Μπλε-Κέδρος:-Επενδύσεις-93-εκατ.-ευρώ,-νέα-coco-mat-και-σχέδια-για-το-Σπόρτιγκ

Τα πρότζεκτς που έχει στα σκαριά η Μπλε Κέδρος, οι εξελίξεις με το ξενοδοχείο στην Ακρόπολη και τα σχέδια για το γήπεδο του Σπόρτιγκ.

Επενδύσεις ύψους 93,3 εκατ. ευρώ δρομολογεί για τα επόμενα χρόνια η Μπλε Κέδρος, έχοντας ήδη σε εξέλιξη οκτώ επενδυτικά projects, μεταξύ των οποίων πέντε ξενοδοχειακές αναπτύξεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Μονεμβασιά και Πάτρα. Παράλληλα, η εταιρεία έχει αποκτήσει ακόμη πέντε ακίνητα, για τα οποία εξετάζει τη βέλτιστη αξιοποίηση.

Τα παραπάνω ανέφερε ο επικεφαλής της εταιρείας, Μιχάλης Ευμορφίδης, κατά τη χθεσινή γενική συνέλευση των μετόχων, περιγράφοντας to 2025 ως μια χρονιά-ορόσημο για τη εταιρεία. Όπως σημείωσε, το 2025 ήταν η χρονιά που η εταιρεία «κατάλαβε τι μπορεί να πετύχει μια ομάδα με κοινό σκοπό», καθώς αύξησε το χαρτοφυλάκιό της από 38 σε 43 ακίνητα, ενίσχυσε σημαντικά τα ταμειακά της διαθέσιμα και μηδένισε τον δανεισμό της.

«Δεν έχουμε δάνεια, έχουμε ρευστότητα, έχουμε pipeline, έχουμε έργα και διάθεση για νέα πράγματα, τα οποία θα μάθετε σύντομα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ευμορφίδης, υπογραμμίζοντας ότι για μια εταιρεία ακινήτων ο μηδενικός δανεισμός αποτελεί σπάνιο επίτευγμα. Όπως εξήγησε, τη στιγμή που αντίστοιχες ΑΕΕΑΠ στην Ελλάδα και το εξωτερικό κινούνται συχνά με δανεισμό της τάξης του 50% και άνω, η Μπλε Κέδρος επιλέγει «άλλο δρόμο», με έμφαση στην ισορροπία, τη μετριοπάθεια και τη μείωση του χρηματοοικονομικού κινδύνου.

Η βελτίωση των μεγεθών αποτυπώνεται και στα οικονομικά στοιχεία. Η υπεραξία του χαρτοφυλακίου ενισχύθηκε όπως και τα ταμειακά διαθέσιμα από 1,6 εκατ. ευρώ το 2024 σε 14,6 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση. Ωστόσο η αξία των ακινήτων διαμορφώνεται πλέον στο 111,1 εκατ. ευρώ από 11,7 εκατ. ευρώ το 2024 λόγω απομείωσης κατά 25 εκατ. του ακινήτου στη Φαλήρου 5. Παράλληλα, ο δείκτης ρευστότητας βελτιώθηκε από 0,95 σε 2,26. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο επικεφαλής της εταιρείας από την είσοδό της στο Χρηματιστήριο πριν από τέσσερα χρόνια, η κεφαλαιοποίηση της έχει αυξηθεί από τα 97 εκατ. ευρώ στα 185 εκατ. ευρώ, ενώ στο ίδιο διάστημα έχουν διανεμηθεί στους μετόχους περίπου 26,6 εκατ. ευρώ.

Νέα ξενοδοχεία υπό κατασκευή

Αναλύοντας τα έργα που βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης, ο κ. Ευμορφίδης αναφέρθηκε αρχικά στη Θεσσαλονίκη και στο ακίνητο που έχει αποκτήσει η εταιρεία στην οδό Ζεύξιδος 8. Πρόκειται για οκταώροφο διατηρητέο κτήριο, που μέχρι σήμερα λειτουργούσε ως χώρος γραφείων και στόχος είναι να μετατραπεί σε ξενοδοχείο 52 δωματίων, εκ των οποίων τρεις σουίτες, υπό το όνομα Coco-Mat Du Nord. Το κατάλυμα θα διαθέτει και roof garden, ενώ η αρχιτεκτονική σύλληψη θα ενσωματώνει στοιχεία από τη βυζαντινή και τη βιομηχανική ιστορία της Θεσσαλονίκης.

Ένα από τα πιο σημαντικά projects, όπως το χαρακτήρισε η διοίκηση, είναι το Coco-Mat Village Monemvasia στον οικισμό Ξιφία στη Μονεμβασιά. Εκεί η εταιρεία αναπτύσσει σύνθετο τουριστικό συγκρότημα, που θα περιλαμβάνει πεντάστερο ξενοδοχείο και εξοχικές κατοικίες. Το ξενοδοχείο θα αποτελείται από τέσσερα κτήρια συνολικής επιφάνειας 2.500 τ.μ., ενώ το έργο, προϋπολογισμού 6,8 εκατ. ευρώ, αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027. Το συγκρότημα θα πλαισιωθεί από 11 κατοικίες, καθεμία με ιδιωτική πισίνα και αυλή. Όπως ανέφερε ο κ. Ευμορφίδης, οι εργασίες προχωρούν με αργούς μεν ρυθμούς, λόγω αποκλειστικής χρήσης τοπικών συνεργείων.

Έτερη επένδυση αφορά στην αποκατάσταση διατηρητέου ακινήτου στη Φειδίου 8, με προσθήκη καθ’ ύψος και κατ’ επέκταση, ώστε να μετατραπεί σε ξενοδοχείο 42 δωματίων. Το έργο, προϋπολογισμού 7 εκατ. ευρώ, θα περιλαμβάνει επίσης εστιατόριο, bar και γυμναστήριο και βρίσκεται σήμερα στο στάδιο έγκρισης των μελετών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σημαντική είναι και η σχεδιαζόμενη επένδυση στον παραλιακό οικισμό Αραχωβίτικα στην Πάτρα, σε έκταση 22 στρεμμάτων δίπλα στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου. Εκεί η Μπλε Κέδρος σχεδιάζει την ανέγερση πεντάστερου ξενοδοχείου, με τον προϋπολογισμό να εκτιμάται στα 56,7 εκατ. ευρώ. Το project βρίσκεται στη φάση κατεδάφισης των υφιστάμενων κτηρίων και κατάρτισης του master plan.

Τα οικιστικά ακίνητα

Πέρα από την διεύρυνση του ξενοδοχειακού της αποτυπώματος ωστόσο η εταιρεία δρομολογεί και την ανέγερση κατοικιών. Συγκεκριμένα στο κέντρο της Αθήνας, η εταιρεία σχεδιάζει την ανακατασκευή πολυκατοικίας στη Μαυροματαίων 17, πλησίον του Πεδίου του Άρεως, η οποία ανήκει στο μοντέρνο κίνημα και έχει σχεδιαστεί από τον Περικλή Γεωργακόπουλο. Παράλληλα, στα βόρεια προάστια δρομολογούνται τα Coco-Mat Residences στην Πεύκη, με μεζονέτες άνω των 110 τ.μ. σε έκταση 2.280 τ.μ. στην οδό Κοντογιάννη 11.

Στα σχέδια της εταιρείας βρίσκεται και η ανάπτυξη κατοικιών στην οδό Ασκληπιού, μέσω επένδυσης ύψους 1,3 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για διώροφο κτήριο των αρχών του 19ου αιώνα, το οποίο θα επεκταθεί καθ’ ύψος και θα μετατραπεί σε συγκρότημα 8 διαμερισμάτων, επιφάνειας 55 έως 75 τ.μ., καθώς και δύο επαγγελματικών χώρων. Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει από τις αρχές του 2025 και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2026.

Μια ακόμα επένδυση αφορά το Coco-Mat Μελίσσια, στη λεωφόρο Πεντέλης. Πρόκειται για ακίνητο 1.100 τ.μ. σε οικόπεδο 2.854 τ.μ., όπου παλαιότερα λειτουργούσε το ξενοδοχείο Ακραίον. Μέσω επένδυσης 4 εκατ. ευρώ, η εταιρεία σχεδιάζει την ανακατασκευή του και την αλλαγή χρήσης από ξενοδοχείο σε κατοικίες. Το έργο βρίσκεται προς το παρόν στο στάδιο της αρχιτεκτονικής μελέτης.

Τα νέα ακίνητα προς αξιοποίηση και το γήπεδο Σπόρτιγκ

Παράλληλα με τα παραπάνω, η Μπλε Κέδρος προχώρησε το 2025 και τους πρώτους μήνες του 2026 σε νέες αγορές ακινήτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τρία οικόπεδα στη Μονεμβασιά, συνολικής επιφάνειας 3,2 στρεμμάτων, έναντι 120.000 ευρώ, τετραώροφη οικοδομή στα Πατήσια, δίπλα στο γήπεδο του Σπόρτιγκ, επιφάνειας 460 τ.μ. έναντι 510.000 ευρώ, διατηρητέο κτήριο στην Καστέλλα με θέα στον Σαρωνικό έναντι 835.000 ευρώ, διατηρητέο στην Κυψέλη 1.200 τ.μ. έναντι 256.000 ευρώ, καθώς και τριώροφο ακίνητο 500 τ.μ. στην Αθήνα, στην οδό Ερνέστου Εμπράρ 43, έναντι 695.000 ευρώ.

Να θυμίσουμε ότι ο κ. Μιχάλης Ευμορφίδης έχει αναλάβει και τα ηνία του ιστορικού Σπόρτιγκ. Όπως επανέλαβε κατά την γενική συνέλευση ο ίδιος στόχος είναι η ανακαίνιση του ιστορικού κλειστού στην οδό Ηλία Ζερβού και η στελέχωση του συλλόγου σε κάθε επίπεδο, με όραμα οι ομάδες ανδρών και γυναικών να επιστρέψουν στο υψηλότερο επίπεδο. «Η οικογένεια έχει εμπλακεί με τον θρυλικό Σπόρτινγκ, είμαστε στη διαδικασία να φτιάξουμε το γήπεδο το οποίο έχει χώρους ώστε να γίνει ένα σύγχρονο κλειστό γυμναστήριο και βρισκόμαστε στη διαδικασία των στατικών μελετών, ώστε να διαμορφωθούν μετά οι χώροι κατάλληλα και σύγχρονα, με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις που χρειάζεται μία επαγγελματική ομάδα. Παράλληλα επεσήμανε ότι η αξιοποίηση του ακινήτου επί της Χρυσοστόμου Σμύρνης ενδέχεται να συνδέεται με το γήπεδο και το αθλητικό σωματείο.

Οι εξελίξεις με το ξενοδοχείο στο Κουκάκι

Παράλληλα ο κ. Ευμορφίδης ερωτήθηκε και για τις εξελίξεις με το επίμαχο ξενοδοχείο Athens Cocomat BC, στο Κουκάκι, που βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική διαμάχη για τους δύο τελευταίους ορόφους και για το αν παραβιάζουν τους πολεοδομικούς όρους της περιοχής και ξεπερνούν το επιτρεπόμενο ύψος, παρακωλύοντας την θέα προς την Ακρόπολη.

Αφού επεσήμανε ότι η Μπλε Κέρδος δεν είναι διάδικος και δεν εμπλέκεται στην υπόθεση καθώς το ΣτΕ έχει στραφεί κατά του δημοσίου και όχι της εταιρείας» άφησε να εννοηθεί ότι όταν ωριμάσουν οι συνθήκες η εταιρεία θα διεκδικήσει αποζημιώσεις για την ζημία από το κλείσιμο των δύο τελευταίων ορόφων. «Όταν αφαιρείται ένα περιουσιακό στοιχείο και πλήττεται η φήμη της εταιρείας θα αναζητηθεί αποκατάσταση. Κάτι τέτοιο ωστόσο θα γίνει στο μέλλον, όταν ωριμάσουν οι συνθήκες» ανέφερε χαρακτηριστικά επισημαίνοντας ότι η «εταιρεία έχτισε αυτό το ξενοδοχείο αφού είχε πρώτα αμετάκλητη δικαστική απόφαση του Εφετείου ότι είναι νόμιμο. Μετά από πέντε χρόνια έγινε ό,τι έγινε», κατέληξε.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σχετικά στις οικονομικές της καταστάσεις, οι εξελίξεις σχετικά με την απόφαση το 2025 περιλάμβαναν τις παρακάτω δικαστικές αποφάσεις: