Μοτζτάμπα-Χαμενεϊ:-Ανοίγει-νέο-κεφάλαιο-για-το-Ορμούζ-χωρίς-αμερικανική-παρουσία,-θα-προστατεύσουμε-πυρηνικές-και-πυραυλικές-τεχνολογίες

Την πεποίθηση ότι η περιοχή του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ, οδεύει προς ένα μέλλον χωρίς αμερικανική παρουσία διατύπωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σε μήνυμά του με αφορμή την Ημέρα του Περσικού Κόλπου, εν μέσω συνεχιζόμενων εντάσεων στην περιοχή.

Στη δήλωσή του, που δημοσιεύθηκε από το κρατικό πρακτορείο IRNA, ο Χαμενεΐ ανέφερε ότι τα Στενά του Ορμούζ υπήρξαν διαχρονικά αντικείμενο διεκδικήσεων, σημειώνοντας ότι «έχουν προκαλέσει την απληστία πολλών “διαβόλων” στο πέρασμα των αιώνων», κάνοντας αναφορά και στην εκδίωξη των πορτογαλικών δυνάμεων το 1622.

A new chapter for the Persian Gulf and the Strait of Hormuz is unfolding. — Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) April 30, 2026

Ο ίδιος υποστήριξε ότι μετά την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, οι Ιρανοί «είδαν με τα μάτια τους τις εκδηλώσεις της αντοχής, της επαγρύπνησης και του θαρραλέου αγώνα» των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.

Ακόμη, ο Χαμενεϊ τόνισε πως η Τεχεράνη θα υπερασπιστεί τα επιτεύγματά της στον πυρηνικό τομέα και την πυραυλική τεχνολογία, σημεία διαφωνιών στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. «Ενενήντα εκατομμύρια γενναίοι και ευσεβείς Ιρανοί και συμπατριώτες, τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας, θεωρούν όλο το πρωτότυπο, πνευματικό, ανθρώπινο, επιστημονικό και βιομηχανικό δυναμικό, καθώς και τις νέες και θεμελιώδεις τεχνολογίες —από τις νανο- και βιοτεχνολογίες έως τις πυρηνικές και πυραυλικές τεχνολογίες— ως εθνικούς θησαυρούς», δήλωσε ο Χαμενεΐ, προσθέτοντας πως το Ιράν προτίθεται να προστατεύσει όλα αυτά τα επιτεύγματα με τον ίδιο τρόπο που προστατεύει τα χερσαία, θαλάσσια και εναέρια σύνορά του.

«Νέο κεφάλαιο» στην περιοχή

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν έκανε λόγο για «ένα νέο κεφάλαιο» που διαμορφώνεται στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ, αποδίδοντας την εξέλιξη αυτή σε αυτό που χαρακτήρισε «ντροπιαστική αποτυχία» των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή.

«Σήμερα, δύο μήνες μετά τη μεγαλύτερη εκστρατεία και επιθετικότητα στον κόσμο της περιοχής και την αποτυχία της Αμερικής στο ίδιο της το σχέδιο, ένα νέο κεφάλαιο αναδύεται», ανέφερε. «Οι βάσεις-μαριονέτες της Αμερικής δεν έχουν καν τη δύναμη και την ικανότητα να εξασφαλίσουν τη δική τους ασφάλεια… πόσο μάλλον την ελπίδα ότι η Αμερική θα παρέχει ασφάλεια στους εξαρτώμενους από αυτήν, φιλοαμερικανούς λαούς της περιοχής», είπε.

Όραμα χωρίς αμερικανική παρουσία

Σύμφωνα με τον Χαμενεΐ, «το λαμπρό μέλλον της περιοχής του Περσικού Κόλπου θα είναι ένα μέλλον χωρίς την Αμερική και στην υπηρεσία της προόδου, της ευημερίας και της άνεσης των λαών της».Άγνωστη η κατάσταση της υγείας του



Παραμένει, στο μεταξύ, η αβεβαιότητα για την κατάσταση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, καθώς αντικρουόμενες πληροφορίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τεχεράνη δημιουργούν σύγχυση σχετικά με την υγεία και τη δημόσια παρουσία του.

Από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως, ούτε έχει εκδώσει ηχητικά ή οπτικά μηνύματα. Όλες οι δηλώσεις του μεταδίδονται γραπτώς μέσω της κρατικής τηλεόρασης, γεγονός που, σύμφωνα με ιρανικές πηγές, συνδέεται κυρίως με αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Η Τεχεράνη αποδίδει τη μυστικότητα γύρω από τον ηγέτη στην αυξημένη απειλή που προκύπτει από τη στρατηγική «αποκεφαλισμού» που, όπως υποστηρίζει, εφαρμόζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, στοχεύοντας στην εξουδετέρωση ηγετικών στελεχών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η πίεση αυτή έχει οδηγήσει τις ιρανικές αρχές να ενισχύσουν σημαντικά τα μέτρα προστασίας, διασφαλίζοντας ότι ο ανώτατος ηγέτης παραμένει ασφαλής και εκτός δημόσιας έκθεσης.

Την ίδια ώρα, αμερικανικές πηγές φέρονται να υποστηρίζουν ότι ο Χαμενεΐ έχει υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, κάνοντας λόγο ακόμη και για παραμόρφωση. Αντίθετα, η ιρανική πλευρά απορρίπτει κατηγορηματικά τα σενάρια αυτά, επιμένοντας ότι ο ηγέτης είναι ζωντανός, υγιής και συνεχίζει να ασκεί κανονικά τα καθήκοντά του.