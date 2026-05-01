Νάγκελ-(ΕΚΤ):-Υπέρ-της-αύξησης-επιτοκίων-τον-Ιούνιο,-εκτός-εάν-οι-προοπτικές-βελτιωθούν-αισθητά

«Γνωρίζουμε τους κινδύνους για τη σταθερότητα των τιμών και είμαστε έτοιμοι να δράσουμε ανά πάσα στιγμή» τόνισε ο πρόεδρος της Bundesbank.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα χρειαστεί να αυξήσει τα επιτόκια τον Ιούνιο εάν δεν υπάρξει σημαντική αλλαγή στις προοπτικές, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Bundesbank και μέλος του Δ.Σ. της ΕΚΤ, Γιοακίμ Νάγκελ.

«Από τη σημερινή οπτική γωνία, η κατάσταση εξελίσσεται λιγότερο ευνοϊκά από ό,τι στο προηγούμενο βασικό σενάριο», δήλωσε μέσω - την Παρασκευή. «Αυτό καθιστά ακόμη πιο σκόπιμο για το Διοικητικό Συμβούλιο να αναλάγει δράση τον Ιούνιο εάν οι προοπτικές δεν βελτιωθούν σημαντικά» τόνισε.

Οι παρατηρήσεις του Νάγκελ έρχονται μια ημέρα αφότου η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητο το κόστος δανεισμού, αν και η Πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ άφησε να εννοηθεί ότι θα εξεταστεί μια αύξηση στην επόμενη συνεδρίαση. Πηγές δήλωσαν στο - ότι οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ είναι πιθανό να αυξήσουν τα επιτόκια τον Ιούνιιο, εκτός εάν υπάρξουν θετικές εξελίξεις στις τιμές της ενέργειας και στον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν.

Ο Νάγκελ δήλωσε ότι η ΕΚΤ υιοθέτησε μια «προσέγγιση αναμονής, “βλέποντας και κάνοντας”, επειδή θέλουμε να αποκτήσουμε μια πιο σαφή εικόνα των εξελίξεων», προσθέτοντας ότι «γνωρίζουμε τους κινδύνους για τη σταθερότητα των τιμών και είμαστε έτοιμοι να δράσουμε ανά πάσα στιγμή».

Όταν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συναντηθούν την επόμενη φορά τον Ιούνιο, θα επανεξετάσουν τα σενάριά τους για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή βρίσκεται πλέον στον τρίτο μήνα του και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα τέλος είναι κοντά όπως επισημαίνει το -.

Ο Νάγκελ τόνισε ότι ακόμη και το βασικό σενάριο της ΕΚΤ λαμβάνει υπόψη τις προσδοκίες της αγοράς για αυξήσεις επιτοκίων.