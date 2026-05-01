Φάμελλος: Οι εργαζόμενοι δεν αντέχουν μία ζωή με ανασφαλή φθηνή εργασία και ακρίβεια – Με αγώνες κατακτάμε τα δικαιώματα μας

Στην κινητοποίηση για την εργατική Πρωτομαγιά συμμετέχει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος. Σε δήλωσή του από την πλατεία Κλαυθμώνος τόνισε:

«Τιμούμε την Εργατική Πρωτομαγιά, τους αγώνες των εργαζομένων που έδωσαν και τη ζωή τους για να υπάρχει εργασία με δικαιώματα, αξιοπρέπεια και ευημερία. Και το πρώτο μήνυμα της Εργατικής Πρωτομαγιάς είναι ότι μόνο με τη συμμετοχή σε αγωνιστικά και δυνατά συνδικάτα προχωράει ο κόσμος και κερδίζουν τα δικαιώματα τους οι εργαζόμενοι. Γιατί και σήμερα τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα. Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες δεν αντέχουν μία ζωή με φθηνή εργασία, ακρίβεια και χωρίς ασφάλεια στην εργασία. Γιατί πριν 140 χρόνια οι εργαζόμενοι αγωνίστηκαν για το 8ωρο και σήμερα στην Ελλάδα νομοθετήθηκε από τον κ. Μητσοτάκη το 13ωρο. Διεκδικούμε μαζί με τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες δουλειά και ζωή με καλύτερες αμοιβές, με ευημερία, με δυνατότερη αγοραστική δύναμη, με ασφάλεια, χωρίς εργατικά δυστυχήματα, αλλά και με ισχυρό κοινωνικό κράτος. Αυτή είναι η Προοδευτική Ελλάδα, αυτή είναι η δίκαιη Ελλάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στηρίζει τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα τους γιατί αυτή είναι η ταυτότητα μας. Με αγώνες κατακτάμε τα δικαιώματα μας. Καλή Πρωτομαγιά».

