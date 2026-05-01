Το-Πεντάγωνο-κατέληξε-σε-συμφωνία-με-7-κολοσσούς-της-Τεχνητής-Νοημοσύνης

Το Πεντάγωνο των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με επτά κορυφαίες εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης, με στόχο την αξιοποίηση των προηγμένων συστημάτων τους σε διαβαθμισμένα δίκτυα του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, στο πλαίσιο της προσπάθειας να διευρυνθεί το φάσμα των παρόχων AI που συνεργάζονται με τον στρατό.

Στη συμφωνία συμμετέχουν οι SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft και Amazon Web Services, πολλές από τις οποίες ήδη διατηρούν συνεργασίες με το Πεντάγωνο. Οι εταιρείες αυτές θα ενσωματωθούν σε περιβάλλοντα δικτύου υψηλής διαβάθμισης (Impact Levels 6 και 7), γεγονός που θα επιτρέψει αυξημένη πρόσβαση των στρατιωτικών συστημάτων στα προϊόντα τους.

Η απουσία της Anthropic και η διαμάχη με το Πεντάγωνο

Από τη νέα συμφωνία απουσιάζει η Anthropic, η οποία βρίσκεται σε διαφωνία με το Πεντάγωνο σχετικά με τις δικλείδες ασφαλείας για τη στρατιωτική χρήση των εργαλείων της. εταιρεία είχε χαρακτηριστεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά ως «κίνδυνος για την εφοδιαστική αλυσίδα» από το υπουργείο Άμυνας, με αποτέλεσμα να απαγορευτεί η χρήση των συστημάτων της από το ίδιο το Πεντάγωνο και τους συνεργαζόμενους εργολάβους.

Στόχος η αποφυγή εξάρτησης από έναν πάροχο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διεύρυνση των παρόχων AI αποσκοπεί στο να αποτραπεί ο «εγκλωβισμός σε συγκεκριμένο πάροχο», δηλαδή η υπερβολική εξάρτηση του στρατού από μία μόνο εταιρεία τεχνολογίας.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη χρησιμοποιείται ήδη από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σε κρίσιμες λειτουργίες όπως σχεδιασμός επιχειρήσεων, επιμελητεία και στοχοθέτηση, με στόχο την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική εκτέλεση πολύπλοκων στρατιωτικών διαδικασιών.

Ευρεία χρήση AI στο αμερικανικό Πεντάγωνο

Η σημασία της τεχνολογίας αυξάνεται ραγδαία, καθώς η κεντρική πλατφόρμα AI του Πενταγώνου, GenAI.mil, χρησιμοποιείται ήδη από περισσότερους από 1,3 εκατομμύρια υπαλλήλους του υπουργείου Άμυνας, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Παράλληλα, η Google έχει ήδη υπογράψει συμφωνία που επιτρέπει στο υπουργείο Άμυνας να χρησιμοποιεί τα μοντέλα της σε διαβαθμισμένες επιχειρησιακές εφαρμογές, ενισχύοντας περαιτέρω την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στο στρατιωτικό οικοσύστημα.

Αντιδράσεις και εσωτερικές ενστάσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Reuters, στελέχη του Πενταγώνου, πρώην αξιωματούχοι και εργολάβοι τεχνολογίας εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στις αλλαγές, καθώς αρκετοί εκτιμούν ότι τα εργαλεία της Anthropic είναι τεχνικά ανώτερα, παρά την κυβερνητική απόφαση για απεξάρτηση από αυτά μέσα στους επόμενους έξι μήνες.