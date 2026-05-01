Παίγνια-εξουσίας-και-ρήξη-στην-ιρανική-ηγεσία:-«Φερέφωνο»-των-Φρουρών-της-Επανάστασης-ο-Αραγτσί,-ανεπιθύμητος-για-Πεζεσκιάν-και-Γκαλιμπάφ

Σε επικίνδυνο σημείο φαίνεται να βρίσκονται οι εσωτερικές ισορροπίες εξουσίας στο Ιράν, καθώς ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν και ο πρόεδρος της Βουλής και επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, φέρονται να επιδιώκουν την απομάκρυνση του υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.

Και αυτό, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Iran International, καθώς τον κατηγορούν ότι, στις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα, ακολουθεί τις οδηγίες του διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης, Αχμάντ Βαχίντι, χωρίς να ενημερώνει τον πρόεδρο.

Υπό το καθεστώς της ανωνυμίας, δύο πηγές αναφέρουν ότι ο Πεζεσκιάν και ο Γκαλιμπάφ εκτιμούν πως ο Αραγτσί το τελευταίο διάστημα λειτουργεί λιγότερο ως υπουργός που εφαρμόζει την κυβερνητική πολιτική και περισσότερο ως συνεργάτης του Βαχίντι, ο οποίος φέρεται να έχει ενισχύσει σημαντικά την επιρροή του εντός του στρατιωτικού μηχανισμού.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας φέρεται να έχει ενεργήσει τις τελευταίες δύο εβδομάδες χωρίς να ενημερώνει τον πρόεδρο, σε πλήρη συντονισμό με τον Βαχίντι και βάσει των οδηγιών του. Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στον Πεζεσκιάν, ο οποίος, σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του, έχει διαμηνύσει ότι θα προχωρήσει στην απομάκρυνση του Αραγτσί, εάν συνεχιστεί η ίδια πρακτική.

Οι εντάσεις στους κόλπους της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν είναι νέο φαινόμενο. Στις 28 Μαρτίου είχαν καταγραφεί σοβαρές διαφωνίες μεταξύ του Πεζεσκιάν και του Βαχίντι, ο οποίος φέρεται πλέον να αποτελεί την ισχυρότερη προσωπικότητα στους Φρουρούς της Επανάστασης. Σύμφωνα με πληροφορίες της ίδιας περιόδου, η αντιπαράθεση συνδεόταν με τη διαχείριση του πολέμου και τις επιπτώσεις του στην οικονομία και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών.

Λίγες ημέρες αργότερα, υπήρξαν αναφορές ότι ο Πεζεσκιάν βρισκόταν σε «πλήρες πολιτικό αδιέξοδο», ενώ φέρεται να είχε στερηθεί ακόμη και της αρμοδιότητας να διορίζει αντικαταστάτες σε κυβερνητικά στελέχη που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Βαχίντι είχε ξεκαθαρίσει ότι, λόγω της κρίσιμης κατάστασης, όλες οι βασικές και ευαίσθητες διοικητικές θέσεις θα ελέγχονται απευθείας από τους Φρουρούς της Επανάστασης μέχρι νεωτέρας.

Στο μεταξύ, νέα ένταση καταγράφηκε και στο Κοινοβούλιο. Στις 27 Απριλίου, ομάδα βουλευτών που πρόσκειται στον σκληροπυρηνικό πολιτικό Σαΐντ Τζαλιλί αρνήθηκε να υπογράψει δήλωση στήριξης της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν υπό τον Γκαλιμπάφ, παρά το γεγονός ότι το κείμενο είχε την υποστήριξη 261 άλλων βουλευτών. Μεταξύ όσων δεν υπέγραψαν συγκαταλέγονται πολλά στελέχη της «σκληρής» γραμμής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, τρεις ημέρες πριν τη δημοσιοποίηση της δήλωσης, υπήρξαν πληροφορίες ότι ο Γκαλιμπάφ παραιτήθηκε από επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας, έπειτα από παρατηρήσεις που δέχθηκε για την προσπάθειά του να εντάξει το ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας στις συνομιλίες.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, ο Αραγτσί επιδίωξε να αναλάβει την ηγεσία των διαπραγματεύσεων μετά την αποχώρηση του Γκαλιμπάφ. Τελικά, μετέβη μόνος του στο Ισλαμαμπάντ στις 24 Απριλίου, όπου παρέδωσε την πρόταση της ιρανικής πλευράς, η οποία, σύμφωνα με δημοσιεύματα, απορρίφθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ.