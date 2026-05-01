Νέα ισχυρή άνοδος του γεν – Προειδοποιήσεις για παρέμβαση της Ιαπωνίας στις αγορές

Το ιαπωνικό γεν σημείωσε απότομη άνοδο την Παρασκευή 30/04, καθώς ο κορυφαίος διπλωμάτης συναλλάγματος της χώρας προειδοποίησε ότι το Τόκιο είναι έτοιμο να επιστρέψει στις αγορές, λίγες μόνο ώρες αφότου οι επίσημες αγορές ενίσχυσαν το εύθραυστο νόμισμα.

Τα σχόλια του Atsushi Mimura και η ξαφνική άνοδος του γιεν πυροδότησαν εικασίες μεταξύ των εμπόρων συναλλάγματος για έναν ακόμη γύρο παρέμβασης από την Ιαπωνία, όπως σημειώνει το Reuters.

Έχοντας διατηρηθεί σταθερό κατά τη διάρκεια της νύχτας, το δολάριο υποχώρησε το πρωί της Πρωτομαγιάς, υποχωρώντας έως και 0,66% στο χαμηλότερο σημείο συνεδρίασης των 155,60 από 157,12 νωρίτερα, πυροδοτώντας συζητήσεις για περαιτέρω παρέμβαση μεταξύ των ήδη νευρικών traders συναλλάγματος. Σημειώνεται πως την Πέμπτη το ιαπωνικό νόμισμα σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο 3%, πάνω από το εύρος των 160 δολαρίων.

Δεν ήταν άμεσα ξεκάθαρο τι κρυβόταν πίσω από την κίνηση της Παρασκευής, αλλά οι αναλυτές δήλωσαν ότι μετά την Πέμπτη η αγορά ήταν σε αναταραχή.

«Η ρευστότητα είναι περιορισμένη και ο κόσμος είναι νευρικός μετά την χθεσινή ημέρα, επομένως υπάρχει μια ευαισθησία στην αστάθεια της ισοτιμίας δολαρίου/γεν», δήλωσε ο Jeremy Stretch, επικεφαλής της στρατηγικής συναλλάγματος της G10, CIBC Capital Markets.

Η εντεινόμενη ρητορική του Τόκιο έρχεται καθώς το γεν παραμένει υπό πίεση από τα μεγάλα κενά επιτοκίων μεταξύ ΗΠΑ και Ιαπωνίας και ενόψει της εορταστικής περιόδου, οι αξιωματούχοι φοβούνται ότι θα μπορούσε να προκαλέσει κερδοσκοπικές επιθέσεις.

«Δεν θα σχολιάσω τι θα κάνουμε στο μέλλον. Αλλά θα σας πω ότι οι διακοπές της Χρυσής Εβδομάδας στην Ιαπωνία μόλις ξεκίνησαν», δήλωσε ο Atsushi Mimura σε δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε αν το Τόκιο θα μπορούσε να παρέμβει στην αγορά συναλλάγματος.

Τα σχόλια της Mimura ακολούθησαν την προειδοποίηση της υπουργού Οικονομικών της Ιαπωνίας Satsuki Katayama την Πέμπτη ότι πλησιάζει «αποφασιστική δράση». ​Προέτρεψε επίσης τους δημοσιογράφους να έχουν τα smartphones τους πρόχειρα καθ’ όλη τη διάρκεια των διακοπών, ένα σαφές σημάδι της ετοιμότητας του Τόκιο να παρέμβει και να αποτρέψει τους κερδοσκόπους από το να εκμεταλλευτούν την περιορισμένη ρευστότητα για να πιέσουν το γιεν χαμηλότερα.

Ώρες αργότερα, η Ιαπωνία μπήκε στην αγορά για να στηρίξει το γεν, στην πρώτη επίσημη συναλλαγματική της παρέμβαση εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, δήλωσαν στο Reuters δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα , στέλνοντας το ιαπωνικό νόμισμα υψηλότερα έως και 3%.

Ο Mimura αρνήθηκε να σχολιάσει εάν η Ιαπωνία παρενέβη στην αγορά συναλλάγματος την Πέμπτη.

Όταν ρωτήθηκε αν οι κινήσεις των νομισμάτων παρέμειναν κερδοσκοπικές, απάντησε: «Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην άποψή μου για τις αγορές».