμηρίωτη και ανησυχητική χαρακτήρισε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη να ανοίξει η συζήτηση για την 4ήμερη εργασία στη χώρα.

«Όποιος έχει παρακολουθήσει την πορεία μου, θα δει ότι είμαι πολύ ανοιχτή σε προτάσεις της αντιπολίτευσης. Εδώ όμως έχουμε μια πρόταση με 3 χαρακτηριστικά: επικίνδυνη, ατεκμηρίωτη και ανησυχητική», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στον ΣΚΑΪ. «Ο κ. Ανδρουλάκης μάς λέει για 4ήμερη εργασία με πλήρεις αποδοχές χωρίς όμως να μας λέει ποιος θα πληρώνει την 5η μέρα. Είναι μια πρόταση που με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει σε λουκέτα χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους».

«Ας πούμε ότι δουλεύει κάποιος σε ένα μανάβικο. Του λέει ο κ. Ανδρουλάκης “πλέον θα δουλεύεις Δευτέρα-Πέμπτη, θα πληρώνεσαι όμως σαν να δουλεύεις πλήρη εβδομάδα Δευτέρα-Παρασκευή”. Αυτό σημαίνει ότι το μανάβικο θα πρέπει να προσλάβει κάποιον άλλον για την επιπλέον ημέρα. Άρα επί της ουσίας επιβαρύνεται πολύ το κόστος εργασίας, κάποιες επιχειρήσεις δεν θα το αντέξουν αυτό. Αυτές που θα ζοριστούν και θα το αντέξουν, πού θα μετακινηθεί αυτό το κόστος;», υπογράμμισε η κ. Κεραμέως.

Για να προσθέσει λέγοντας:

«Έχει νομοθετηθεί στη Γαλλία, όπου έχει εφαρμοστεί. Η Γαλλία έχει από τις υψηλότερες ανεργίες αυτήν τη στιγμή που μιλάμε. Ξέρετε ότι πριν από 2 μήνες είχε υψηλότερη ανεργία από την Ελλάδα; Ας είμαστε λοιπόν ρεαλιστές. Βγήκε αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, έκανε μια πρόταση που αλλάζει τόσες ζωές στην αγορά εργασίας της χώρας και δεν είχε μισό αριθμό. Πώς θα επηρεάσει ασφαλιστικές εισφορές και ταμεία;»

