Big Tech: Ρεκόρ επενδύσεων σε ΑΙ το 2027 – Απογειώνονται τα κέρδη στη Wall Street

Ραγδαία αύξηση των επενδύσεων σε AI. Οι μετοχές Big Tech εκτοξεύονται στα ύψη, παρά τους γεωπολιτικούς κινδύνους. Επενδυτές αναζητούν αποδόσεις, ενώ η ζήτηση για υποδομές και τσιπ αυξάνεται σημαντικά.

Οι αναλυτές της Wall Street εκτιμούν ότι οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη (AI) ενδέχεται πλέον να ξεπεράσουν το 1 τρισ. δολάρια το 2027, μετά από ακόμη μεγαλύτερα σχέδια δαπανών που παρουσίασαν οι κορυφαίες τεχνολογικές κατά τα πρόσφατα τριμηνιαία αποτελέσματά τους.

Τόσο η Evercore όσο και η Bank of America τοποθετούν τις κεφαλαιουχικές δαπάνες του 2027 πάνω από το 1 τρισ. δολάρια, ενώ οι εκτιμήσεις για το 2026 αυξήθηκαν στα 800 έως 900 δισ. δολάρια. Αντίστοιχα, αναλυτές της Jefferies βλέπουν τις κεφαλαιουχικές δαπάνες να συνεχίζουν να εκτοξεύονται καθώς η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά και οι τιμές αυξάνονται.

Αυτή η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης βοήθησε τους επενδυτές να αγνοήσουν τις ανησυχίες για το πώς ο πόλεμος στο Ιράν θα επηρεάσει τις παγκόσμιες οικονομίες, με αποτέλεσμα οι αμερικανικές μετοχές να καταγράψουν τον καλύτερο μήνα τους από το 2020.

Εντυπωσιακές επιδόσεις

Οι προβλέψεις δαπανών για το τρέχον έτος αυξήθηκαν σε όλο το φάσμα: η Alphabet, μητρικός όμιλος της Google, κατά 4% στα 185 δισ. δολάρια, η Amazon κατά 1% στα 200 δισ., η Meta κατά 8% στα 135 δισ. και η Microsoft κατά 24% στα 190 δισ., σύμφωνα με στοιχεία της Bank of America.

Οι CEOs τεχνολογικών εταιρειών εκφράζουν αισιοδοξία για τις επενδύσεις τους στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς ορισμένα στοιχεία, όπως η αύξηση των εσόδων από το cloud, αποτυπώνονται στα τελευταία οικονομικά αποτελέσματα. Ωστόσο, η αυξημένη δαπάνη εξακολουθεί να προκαλεί σκεπτικισμό στους επενδυτές.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Amazon, Άντι Τζάσι, δήλωσε ότι η εταιρεία είναι «βέβαιη για τις μακροπρόθεσμες κεφαλαιουχικές επενδύσεις που πραγματοποιεί», προβλέποντας 200 δισ. δολάρια για την ανάπτυξη υποδομών μέσα στο έτος.

Τα έσοδα cloud της Alphabet στο πρώτο τρίμηνο αυξήθηκαν 63% σε ετήσια βάση, οδηγώντας σε άνοδο περίπου 10% της μετοχής της. Η οικονομική διευθύντρια Άνατ Ασκενάζι δήλωσε ότι τα σχέδια κεφαλαιουχικών δαπανών αυξάνονται για να καλύψουν την ισχυρή ζήτηση.

Οι επενδυτές αναζητούν αποδόσεις

Το συνολικό κόστος ανάπτυξης της AI προκαλεί εντυπωσιασμό, αλλά οι αναλυτές αναφέρουν ότι βλέπουν ήδη μεταφορά των επενδύσεων σε έσοδα, καθώς οι αποτιμήσεις και οι χρηματιστηριακές αξίες αυξάνονται.

«Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες συνεχίζουν να αυξάνονται, αλλά η απόδοση επένδυσης είναι εμφανής μέσω ανεκτέλεστου έργου περίπου 2 τρισ. δολαρίων και επιταχυνόμενης ανάπτυξης του cloud», ανέφεραν στο CNBC αναλυτές της Jefferies.

Η εμπιστοσύνη στην εμπορική αξιοποίηση είναι ιδιαίτερα υψηλή για την Alphabet, όπου η αύξηση του ανεκτέλεστου έργου στηρίζει τα αποθέματα υπολογιστικών πόρων και τις επεκτάσεις.

«Το ανεκτέλεστο έργο υποστηρίζει έναν υπερκύκλο κεφαλαιουχικών δαπανών», σημείωσε ο Μπράιαν Πιτς της BMO Capital Markets. «Το ανεκτέλεστο της Google σχεδόν διπλασιάστηκε σε τριμηνιαία βάση, με ετήσια αύξηση 400% στα 462 δισ. δολάρια». «Η πλειονότητα του ανεκτέλεστου αφορά βασικά συμβόλαια της Google Cloud Platform… και η Google αναμένει να αναγνωρίσει λίγο πάνω από το 50% ως έσοδα μέσα στους επόμενους 24 μήνες», πρόσθεσε.

Ενώ τα έσοδα cloud της Google εντυπωσίασαν, τα σχέδια επέκτασης της Meta ανησύχησαν τους επενδυτές, οι οποίοι ήθελαν μεγαλύτερες αποδόσεις από τις επενδύσεις της. Η Meta πιθανότατα παραμένει σε «τιμωρία» έως ότου υπάρξει σαφέστερη απόδοση των κεφαλαιουχικών επενδύσεων, σύμφωνα με αναλυτές της Jefferies.

Η εταιρεία δαπάνησε 72 δισ. δολάρια σε capex το 2025 και αναμένει να το διπλασιάσει το 2026 στα 125–145 δισ., από προηγούμενη εκτίμηση 115–135 δισ.

Οι αναλυτές της Bank of America εκτιμούν ότι οι πωλήσεις και οι ελεύθερες ταμειακές ροές θα βελτιωθούν το 2026 σε όλο τον κλάδο, στηρίζοντας τις δαπάνες.

Ποιοι ωφελούνται;

Η συνεχής αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών αποτελεί θετική εξέλιξη για τους κατασκευαστές τσιπ και τους προμηθευτές εξοπλισμού, οι οποίοι συνεργάζονται με τις μεγάλες τεχνολογικές.

Υπάρχει «ισχυρή και αυξανόμενη ζήτηση για διάφορα προγράμματα εξειδικευμένων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (ASIC), όπως TPU, Trainium, Maia και MTIA», σύμφωνα με την Evercore, η οποία τονίζει «έντονη εστίαση στην AI με πράκτορες ως βασική χρήση που αναμένεται να οδηγήσει σε αναγέννηση των CPU τα επόμενα χρόνια».

Η RBC Capital Markets διατηρεί θετικές αξιολογήσεις για τις Nvidia, Micron Technology, Marvell, Astera Labs, Arm Holdings και Lattice Semiconductor.

«Οι ισχυρές τάσεις κεφαλαιουχικών δαπανών αναμένεται επίσης να ωφελήσουν εταιρείες όπως AVGO, AMD, SNDK και INTC», ανέφερε η RBC. «Η ζήτηση για AI οδηγεί σε διψήφια ανάπτυξη στην κατασκευή wafers».

Η μεγαλύτερη άνοδος από το 2020

Ο δείκτης S&P 500 στη Wall Street αυξήθηκε 10% τον Απρίλιο, στη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδό του από τον Νοέμβριο του 2020, όταν υπήρξε η ανακάλυψη του εμβολίου για την Covid-19, καθώς η αγορά ανέκαμψε από την πτώση που προκλήθηκε από την εκτίναξη των τιμών ενέργειας τις πρώτες εβδομάδες της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Οι τεχνολογικές μετοχές καθοδήγησαν την ανάκαμψη, εκτοξεύοντας το δείκτη υψηλής τεχνολογίας Nasdaq 15% τον Απρίλιο, τον καλύτερο μήνα του από τον Απρίλιο του 2020.

Οι επενδυτές επέστρεψαν δυναμικά στις αμερικανικές τεχνολογικές μετοχές, καθώς οι αναλυτές αναθεώρησαν τις προβλέψεις κερδών σε νέα υψηλά επίπεδα, ποντάροντας στις αυξημένες δαπάνες για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης από λίγες εταιρείες της Silicon Valley για τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης.

Η Alphabet σημείωσε άνοδο 10% την Πέμπτη, ανεβάζοντας τα συνολικά κέρδη του μήνα περίπου στο 34%, ενισχυμένη από ταχύτερη ανάπτυξη στο cloud σε σχέση με τους ανταγωνιστές της. Ο κατασκευαστής μικροεπεξεργαστών Intel εκτινάχθηκε κατά 114% αυτόν τον μήνα – στη μεγαλύτερη άνοδο στον S&P 500 – χάρη σε ισχυρά αποτελέσματα.

Ωστόσο, κάποιοι αναλυτές θεωρούν παράλογη την τεράστια άνοδο των μετοχών ημιαγωγών τον Απρίλιο, λαμβάνοντας υπόψη το αδιέξοδο στο Στενό του Ορμούζ.

Η άνοδος σημειώθηκε παρά την εκτίναξη των τιμών πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 125 δολάρια το βαρέλι την Πέμπτη, γεγονός που αύξησε την τιμή της βενζίνης περίπου στα 4 δολάρια ανά γαλόνι στις ΗΠΑ.

«Κάθε ανακοίνωση από τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες επιβεβαιώνει ότι η ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη, υπολογιστική ισχύ και τσιπ παραμένει εξαιρετικά ισχυρή», δήλωσε στους FT η Μαρίτζα Βειτμάρε, επικεφαλής στρατηγικής μετοχών στη State Street. «Η τεχνολογία ελέγχει και πάλι πλήρως τις αποδόσεις των δεικτών».

«Η αγορά σε μεγάλο βαθμό αγνοεί τις εξελίξεις», δήλωσε επίσης στους FT ο Νταν Ο’Κίφι της Artisan Partners. «Όταν τα πράγματα γίνονται ασταθή και ανησυχητικά, οι άνθρωποι επιστρέφουν σε αυτά στα οποία έχουν εμπιστοσύνη»