Τραμπ:-Αυξάνει-στο-25%-τους-δασμούς-σε-αυτοκίνητα-και-φορτηγά-από-την-Ευρώπη

Αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα και φορτηγά που εισάγονται στις ΗΠΑ από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δασμοί θα αυξηθούν στο 25% από την επόμενη εβδομάδα, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ καταλόγισε στην Ε.Ε. ότι δεν τηρεί τη συμφωνία για το εμπόριο.

Η ανάρτηση Τραμπ

«Με χαρά ανακοινώνω ότι, δεδομένου πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμμορφώνεται με την εμπορική μας συμφωνία, την επόμενη εβδομάδα θα αυξήσω τους δασμούς που επιβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δασμοί θα αυξηθούν στο 25%. Είναι πλήρως κατανοητό και συμφωνημένο ότι, εάν παράγουν αυτοκίνητα και φορτηγά σε εργοστάσια των ΗΠΑ, δεν θα υπάρχουν δασμοί. Πολλά εργοστάσια αυτοκινήτων και φορτηγών βρίσκονται υπό κατασκευή, με πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια να έχουν επενδυθεί, ένα ρεκόρ στην ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας. Αυτά τα εργοστάσια, με προσωπικό Αμερικανούς εργάτες, θα ανοίξουν σύντομα — Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο με αυτό που συμβαίνει στην Αμερική σήμερα» σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στην ανάρτησή του.

«Αναξιόπιστη η αμερικανική πλευρά, απαράδεκτη η συμπεριφορά του Τραμπ»

Η ανακοίνωση Τραμπ για αύξηση των δασμών σε αυτοκίνητα από την Ε.Ε. δείχνει ότι οι ΗΠΑ είναι ένας αναξιόπιστος εμπορικός εταίρος, δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπερντ Λάνγκε.

«Αυτή η τελευταία κίνηση καταδεικνύει πόσο αναξιόπιστη είναι η αμερικανική πλευρά», δήλωσε ο Λάνγκε. «Αυτός δεν είναι τρόπος να αντιμετωπίζουμε στενούς εταίρους. Τώρα μπορούμε μόνο να απαντήσουμε με τη μέγιστη σαφήνεια και σταθερότητα, αξιοποιώντας τη δύναμη της θέσης μας», τόνισε.

Ο κ. Λάνγκε δήλωσε ότι η συμπεριφορά του κ. Τραμπ είναι «απαράδεκτη». Είπε ότι η Ε.Ε. τηρεί μια εμπορική συμφωνία-πλαίσιο που επιτεύχθηκε με τις ΗΠΑ στη Σκωτία πέρυσι, η οποία επέβαλε δασμό εισαγωγής 15% στα περισσότερα προϊόντα της Ε.Ε., αποτρέποντας έναν μεγαλύτερο εμπορικό πόλεμο.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν παραβιάσει επανειλημμένα τη συμφωνία, «για παράδειγμα, με πάνω από 400 προϊόντα που περιέχουν χάλυβα και αλουμίνιο, τα οποία τώρα υπόκεινται σε μέσο δασμολογικό συντελεστή 26%».