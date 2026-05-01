Παπασταύρου: Οι τιμές ρεύματος τον Μάιο παρέμειναν σταθερές – Δεν είμαστε σε επίπεδο επιδότησης

Παρά την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και τις πιέσεις που αυτή ασκεί διεθνώς στις αγορές ενέργειας, η Ελλάδα εμφανίζει ανθεκτικότητα στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, με βασικό «όπλο» τη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Με πάνω από το 50% της ηλεκτροπαραγωγής να προέρχεται από ΑΠΕ και τη χώρα να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες διεθνώς – τρίτη παγκοσμίως – στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο, διαμορφώνεται ένα σημαντικό «μαξιλάρι» έναντι των διεθνών αναταράξεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής στον τηλεοπτικό σταθμό Action24, ξεκαθάρισε ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν τίθεται ζήτημα νέων επιδοτήσεων στο ρεύμα, καθώς οι τιμές παραμένουν στα επίπεδα της περσινής χρονιάς.

Σταθερές οι τιμές – Εκτός κάδρου οι επιδοτήσεις προς το παρόν

Ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι παρά τις προσδοκίες αποκλιμάκωσης τον Απρίλιο, η ένταση στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώθηκε, επηρεάζοντας ακόμα και τη ναυσιπλοΐα. Ωστόσο, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τον Μάιο δεν αυξήθηκαν, παραμένοντας σταθερές.

Ο ίδιος ήταν σαφής ως προς τη στάση της κυβέρνησης: «Δεν είμαστε σε ένα επίπεδο επιδότησης αυτή τη στιγμή», σημείωσε, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων εφόσον οι συνθήκες επιδεινωθούν. Υπενθύμισε ότι στο παρελθόν έχουν εφαρμοστεί μέτρα στήριξης, τα οποία μπορούν να ενεργοποιηθούν εκ νέου, εάν χρειαστεί, με στόχο, όπως είπε, «να μην μείνει κανείς πίσω».

ΑΠΕ: Πλεονέκτημα με «αγκάθι» την αποθήκευση

Ο υπουργός ΠΕΝ στάθηκε ιδιαίτερα στο ισχυρό αποτύπωμα των ΑΠΕ στο ελληνικό ενεργειακό μείγμα, επισημαίνοντας ότι η χώρα αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό την ενέργεια από τον ήλιο και τον άνεμο, γεγονός που της δίνει συγκριτικό πλεονέκτημα.

Ωστόσο, ανέδειξε ως βασική πρόκληση την αποθήκευση ενέργειας. «Ένα μεγάλο μέρος της παραγόμενης ενέργειας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί τη στιγμή που παράγεται», ανέφερε, εξηγώντας ότι η μεταβλητότητα των ΑΠΕ δημιουργεί πιέσεις στο σύστημα.

Ήδη, από την 1η Απριλίου τέθηκαν σε λειτουργία οι πρώτες μονάδες αποθήκευσης ισχύος 32 MW, με στόχο η δυναμικότητα να φτάσει τα 700 MW έως το τέλος του έτους και να ξεπεράσει το 1 GW έως το 2027. Η ενίσχυση της αποθήκευσης, όπως σημείωσε, είναι κρίσιμη για τη σταθερότητα και την ασφάλεια του συστήματος.

Καύσιμα: Παρακολούθηση της κρίσης και «ανάχωμα» τα πρώτα μέτρα

Αναφερόμενος στα καύσιμα, ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι πρόκειται για έναν κρίσιμο παράγοντα που επηρεάζει συνολικά την οικονομία, από το κόστος μεταφορών έως τις τιμές βασικών αγαθών.

Καύσιμα: Πρωτομαγιά με «φωτιά» στην αντλία – Πόσο θα πληρώσουν οι οδηγοί

Όπως είπε, τα πρώτα μέτρα που ελήφθησαν λειτούργησαν ως «ανάχωμα» στις ανατιμήσεις, ενώ η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, ώστε να παρέμβει εφόσον χρειαστεί, ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης.

Κάθετος διάδρομος: Συναντήσεις με Βόρεια Μακεδονία και Σερβία – Στο τραπέζι νέες διασυνδέσεις

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στον σχεδιασμό για τον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου, ο οποίος, όπως τόνισε, αναβαθμίζει τον ρόλο της Ελλάδας στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική της περιοχής.

Όπως εξήγησε, οι συμφωνίες που έχουν ήδη ανακοινωθεί με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και την Αλβανία αποτελούν θετική εξέλιξη, καθώς ανοίγουν τον δρόμο για τη σύναψη μακροχρόνιων συμβολαίων, τα οποία είναι απαραίτητα για την υλοποίηση των απαιτούμενων υποδομών.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη συμφωνία διασύνδεσης μεταξύ Κροατίας και Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα κινείται στην ίδια κατεύθυνση: την επέκταση του διαδρόμου προς τα Δυτικά Βαλκάνια.

Στο πλαίσιο αυτό, προγραμματίζονται συναντήσεις με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, με στόχο τη διερεύνηση νέων διασυνδέσεων φυσικού αερίου. «Η χώρα μας εξελίσσεται σε ενεργειακό κόμβο και πρωταγωνιστή στην περιοχή», τόνισε.