AKTOR – 2030: Guidance για τζίρο 5,5 δισ. ευρώ, EBITDA 600 εκατ. – «Βλέπει» LNG και Παραχωρήσεις σε Ελλάδα, Βαλκάνια

Ποιο είναι το αναθεωρημένο guidance του ομίλου AKTOR για το 2030, γιατί ανέβηκε ο πήχης. Αιχμή του δόρατος LNG, παραχωρήσεις αλλά και κατασκευή. Οι στόχοι για ΑΠΕ. Νέα συμβόλαια και ισχυρή κατασκευή με ανεκτέλεστο άνω των 5 δισ. ευρώ Εστιάζει σε Ρουμανία αλλά και Βουλγαρία, Αλβανία. Πώς προχωρούν οι ΣΔΙΤ. Τι ανέφερε ο Αλ. Εξάρχου σε ενημέρωση αναλυτών.

Η «ισχυρή μαγιά» των τελευταίων ετών με τα «δυνατά» αποτελέσματα και του 2025 (με αιχμή Κατασκευή, Παραχωρήσεις και ΑΠΕ), κυρίως, όμως, με την επίδραση σε βάθος ετών του νέου τομέα LNG στον οποίον συνεχώς «κλείνει» συμφωνίες οδήγησαν τη διοίκηση του ομίλου AKTOR στην ραγδαία ανοδική αναθεώρηση του guidance για το 2030.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε χτες, στο πλαίσιο ενημέρωσης αναλυτών, ο ισχυρός άνδρας του ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, το 2030 ο πήχης για τα έσοδα μπήκε στα 4,6 με 5,5 δισ. ευρώ, από 3,2 δις προηγούμενης πρόβλεψης (τέλη 2024), για τα EBITDA στα 550 με 600 εκατ. (από 430 εκατ.) και για τα κέρδη στα 190 με 220 εκατ. ευρώ (έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για net income 165 εκατ. ευρώ).

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, χάρη στην είσοδο του Ομίλου στον χώρο του LNG και τις σχετικές συμφωνίες αγοραπωλησίας που έχουν συναφθεί ή δρομολογηθεί, την απόκτηση της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις και την ανάληψη νέων έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, οι στόχοι για το 2030, αναθεωρούνται σημαντικά προς τα επάνω.

Όσον αφορά στη συνεισφορά βασικών επί μέρους κλάδων, ο τομέας Παραχωρήσεων το 2030 αναμένεται να δώσει έσοδα 103 εκατ. (από 15 εκατ. πρόβλεψης), EBITDA 89 εκατ. (από 40 εκατ.) και κέρδη 22 εκατ. (από 10 εκατ.) καθώς στα τέλη του 2024 δεν είχε προβλεφθεί η απόκτηση της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις. Ο τομέας κατασκευής θα εισφέρει το 2030 τζίρο 2,6 δις (προηγούμενη πρόβλεψη 2,9 δις), EBITDA 224 εκατ. (από 180 εκατ.) και κέρδη 94 εκατ. (από 80 εκατ. πρόβλεψης), ενώ στις ΑΠΕ ο κύκλος εργασιών θα είναι στα 167 εκατ., τα EBITDA στα 135 εκατ. και τα net incomes σε 8 εκατ. ευρώ.

Ο νέος τομέας LNG

Ο νέος τομέας LNG αναμένεται να εισφέρει το 2030 έσοδα 1,6 με 2,5 δισ. ευρώ, EBITDA από 80 έως 130 εκατ. και κέρδη της τάξεως των 55 έως 90 εκατ. ευρώ. Για το LNG αναμένεται να οριστικοποιηθούν τα MoU με Ρουμανία, Βουλγαρία, Ουκρανία το προσεχές διάστημα, ίσως και μέχρι τον Ιούλιο. Ο τομέας θα φέρει έσοδα 9 δις συνολικά την 20ετία 2030-2050.

Όπως τόνισε ο κ. Εξάρχου, ήδη ο Όμιλος AKTOR, μέσω της θυγατρικής του, έχει εξασφαλίσει εμπορικές συμφωνίες σε Αλβανία και Βοσνία – Ερζεγοβίνη, αθροιστικού όγκου 1,5 BCM κατ’ έτος και συνολικής αξίας 9 δισ. ευρώ για την περίοδο 2030- 2050 και εξέφρασε την προσδοκία του ότι τα πρόσφατα Μνημόνια Συνεργασίας για την πώληση LNG σε Ουκρανία, Βουλγαρία και Ρουμανία θα οριστικοποιηθούν με εμπορικές συμφωνίες τους επόμενους 2-3 μήνες. Επίσης, σημείωσε ότι ο Όμιλος διερευνά τη δημιουργία μονάδων Φυσικού Αερίου σε Αλβανία και Βοσνία – Ερζεγοβίνη, στο πλαίσιο της δραστηριότητας του LNG.

Ο κ. Εξάρχου είπε, επίσης, ότι η συμφωνία του Ομίλου AKTOR με την ΔΕΠΑ Εμπορίας για την ATLANTIC SEE LNG TRADE παραμένει σε ισχύ. Και τόνισε τη σημασία της σύμβασης προμήθειας LNG από την αμερικανική Venture Global, η οποία διασφαλίζει σταθερότητα τιμών σε βάθος 20 ετών.

Ισχυρή η κατασκευή – «Βλέπει» παραχωρήσεις σε Ελλάδα και Βαλκάνια

Σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου, που δήλωσε χτες υπερήφανος για τα μεγέθη του 2025, δίχως να παραγνωρίσει ότι ήταν μια δύσκολη χρονιά λόγω περίπου 67 συναλλαγών, εξαγορών, συγχωνεύσεων που ήθελαν δουλειά για να ολοκληρώσει η εισηγμένη τον μετασχηματισμό της και να αφομοιώσει τα νέα δεδομένα (συν τον νέον κλάδο LNG), το 2026 αναμένεται να είναι ένα εξίσου καλό οικονομικά έτος, με περιθώριο – margin στην κατασκευή 12% (πέρυσι π.χ. το ebitda margin συνολικά ήταν 14% ως προς τα pro forma), όσο περίπου και πέρυσι (gross margin κατασκευής 11,7%). Για τον κατασκευαστικό τομέα προσδοκά σε ετήσιο τζίρο 1,2 με 1,4 δις αλλά και σε ανανέωση ανεκτέλεστου που θα διατηρεί το backlog σε 5-6 δις με νέα έργα με καλύτερα margins. Ωστόσο, ψηλά στην ατζέντα είναι νέα έργα Παραχωρήσεων ή ΣΔΙΤ σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Ο επικεφαλής του Ομίλου προέβλεψε ότι μετά το τέλος του RRF, τα παραδοσιακά Δημόσια Έργα θα μειωθούν, ενώ αντίθετα θα υπάρξει αύξηση της δημοπράτησης νέων έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Όπως σημείωσε, τέτοια πρέπει να είναι τα οδικά έργα που έχουν προταθεί μέσω Πρότυπων Προτάσεων (π.χ. επεκτάσεις Αττικής Οδού κ..), ενώ στο εξωτερικό εστιάζει σε Ρουμανία και άλλες βαλκανικές χώρες. Αναφέρθηκε και στις προοπτικές των έργων ΣΔΙΤ και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και συγκεκριμένα τόσο στα σιδηροδρομικά έργα της Ρουμανίας όσο και στον κάθετο οδικό άξονα Κωστάντζας – Αλεξανδρούπολης. Επίσης, έκανε αναφορά και για νέα έργα στην Αλβανία, οριοθετώντας έτσι τον διεθνή χώρο δράσης σε κατασκευές – παραχωρήσεις.

Στις παραχωρήσεις ο όμιλος διαθέτει χαρτοφυλάκιο άνω των 500 εκατ. (Ολυμπία Οδός, Μορεάς, Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, ΣΔΙΤ Πυλία Οδός, Γέφυρα, ΣΔΙΤ Ταυρωπού, ΒΟΑΚ κ.α.), ενώ είναι σε εξέλιξη έργα 800 εκατ. (ΣΔΙΤ φοιτητικές εστίες Κρήτης, οδικό ΣΔΙΤ Πελοποννήσου, ΒΟΑΚ κ.α. ) με ολοκλήρωση το 2028-2029. Επίσης, συμμετέχει σε διάφορα στάδια 23 διαγωνισμών συνολικής αξίας 4 δισ., από τους οποίους ο Όμιλος στοχεύει στην ανάληψη έργων συνολικής αξίας 2,58 δις. εκ των οποίων 1,4 δισ. κτηριακά, και από 580 εκατ. υποδομές – οδικά και έργα περιβάλλοντος).

Απαντώντας σε ερωτήσεις αναλυτών πρόσθεσε, επίσης, ότι η κίνηση στους οδικούς άξονες δεν έχει επηρεαστεί και ενισχύεται (π.χ. +1,4% η Γέφυρα, +4,7% η Ολυμπία Οδός κ.α.), ενώ λόγω του πολέμου στο Ιράν αναμένει πληθωριστικές πιέσεις και αύξηση του κόστους κατασκευής (προσδοκά όμως σε παρέμβαση της Ε.Ε. με ένα νέο Ταμείο Ανάκαμψης ή ένα ευρω-ομόλογο). Επίσης, από το β’ εξάμηνο του 2026, ίσως μάλιστα και από τον Ιούλιο, αναμένει ότι ο ΒΟΑΚ θα αρχίσει να αποδίδει στην εισηγμένη. Πάντως, έκανε μνεία και για υστέρηση που υπάρχει στις πληρωμές από το δημόσιο στην κατασκευή.

Συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης εισόδου του Ομίλου AKTOR στο μεγάλο έργο παραχώρησης του ΒΟΑΚ, προϋπολογισμού 2 δισ. ευρώ, ο Όμιλος συμμετέχει σήμερα σε 16 έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης και σε δεκάδες ακόμη σχετικούς διαγωνισμούς επερχόμενων έργων. Να αναφέρουμε ότι επί pro forma Ebitda 207 εκατ. πέρυσι, οι παραχωρήσεις έδωσαν 47 εκατ. η κατασκευή 141 εκατ., οι ΑΠΕ 2 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι η άνοδος των ebitda πέρυσι οφείλονταν, μεταξύ άλλων, στην βελτίωση περιθωρίων κέρδους (κατά 32 εκατ.), στη συγκράτηση δαπανών (κατά 21 εκατ.) κ.α..

Στην παρουσίαση έγινε επίσης λόγος για συνετή κεφαλαιακή αξιοποίηση, με αντληθέντα κεφάλαια ύψους 340 εκατ. ευρώ (200 εκατ. ΑΜΚ και 140 εκατ. retail bond), από συγχωνεύσεις και εξαγορές ύψους 223 εκατ. ευρώ και κεφαλαιακές δαπάνες ανάπτυξης ύψους 83 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι το αποτέλεσμα του 2025 στον τομέα κατασκευών είναι το καλύτερο των τελευταίων 20 ετών για την ΑΚΤΩΡ, η οποία ουδέποτε στο παρελθόν είχε παρουσιάσει EBITDA της τάξης των 141 εκατ. Σύμφωνα με τον Όμιλο AKTOR, αυτή η επίδοση ήταν αποτέλεσμα της βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους, του καλύτερου μείγματος έργων και της απόκτησης κρίσιμης μάζας στις κατασκευές.

Ο τομέας ΑΠΕ

Στις ΑΠΕ θα διαθέτει μέχρι το τέλος του 2026 εν λειτουργία, έργα φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 420 MW και σταθμούς αποθήκευσης με μπαταρίες ισχύος 100 MW. Το χαρτοφυλάκιο, το οποίο θα βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη εντός των προσεχών μηνών, αναμένεται να εισφέρει στον Όμιλο ετήσιο EBITDA περί τα 33,7 εκατ. ευρώ.

Επίσης, διαθέτει χαρτοφυλάκιο αιολικών σταθμών ισχύος 145 MW και ορίζοντα θέσης σε λειτουργία περί το τέλος του 2028, με εκτιμώμενα ετήσιο EBITDA περί τα 25 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, βρίσκονται σε διαδικασία ωρίμασης έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας, η αθροιστική ισχύς των οποίων θα υπερβαίνει το 1,3 GW και από την εξέλιξη μέρους τους, σε συνδυασμό με στοχευμένες εξαγορές, αναμένεται να επιτευχθεί ο στρατηγικός στόχος ανάπτυξης του τομέα των ΑΠΕ, με επενδύσεις που υπερβαίνουν το 1 δισ. έως την περίοδο 2028 – 2029.

Αναφερόμενος στις ΑΠΕ, ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι χάρη στις εξαγορές της περιόδου 2025-2026, ήδη έχει επιτευχθεί το 50% του στόχου εγκατεστημένης ισχύος έργων ΑΠΕ του Ομίλου. Στην τηλεδιάσκεψη έγινε, επίσης, η επισήμανση ότι οι επιδόσεις του τομέα ΑΠΕ θα εμφανιστούν ετεροχρονισμένα στις οικονομικές καταστάσεις, καθώς οι ροές τους θα ενσωματωθούν σταδιακά στις οικονομικές καταστάσεις.

Ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι τα συστήματα αποθήκευσης είναι αυτή τη στιγμή η μοναδική μέθοδος που μπορεί να περιορίσει τον κίνδυνο του curtailment, ο οποίος επηρεάζει συνολικά τις επενδύσεις και τα χρηματοδοτικά σχήματα των επενδύσεων στις ΑΠΕ και σημείωσε ότι πιστεύει πως η Ελληνική Κυβέρνηση θα βρει μία λύση που θα διευκολύνει την λειτουργία της αγοράς. Και τόνισε ότι ο Όμιλος παραμένει ανοιχτός σε τυχόν ευκαιρίες της αγοράς.

Έτος μετασχηματισμού

Ο κ. Εξάρχου τόνισε ότι το 2025 ήταν μία εξαιρετικά δυναμική χρονιά, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Όμιλος AKTOR πραγματοποίησε 67 μείζονες εταιρικές πράξεις, όπως εξαγορές και συγχωνεύσεις, υλοποιώντας ταυτόχρονα τον εταιρικό του μετασχηματισμό και τη νέα διοικητική δομή, που είχε ως αποτέλεσμα πιο αυξημένη παραγωγικότητα. Στάθηκε ιδιαίτερα στην άντληση κεφαλαίων αθροιστικού ύψους 340 από την ΑΜΚ και το Ομολογιακό Δάνειο και έκανε μνεία στην ιδιαίτερα ταχεία αποπεράτωση του τμήματος που κατασκεύασε ο Όμιλος AKTOR στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, που εκτελέστηκε στον μισό χρόνο.