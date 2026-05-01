Το τελευταίο ταγκό του πετρελαίου

Το πετρέλαιο ανεβαίνει, την ίδια ώρα που οι παραγωγοί ετοιμάζονται να ρίξουν περισσότερα βαρέλια στην αγορά. Όταν αυτά τα δύο κινούνται μαζί, η άνοδος συνήθως πλησιάζει στο τέλος της διαδρομής. Η κίνηση που βλέπουμε τώρα έχει χαρακτηριστικά κορύφωσης και όχι συνέχειας. Θυμίζει την τελευταία ένταση πριν αλλάξουν οι ισορροπίες στη νέα πραγματικότητα.

Το πρώτο στοιχείο που καθορίζει τη νέα πραγματικότητα είναι η εκρηκτική αύξηση της αμερικανικής παρουσίας στις διεθνείς ροές. Οι εξαγωγές των ΗΠΑ έφτασαν σε ιστορικό υψηλό 6,4 εκατ. βαρέλια ημερησίως, επίπεδο που μετατρέπει τη χώρα σε βασικό προμηθευτή της παγκόσμιας αγοράς.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η σχιστολιθική παραγωγή πετρελαίου λειτουργεί με εντελώς διαφορετικούς ρυθμούς σε σχέση με τα παραδοσιακά κοιτάσματα. Πολλές εταιρείες μπορούν να είναι κερδοφόρες ακόμη και με τιμές γύρω στα 45–50 δολάρια το βαρέλι, κάτι που αλλάζει τη συμπεριφορά όταν οι τιμές ανεβαίνουν.

Το κρίσιμο σημείο είναι η ταχύτητα. Στο σχιστολιθικό πετρέλαιο, μια νέα γεώτρηση μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε 2 έως 6 μήνες, όταν σε άλλα projects απαιτούνται χρόνια. Επιπλέον, υπάρχει μεγάλος αριθμός από ήδη τρυπημένες γεωτρήσεις που δεν έχουν ακόμη ενεργοποιηθεί πλήρως. Αυτές μπορούν να μπουν σε παραγωγή μέσα σε λίγες εβδομάδες, εφόσον οι τιμές το δικαιολογούν.

Αυτό σημαίνει ότι η αγορά δεν περιμένει χρόνια για να δει νέα προσφορά. Κάθε φορά που η τιμή ανεβαίνει, εμφανίζονται πολύ γρήγορα επιπλέον βαρέλια, καθώς οι εταιρείες εκμεταλλεύονται την ευκαιρία για άμεση αύξηση παραγωγής. Κοινώς, οι παραγωγοί “πουλάνε” την άνοδο. Όσο η τιμή ανεβαίνει, τόσο αυξάνεται η προσφορά από τις ΗΠΑ, και αυτή η νέα προσφορά λειτουργεί σαν αντίβαρο. Έτσι, τα ανοδικά κύματα δυσκολεύονται να αποκτήσουν διάρκεια, γιατί η αγορά γεμίζει ξανά με βαρέλια πιο γρήγορα από ό,τι στο παρελθόν.

Σε αυτή τη στρατηγική κατεύθυνση εντάσσεται και η πολιτική του Donald Trump, με το δόγμα “Drill, baby, drill”, που ενισχύει τη μέγιστη αξιοποίηση εγχώριων πόρων. Η ενεργειακή αυτάρκεια μετατρέπεται σε εξαγωγική δυναμική. Το αποτέλεσμα είναι ένα επιπλέον κύμα βαρελιών που διοχετεύεται στις διεθνείς αγορές, εντείνοντας τον ανταγωνισμό.

Το δεύτερο, ακόμη πιο κρίσιμο στοιχείο αφορά την αποσύνθεση του μηχανισμού ελέγχου της αγοράς από τον OPEC+. Η αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) αφαιρεί από το σύστημα έναν από τους ισχυρότερους και τεχνολογικά πιο εξελιγμένους παραγωγούς. Τα ΗΑΕ διαθέτουν περίπου 113 δισ. βαρέλια αποθεμάτων, αποτελούν τον 3ο μεγαλύτερο παραγωγό εντός OPEC και κατείχαν σημαντικό ποσοστό της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας.

Με την έξοδο αυτή, το Άμπου Ντάμπι αποκτά πλήρη ελευθερία κινήσεων. Η παραγωγή μπορεί να κινηθεί προς τα 5 εκατ. βαρέλια ημερησίως, χωρίς ποσοστώσεις και χωρίς συντονισμό. Κάθε επιπλέον βαρέλι που εισέρχεται στην αγορά δημιουργεί πίεση στις τιμές, εκτός αν άλλοι παραγωγοί μειώσουν αντίστοιχα την παραγωγή τους, κάτι που δύσκολα μπορεί να γίνει γιατί όλοι σχεδόν θα τρέξουν να αναπληρώσουν τη ζημιά που έχουν υποστεί από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Το ερώτημα πλέον είναι γιατί τα υπόλοιπα μέλη να συνεχίσουν να περιορίζουν την παραγωγή τους. Η εμπειρία από προηγούμενους κύκλους δείχνει ότι τέτοιες ισορροπίες διαλύονται όταν τα κίνητρα διαφοροποιούνται. Η Σαουδική Αραβία χρειάζεται υψηλότερες τιμές για να στηρίξει τον προϋπολογισμό της, η Ρωσία χρειάζεται ροές μετρητών για να χρηματοδοτήσει τις γεωπολιτικές της επιδιώξεις, ενώ τα ΗΑΕ θα κινηθούν επιθετικά για αύξηση μεριδίου αγοράς.

Το σύστημα συντονισμού έχει ρωγμή και χάνει συνοχή.

Η γεωπολιτική διάσταση ενισχύει την ένταση, αλλά δεν αλλάζει την κατεύθυνση. Το Ιράν παραμένει εκτός πλήρους συμμετοχής, αφαιρώντας έναν ακόμη κρίσιμο παίκτη από τον μηχανισμό. Την ίδια στιγμή, η Ρωσία επιχειρεί να διατηρήσει ένα επίπεδο σταθερότητας στις τιμές, δηλώνοντας πλαγίως ότι δεν επίκειται άμεση σύγκρουση τιμών. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι η μεγάλη ανάγκη που έχει για τιμές άνω των 70 δολαρίων δημιουργεί πίεση σε ένα σύστημα που ήδη δοκιμάζεται.

Στο πεδίο των φυσικών ροών, τα ΗΑΕ έχουν ήδη εξασφαλίσει έναν κρίσιμο βαθμό ευελιξίας. Ο αγωγός Abu Dhabi Crude Oil Pipeline μεταφέρει πετρέλαιο από το Habshan στο Fujairah, εκτός Περσικού Κόλπου, με δυναμικότητα 1,5 – 1,8 εκατ. βαρέλια ημερησίως και πρακτική ροή έως 1,6 εκατ. βαρέλια. Η πρόσβαση στον Ινδικό Ωκεανό επιτρέπει εξαγωγές που παρακάμπτουν το Στενό του Ορμούζ.

Παράλληλα, η παγκόσμια αγορά βρισκόταν ήδη σε κατάσταση αυξημένης προσφοράς πριν από την ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι εκτιμήσεις για την επόμενη διετία δείχνουν ότι η παραγωγή μπορεί να ξεπεράσει τη ζήτηση, καθώς η αύξηση κατανάλωσης επιβραδύνεται. Η ενεργειακή μετάβαση, η βελτίωση της αποδοτικότητας και οι χαμηλότεροι ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης περιορίζουν την απορρόφηση της προσφοράς.

Σε αυτό το πλαίσιο, η τρέχουσα άνοδος αποκτά ιδιαίτερο νόημα. Η αγορά τιμολογεί τον κίνδυνο, όχι την πραγματική ισορροπία προσφοράς και ζήτησης. Το γεωπολιτικό premium ανεβάζει τις τιμές, όμως κάτω από την επιφάνεια συσσωρεύεται πίεση προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Η συμπεριφορά των βασικών παραγωγών ενισχύει αυτή την ανάγνωση. Οι ΗΠΑ αυξάνουν τις εξαγωγές, η Ρωσία διατηρεί υψηλά επίπεδα παραγωγής, και τα ΗΑΕ ανοίγουν τη στρόφιγγα. Πρόκειται για μια παγκόσμια μάχη μεριδίων, όπου κάθε παραγωγός επιδιώκει να διοχετεύσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο όγκο πριν από μια πιθανή έντονη υποχώρηση τιμών.

Το τρίτο στοιχείο – χτύπημα έρχεται από την τεχνολογία που αφαιρεί βαρέλια από τη μελλοντική ζήτηση. Τα ηλεκτρικά οχήματα είναι πλέον εδώ και “μεγαλώνουν” μέρα με τη μέρα. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), ο παγκόσμιος στόλος ηλεκτρικών αυτοκινήτων έφτασε σχεδόν τα 58 εκατ. οχήματα στο τέλος του 2024, έχοντας ήδη εκτοπίσει πάνω από 1,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως κατανάλωσης πετρελαίου. Η τάση επιταχύνεται καθώς μέχρι το 2030, η διείσδυση των ηλεκτρικών οχημάτων σε όλα τα μέσα μεταφοράς εκτιμάται ότι θα αφαιρεί πάνω από 6 εκατ. βαρέλια ημερησίως από την παγκόσμια ζήτηση.

Την ίδια ώρα, η αποθήκευση ενέργειας αλλάζει το ισοζύγιο της ηλεκτροπαραγωγής. Το 2023 οι εγκαταστάσεις μπαταριών στο δίκτυο υπερδιπλασιάστηκαν, προσθέτοντας 42 GW νέας ισχύος παγκοσμίως, ενώ η ζήτηση μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα προβλέπεται να ξεπεράσει τις 3 TWh το 2030, από περίπου 1 TWh το 2024. Το σημαντικό εδώ είναι ότι τα ηλεκτρικά φορτηγά αρχίζουν να ανεβάζουν συμμετοχή, με το μερίδιό τους στη ζήτηση μπαταριών να τριπλασιάζεται έως το 2030.

Πάνω σε αυτά προστίθεται και η επιστροφή της πυρηνικής ενέργειας. Πάνω από 40 χώρες έχουν πλέον εντάξει την πυρηνική ενέργεια στους στρατηγικούς τους σχεδιασμούς, ενώ βρίσκονται υπό κατασκευή πάνω από 70 GW νέας πυρηνικής ισχύος, ένα από τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 30 ετών. Οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες, τα γνωστά SMRs, μπαίνουν σταδιακά στο ενεργειακό πλάνο, με επενδύσεις που ο IEA βλέπει να ανεβαίνουν από περίπου 5 δισ. δολάρια σήμερα σε πάνω από 25 δισ. δολάρια το 2030.

Άρα το πετρέλαιο δεν πιέζεται μόνο από τα περισσότερα βαρέλια. Πιέζεται και από τη λιγότερη μελλοντική ανάγκη για βαρέλια.

Αυτά τα τρία στοιχεία που παρέθεσα φανερώνουν ότι το τελευταίο ανοδικό ταγκό του πετρελαίου παίζεται τώρα στα 108 με 120 δολάρια. Η αγορά θα οδηγηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα ισορροπίας που μπορούν να φέρουν το συμβόλαιο του Crude Oil WTI κάτω από τα 60– 55 δολάρια το βαρέλι.

May 1, 2026