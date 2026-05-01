Νέο «Ανακαινίζω»: έως 36.000 ευρώ για παλιά σπίτια – ποιοι μπαίνουν, τι πληρώνεται και πού θέλει προσοχή

Το νέο «Ανακαινίζω» έρχεται να καλύψει ένα πραγματικό κενό της αγοράς: χιλιάδες παλιά διαμερίσματα και κατοικίες μένουν κλειστά ή υποβαθμισμένα, όχι επειδή δεν υπάρχει ζήτηση, αλλά επειδή ο ιδιοκτήτης δεν έχει τα χρήματα για να τα κάνει κατοικήσιμα. Και εδώ βρίσκεται η βασική διαφορά με τα προηγούμενα προγράμματα. Δεν μιλάμε απλώς για μια μικρή ενίσχυση τύπου «βάψιμο και μερεμέτια», αλλά για ένα σχήμα που επιχειρεί να ρίξει στην αγορά κατοικίες, να στηρίξει την ιδιοκατοίκηση και να περιορίσει —έστω μερικώς— την πίεση στα ενοίκια.

Με βάση τις επίσημες ανακοινώσεις του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η νέα δράση θα έχει προϋπολογισμό περίπου 500 εκατ. ευρώ και θα επιδοτεί την ανακαίνιση παλαιών ιδιωτικών κατοικιών μαζί με ήπια ενεργειακή αναβάθμιση. Η επιδότηση θα ξεκινά από 70% και θα μπορεί να φτάνει έως 95%, ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου και του ακινήτου.

Τι αλλάζει σε σχέση με το παλιό «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»

Το υφιστάμενο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» ήταν πιο περιορισμένο. Στην τρέχουσα μορφή του επιδοτεί εργασίες επισκευής και ανακαίνισης έως 13.500 ευρώ, με επιδότηση 60%, δηλαδή μέγιστο ποσό ενίσχυσης 8.100 ευρώ. Προϋποθέτει ακίνητο έως 100 τ.μ., εισόδημα έως 40.000 ευρώ, ακίνητη περιουσία έως 300.000 ευρώ και υποχρέωση μακροχρόνιας μίσθωσης για τουλάχιστον τρία χρόνια.

Το νέο σχήμα είναι σαφώς πιο φιλόδοξο. Το ποσό ανεβαίνει θεαματικά, η ενίσχυση αφορά και «κλειστά» αλλά και «ανοιχτά» παλαιά σπίτια, ενώ η φιλοσοφία μετακινείται από τη μικρή επισκευή στην ουσιαστική επαναφορά ενός ακινήτου σε αξιοπρεπή κατάσταση κατοίκησης. Το υπουργείο μιλά για σπίτια που σήμερα δεν αξιοποιούνται επαρκώς, είτε επειδή είναι κλειστά είτε επειδή κατοικούνται μεν, αλλά χρειάζονται σοβαρές παρεμβάσεις.

Πόσα χρήματα μπορεί να πάρει ο δικαιούχος

Το μεγάλο δέλεαρ είναι το ανώτατο ποσό. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία, η επιδότηση θα υπολογίζεται ανά τετραγωνικό μέτρο, με πλαφόν τα 300 ευρώ ανά τ.μ., ενώ η συνολική ενίσχυση ανά κατοικία μπορεί να φτάσει περίπου τις 36.000 ευρώ.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ένα παλιό διαμέρισμα 80 ή 100 τ.μ. μπορεί να αποκτήσει πραγματικό περιθώριο ανακαίνισης. Όχι πολυτέλειες, αλλά τις βασικές εργασίες που συνήθως «καίνε» τον ιδιοκτήτη: υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, μπάνιο, κουζίνα, δάπεδα, κουφώματα, βαψίματα, φθορές, θερμοσίφωνα, θέρμανση ή ψύξη. Η ουσία είναι ότι το πρόγραμμα δεν στοχεύει σε αισθητικό λίφτινγκ, αλλά σε λειτουργική αναβάθμιση κατοικιών που έχουν μείνει πίσω για χρόνια.

Ποιες εργασίες θα καλύπτονται

Το νέο «Ανακαινίζω» θα έχει δύο βασικά σκέλη: τις εργασίες ανακαίνισης και τις ενεργειακές παρεμβάσεις. Στο κομμάτι της ανακαίνισης αναμένεται να καλύπτονται βασικές εργασίες όπως υδραυλικά και ηλεκτρολογικά, αντικατάσταση πλακιδίων, ανακαίνιση μπάνιου, βαψίματα και αποκατάσταση φθορών. Στο ενεργειακό σκέλος θα παραμένουν επιλέξιμες παρεμβάσεις όπως εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα και αντικατάσταση κουφωμάτων, χωρίς όμως να απαιτείται βαριά ενεργειακή αναβάθμιση τύπου κλασικού «Εξοικονομώ».

Αυτό είναι σημαντικό. Πολλά παλιά σπίτια δεν χρειάζονται πρώτα «έξυπνα» συστήματα και σύνθετες παρεμβάσεις. Χρειάζονται μπάνιο που να λειτουργεί, κουζίνα που να στέκεται, ηλεκτρολογικό πίνακα που να μην είναι επικίνδυνος και κουφώματα που να μην αφήνουν το σπίτι να μπάζει αέρα. Εκεί ακριβώς φαίνεται ότι θέλει να χτυπήσει το πρόγραμμα.

Ποιοι θα έχουν αυξημένη επιδότηση

Η επίσημη ανακοίνωση αναφέρει ότι τα αυξημένα ποσοστά επιδότησης θα προβλέπονται για άτομα με αναπηρία, τρίτεκνους, πολύτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες, νέους 25 έως 35 ετών, καθώς και για ακίνητα που βρίσκονται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

Εδώ βρίσκεται και ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία: το τελικό ποσοστό δεν θα είναι ίδιο για όλους. Άλλος μπορεί να πάρει 70%, άλλος 80%, άλλος 90% και σε ειδικές περιπτώσεις έως 95%. Άρα ο ενδιαφερόμενος δεν πρέπει να μείνει στον τίτλο «έως 95%», γιατί το «έως» είναι η λέξη-κλειδί. Το τελικό ποσό θα κριθεί από εισοδηματικά, κοινωνικά, γεωγραφικά και τεχνικά κριτήρια.

Ποια ακίνητα μπαίνουν στο πρόγραμμα

Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι το πρόγραμμα θα αφορά παλαιές κατοικίες, είτε κλειστές είτε κατοικούμενες. Δημοσιεύματα που επικαλούνται τον σχεδιασμό του νέου σχήματος αναφέρουν ότι θα καλύπτονται ακίνητα έως 120 τ.μ., με στόχο την ανακαίνιση έως και 20.000 κατοικιών.

Για τα κλειστά ακίνητα, η λογική είναι καθαρή: το κράτος επιδοτεί την ανακαίνιση, αλλά ζητά να επιστρέψει το ακίνητο στην πραγματική αγορά κατοικίας. Δηλαδή να κατοικηθεί ή να μισθωθεί μακροχρόνια. Για τα ήδη κατοικούμενα ακίνητα, η παρέμβαση συνδέεται περισσότερο με την ποιοτική ιδιοκατοίκηση, δηλαδή να μπορούν οικογένειες με χαμηλά ή μεσαία εισοδήματα να βελτιώσουν ένα σπίτι που σήμερα είναι παλιό, ενεργοβόρο ή λειτουργικά προβληματικό.

Η μεγάλη παγίδα με το Airbnb

Το πρόγραμμα δεν έχει σχεδιαστεί για να επιδοτήσει ανακαινίσεις που μετά θα καταλήξουν σε βραχυχρόνια μίσθωση. Αυτό πρέπει να ειπωθεί καθαρά. Η βασική πολιτική στόχευση είναι να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών για κανονική χρήση, όχι να χρηματοδοτηθεί εμμέσως η τουριστική εκμετάλλευση ακινήτων. Ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών αναφέρουν ότι τα ακίνητα που θα ενταχθούν δεν θα μπορούν να αξιοποιηθούν για βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb, ενώ προβλέπονται δεσμεύσεις για μακροχρόνια χρήση ή κύρια κατοικία.

Για τον ιδιοκτήτη αυτό σημαίνει ένα πράγμα: πριν κάνει αίτηση, πρέπει να αποφασίσει τι πραγματικά θέλει να κάνει με το ακίνητο. Αν ο στόχος του είναι η βραχυχρόνια μίσθωση, το πρόγραμμα πιθανότατα δεν του κάνει. Αν ο στόχος του είναι να ανοίξει ένα κλειστό σπίτι και να το νοικιάσει κανονικά ή να το χρησιμοποιήσει ως κύρια κατοικία, τότε το νέο «Ανακαινίζω» μπορεί να είναι ουσιαστική ευκαιρία.

Τι πρέπει να ετοιμάσει ο ιδιοκτήτης από τώρα

Ο ενδιαφερόμενος δεν πρέπει να περιμένει την τελευταία στιγμή. Πρέπει να ελέγξει πρώτα την εικόνα του ακινήτου στο Ε9 και, όπου χρειάζεται, στο Ε2. Να δει αν το ακίνητο εμφανίζεται σωστά ως προς τετραγωνικά, ποσοστό κυριότητας, χρήση και κατάσταση. Να συγκεντρώσει τίτλους, στοιχεία ιδιοκτησίας, πιστοποιητικά και πιθανές εκκρεμότητες. Να ζητήσει προσεκτική τεχνική εκτίμηση από μηχανικό και όχι πρόχειρη προσφορά «στο περίπου».

Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν πολλοί σε τέτοια προγράμματα είναι ότι ξεκινούν από τον εργολάβο και όχι από τον φάκελο. Αν ο φάκελος έχει λάθη, αν το ακίνητο έχει πολεοδομική εκκρεμότητα, αν τα τετραγωνικά δεν συμφωνούν ή αν οι πληρωμές δεν γίνουν όπως προβλέπεται, η επιδότηση μπορεί να χαθεί ή να καθυστερήσει. Στο υφιστάμενο πρόγραμμα, για παράδειγμα, απαιτείται ηλεκτρονική εξόφληση τιμολογίων, κάτι που δείχνει τη γενική κατεύθυνση: όλα πρέπει να είναι καθαρά, νόμιμα και αποδείξιμα.

Γιατί το πρόγραμμα έχει σημασία για την αγορά κατοικίας

Το στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα δεν λύνεται μόνο με επιδόματα ενοικίου. Χρειάζεται περισσότερη προσφορά. Και η πιο γρήγορη προσφορά δεν έρχεται πάντα από νέες οικοδομές, που θέλουν χρόνο, άδειες, κεφάλαια και υψηλό κόστος κατασκευής. Έρχεται από το υπάρχον απόθεμα: παλιά διαμερίσματα που σήμερα είναι κλειστά, εγκαταλελειμμένα ή ακατάλληλα για αξιοπρεπή κατοίκηση.

Αν το πρόγραμμα τρέξει σωστά, μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός. Θα κινητοποιήσει μικροϊδιοκτήτες, τεχνικά συνεργεία, προμηθευτές υλικών και την αγορά μισθώσεων. Αν όμως πνιγεί στη γραφειοκρατία, αν οι πληρωμές καθυστερήσουν ή αν τα κριτήρια γίνουν τόσο σύνθετα που αποθαρρύνουν τους ενδιαφερόμενους, θα χάσει μεγάλο μέρος της δύναμής του. Εδώ δεν χρειάζεται άλλη μια ωραία εξαγγελία. Χρειάζεται πλατφόρμα που να δουλεύει, σαφής οδηγός, γρήγορες εγκρίσεις και καθαροί κανόνες.

Το συμπέρασμα

Το νέο «Ανακαινίζω» είναι από τα λίγα προγράμματα που, αν εφαρμοστούν σοβαρά, μπορούν να πιάσουν ταυτόχρονα τρεις στόχους: να βοηθήσουν ιδιοκτήτες που δεν έχουν κεφάλαιο, να βελτιώσουν παλιές κατοικίες και να αυξήσουν την προσφορά σπιτιών στην αγορά. Το ποσό των έως 36.000 ευρώ και τα ποσοστά ενίσχυσης έως 95% είναι αρκετά ισχυρά για να αλλάξουν τους υπολογισμούς πολλών νοικοκυριών.

Όμως η λεπτομέρεια θα κρίνει το αποτέλεσμα. Ο τελικός οδηγός θα δείξει ποιοι πραγματικά μπαίνουν, ποιες εργασίες εγκρίνονται, ποια δικαιολογητικά απαιτούνται, πότε πληρώνεται η επιδότηση και ποιες δεσμεύσεις αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης. Μέχρι τότε, η σωστή κίνηση για όποιον ενδιαφέρεται είναι απλή: έλεγχος του ακινήτου, καθαρός φάκελος, τεχνική προετοιμασία και καμία βιαστική εργασία πριν ξεκαθαρίσουν οι όροι.