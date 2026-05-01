bloomberg:-Έτοιμη-για-αύξηση-των-επιτοκίων-τον-Ιούνιο-η-ΕΚΤ

Σε τροχιά αύξησης επιτοκίων τον Ιούνιο φαίνεται να κινείται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εκτός εάν υπάρξει ουσιαστική αποκλιμάκωση στις τιμές ενέργειας και στο μέτωπο του Ιράν.

Παρά τη διατήρηση των επιτοκίων στο 2%, το μήνυμα από τη Φρανκφούρτη γίνεται πιο «σφιχτό».

Σύμφωνα με πηγές με γνώση των συζητήσεων, που επικαλείται το -, οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ προσανατολίζονται σε αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίαση του Ιουνίου, καθώς ο πληθωρισμός ενισχύεται από το ενεργειακό σοκ.

Η πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ άφησε σαφώς ανοιχτό το ενδεχόμενο, σημειώνοντας ότι οι επόμενες έξι εβδομάδες θα είναι κρίσιμες για την αξιολόγηση των δεδομένων. Ήδη, στο τελευταίο συμβούλιο, εξετάστηκε αλλά τελικά απορρίφθηκε μια άμεση αύξηση.

Πληθωρισμός vs ανάπτυξη

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη κινείται γύρω στο 3%, χωρίς όμως να έχουν εμφανιστεί ακόμη ισχυρές «δευτερογενείς» πιέσεις στις τιμές. Την ίδια στιγμή, η ανάπτυξη παραμένει εύθραυστη, με το ΑΕΠ να αυξάνεται μόλις κατά 0,1% στο πρώτο τρίμηνο.

Το σκηνικό αυτό εντείνει τους φόβους για στασιμοπληθωρισμό, αν και η Λαγκάρντ επιχείρησε να υποβαθμίσει το σενάριο.

Ο ρόλος του πολέμου

Καθοριστικός παράγοντας για τις αποφάσεις της ΕΚΤ παραμένει η διάρκεια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Όπως παραδέχθηκε η ίδια η Λαγκάρντ, η εξέλιξη του πολέμου θα έχει «πραγματικά καθοριστικό αντίκτυπο» στην οικονομία.

Εάν οι τιμές ενέργειας παραμείνουν υψηλές, η αύξηση των επιτοκίων θεωρείται σχεδόν δεδομένη. Αντίθετα, μια απότομη επιβράδυνση της οικονομίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναβολή – αν και αυτό το ενδεχόμενο αξιολογείται προς το παρόν ως περιορισμένο.

Τι βλέπουν οι αγορές

Οι αγορές δεν προεξοφλούν μόνο μία αύξηση, αλλά έως και τρεις κινήσεις μέσα στο 2026. Ωστόσο, αναλυτές επισημαίνουν ότι η ΕΚΤ θα κινηθεί με μεγαλύτερη προσοχή από ό,τι αναμένουν οι επενδυτές, λόγω της αδύναμης ανάπτυξης.

Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα είναι σαφές: η πορεία των επιτοκίων θα κριθεί από την ενέργεια και τον πόλεμο. Και ο Ιούνιος ίσως αποτελέσει το πρώτο μεγάλο τεστ.