Ράλι αγορών εν μέσω γεωπολιτικής έντασης: Οι επενδυτές αγνοούν το Ιράν, νέα υψηλά σε Ασία – Αυστραλία

Οι αγορές σε Αυστραλία και Ιαπωνία κατέγραψαν άνοδο την Παρασκευή 1/5, ακολουθώντας τα κέρδη της Wall Street, όπου τόσο ο S&P 500 όσο και ο Nasdaq Composite έφτασαν σε νέα ιστορικά υψηλά.

Η άνοδος αυτή σημειώθηκε καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα των Apple και Caterpillar, παραβλέποντας τα ασθενέστερα του αναμενομένου οικονομικά στοιχεία και τις απειλές κλιμάκωσης της έντασης στο Ιράν από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι τιμές του πετρελαίου Brent crude εκτινάχθηκαν προσωρινά στα 126 δολάρια το βαρέλι, μετά από δημοσίευμα του Axios ότι ο αμερικανικός στρατός θα ενημέρωνε τον Τραμπ για πιθανά στρατιωτικά σχέδια κατά του Ιράν.

Ωστόσο, το συμβόλαιο Ιουνίου του Brent, το οποίο έληξε την Πέμπτη, διαμορφώθηκε τελικά στα 114,01 δολάρια το βαρέλι, ενώ το West Texas Intermediate των ΗΠΑ ενισχύθηκε κατά 0,61% στα 105,71 δολάρια (στις 7:46 μ.μ. ώρα Νέας Υόρκης). Τα συμβόλαια Brent για παράδοση τον Ιούλιο έκλεισαν στα 110,4 δολάρια.

Την Πέμπτη, το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι το ΑΕΠ αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 2% το πρώτο τρίμηνο. Αν και πρόκειται για βελτίωση σε σχέση με το 0,5% του τέταρτου τριμήνου του 2025, το αποτέλεσμα ήταν χαμηλότερο από την εκτίμηση των αναλυτών της Wall Street για 2,2%.

Οι περισσότερες μεγάλες αγορές της Ασίας παρέμειναν κλειστές λόγω της Πρωτομαγιά.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 0,38% στις 59.513,12 μονάδες, ενώ ο Topix ανέκαμψε από τις αρχικές απώλειες και έκλεισε με άνοδο 0,04% στις 3.728,73 μονάδες.

Το ιαπωνικό γεν ενισχύθηκε κατά 0,6% έναντι του δολαρίου, μετά από αναφορές ότι το Τόκιο παρενέβη στην αγορά συναλλάγματος για να στηρίξει το νόμισμα, οδηγώντας σε απότομη άνοδο. Η ισοτιμία διαμορφώθηκε στα 155,8 γεν ανά δολάριο, αφού νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα είχε ξεπεράσει το επίπεδο των 160, φτάνοντας στο υψηλό διετίας των 160,72.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 ενισχύθηκε κατά 0,74% και έκλεισε στις 8.729,8 μονάδες, διακόπτοντας ένα σερί οκτώ συνεχόμενων πτωτικών συνεδριάσεων.

Στις ΗΠΑ, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,02% και έκλεισε σε ιστορικό υψηλό στις 7.209,01 μονάδες, για πρώτη φορά πάνω από το όριο των 7.200. Ο τεχνολογικός Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 0,89%, καταγράφοντας επίσης νέα ενδοσυνεδριακά και ιστορικά υψηλά.

Ο Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε κατά 1,62%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) στις ΗΠΑ κινήθηκαν οριακά ανοδικά μετά τη συνεδρίαση, με τα futures του S&P 500 να αυξάνονται κατά 0,16%, ενώ εκείνα του Nasdaq 100 παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα. Τα futures του Dow Jones ενισχύθηκαν κατά 79 μονάδες, ή περίπου 0,2%.