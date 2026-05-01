Πηγές-υπ.-Δικαιοσύνης:-Με-pace-η-συνάντηση-Μπακάλη,-όχι-με-Κοβέσι

Στην αποσαφήνιση των γεγονότων γύρω από τις διεθνείς επαφές του αντιπροέδρου της ΑΔΑΕ, Γιώργου Μπακάλη, προχωρούν πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τις πληροφορίες που έφεραν τον κ. Μπακάλη σε επικοινωνία με την Ευρωπαία Εισαγγελέα, Λάουρα Κοβέσι.

Σύμφωνα με έγκυρους κύκλους του υπουργείου, ο κ. Μπακάλης ουδέποτε έλαβε πρόσκληση από τη Λάουρα Κοβέσι, ούτε υπήρξε οποιαδήποτε μορφής συνάντηση ή επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι η φημολογία που αναπτύχθηκε τις τελευταίες ημέρες στερείται πραγματικής βάσης, καθώς οι δραστηριότητες της ΑΔΑΕ κινήθηκαν αποκλειστικά στο πλαίσιο των θεσμικών επαφών με το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Η ατζέντα του αντιπροέδρου της Αρχής περιλάμβανε τη συμμετοχή του σε ακρόαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Monitoring Committee) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE).

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 28 Απριλίου 2026, παρουσία κυβερνητικής και δικαστικής εκπροσώπησης. Από πλευράς PACE, συμμετείχαν οι εισηγήτριες Λάουρα Καστέλ (Laura Castel, Ισπανία) και Μιαπέτρα Κούμπουλα-Νάτρι (Miapetra Kumpula-Natri, Φινλανδία), συνοδευόμενες από τον γραμματέα της Επιτροπής, Νταμιέν Κασέλιν (Damien Caselin).

Από την ελληνική πλευρά, στη συζήτηση μετείχαν:

Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας.

Η Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Μαρίνα Σκανδάλη.

Ο Σύμβουλος του υφυπουργού, Ιωάννης Γερμανός.

Όπως επισημαίνουν κύκλοι του υπουργείου Δικαιοσύνης, η επίσκεψη της αντιπροσωπείας της PACE εντάσσεται στην καθιερωμένη διαδικασία αξιολόγησης για τη συμμόρφωση της Ελλάδας με τις ευρωπαϊκές αρχές.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τέθηκαν επί τάπητος κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη θεσμική θωράκιση των Ανεξάρτητων Αρχών, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ενίσχυση της διαφάνειας. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο κατά πόσο το υφιστάμενο πλαίσιο επιτρέπει στην ΑΔΑΕ να επιτελεί απρόσκοπτα τον ελεγκτικό της ρόλο, ως θεματοφύλακας του κράτους δικαίου.

Με τις διευκρινίσεις αυτές, οι ίδιες πηγές επιχειρούν να «κλείσουν» οριστικά τον κύκλο της παραφιλολογίας, ξεκαθαρίζοντας ότι η διεθνής παρουσία της ΑΔΑΕ περιορίζεται στις προβλεπόμενες θεσμικές αξιολογήσεις των ευρωπαϊκών οργάνων.

- sofokleous10.gr

