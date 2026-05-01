Στο αεροδρόμιο του Ηράκλειο οι επιβαίνοντες του «Global Sumud Flotilla» – Δείτε φωτογραφίες

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση με τους επιβαίνοντες του «Global Sumud Flotilla», μετά την αναχαίτιση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/4) σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης, όταν ισραηλινές δυνάμεις παρενέβησαν και ανέκοψαν την πορεία του στολίσκου προς τη Γάζα.

Οι 175 ακτιβιστές αποβιβάστηκαν αρχικά στον Αθερινόλακκο Λασιθίου και στη συνέχεια η πλειονότητά τους μεταφέρθηκε με τέσσερα λεωφορεία της Περιφέρειας Κρήτης στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο, όπου αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες επιστροφής τους στις χώρες προέλευσής τους. Ωστόσο, περίπου 30 άτομα που είχαν τραυματιστεί μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Σητείας για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Σε ό,τι αφορά στους 175 αφιχθέντες στο νησί, πρόκειται για άνδρες και γυναίκες διαφόρων εθνικοτήτων, μεταξύ των οποίων και Έλληνες.

Μέχρι αυτή την ώρα, αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, ενώ γύρω από την υπόθεση επικρατεί άκρα μυστικότητα, με τις αρχές να διαχειρίζονται το περιστατικό σε συντονισμό τους αρμόδιους φορείς.

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα στον κόλπο της Ιεράπετρας, όπου έχουν αγκυροβολήσει ιστιοφόρα με ακτιβιστές. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα σκάφη αυτά έσπευσαν προς υποστήριξη του στολίσκου, προσεγγίζοντας από τα δυτικά, από την πλευρά του Μύρτους, ωστόσο οι καιρικές συνθήκες και οι ισχυροί άνεμοι τα ανάγκασαν να καταφύγουν και να αγκυροβολήσουν στον κόλπο.

