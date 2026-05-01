Ο-Τραμπ-καταργεί-τους-δασμούς-στο-σκωτσέζικο-ουίσκι

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα καταργήσει τους δασμούς στο σκωτσέζικο ουίσκι, για να «γιορτάσει» τη σχέση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά την τετραήμερη επίσκεψη του Βασιλιά Καρόλου Γ’ και της Βασίλισσας Καμίλα.

«Προς Τιμήν του Βασιλιά και της Βασίλισσας του Ηνωμένου Βασιλείου, που μόλις έφυγαν από τον Λευκό Οίκο και κατευθύνονται πίσω στη θαυμάσια χώρα τους, σύντομα θα καταργήσω τους Δασμούς και τους Περιορισμούς στο Ουίσκι, όσον αφορά την ικανότητα της Σκωτίας να συνεργάζεται με την Πολιτεία του Κεντάκι στο Ουίσκι και το μπέρμπον, δύο πολύ σημαντικές Βιομηχανίες», δήλωσε ο πρόεδρος στο Truth Social.

Ο Τραμπ, που δεν καταναλώνει αλκοόλ, παρουσίασε την απόφαση αυτή ως προσπάθεια ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των αποσταγματοποιών Σκωτίας και Κεντάκι και ως ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Η βιομηχανία του σκωτσέζικου ουίσκι είχε πιέσει την αμερικανική κυβέρνηση για την κατάργηση του δασμού 10% στο ουίσκι της για μήνες, με τη στήριξη και των Αμερικανών αποσταγματοποιών, βασιζόμενη σε δύο επιχειρήματα: ότι οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής σκωτσέζικου ουίσκι και ότι η Σκωτία ξοδεύει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ετησίως για την εισαγωγή δρύινων βαρελιών από αποσταγματοποιίες του Κεντάκι.

Το μπέρμπον του Κεντάκι υποχρεωτικά πρέπει να ωριμάζει σε νέα, καμένα δρύινα βαρέλια. Αφού αυτά τα βαρέλια χρησιμοποιηθούν, οι παραγωγοί του Κεντάκι συχνά τα πωλούν σε σκωτσέζους «συναδέλφους» τους, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση και ωρίμανση των ποτών τους.

Πλήγμα

Τόσο η βιομηχανία ουίσκι του Κεντάκι όσο και η σκωτσέζικη έχουν πληγεί από τον εμπορικό πόλεμο του Τραμπ.

Οι εξαγωγές σκωτσέζικου ουίσκι προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 15% το 2025, σύμφωνα με το Συμβούλιο Σκωτσέζικου Ουίσκι, ενώ οι εξαγωγές ουίσκι των ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 19% το 2025, σύμφωνα με το Συμβούλιο Αποσταγμάτων των ΗΠΑ.

Οι περισσότερες από τις μειώσεις στις εξαγωγές ουίσκι των ΗΠΑ, που δεν επλήγησαν από αντισταθμιστικό δασμό, οφείλονταν σε απώλεια εξαγωγών προς τον Καναδά.