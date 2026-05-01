exxon-και-chevron-αντιστέκονται-στον-Τραμπ:-Γιατί-δεν-αυξάνουν-την-παραγωγή

Παρά τις έντονες πιέσεις του Λευκού Οίκου για αύξηση της παραγωγής πετρελαίου, οι ExxonMobil και Chevron επιλέγουν να παραμείνουν σταθερές στη στρατηγική τους, εν μέσω της μεγαλύτερης ενεργειακής κρίσης των τελευταίων δεκαετιών, που πυροδοτεί ο πόλεμος με το Ιράν.

Οι δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες των ΗΠΑ ξεκαθαρίζουν ότι δεν προτίθενται να αυξήσουν την παραγωγή τους, παρά την εκτίναξη των τιμών και τις εκκλήσεις της κυβέρνησης Τραμπ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times ο οικονομικός διευθυντής της ExxonMobil, Νιλ Χάνσεν, δήλωσε ότι δεν υπάρχει «καμία αλλαγή» στη στρατηγική της εταιρείας στη λεκάνη Permian, τον βασικό ενεργειακό κόμβο των ΗΠΑ. Αντίστοιχα, η Chevron υπογραμμίζει ότι η κρίση «δεν έχει οδηγήσει σε καμία αλλαγή των σχεδίων της».

Πίεση από τον Λευκό Οίκο – αλλά χωρίς αποτέλεσμα

Η στάση των εταιρειών έρχεται σε αντίθεση με τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να περιορίσει τις τιμές των καυσίμων, οι οποίες έχουν ξεπεράσει τα 4 δολάρια ανά γαλόνι στις ΗΠΑ, υπονομεύοντας βασικές πολιτικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης.

Παρά την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων και τις εκκλήσεις για εντατικοποίηση των γεωτρήσεων, οι ενεργειακοί κολοσσοί επιμένουν ότι λειτουργούν ήδη «σε υψηλές στροφές» και ότι δεν υπάρχουν εύκολα περιθώρια περαιτέρω αύξησης της παραγωγής.

Πόλεμος και ενεργειακό σοκ

Ο πόλεμος με το Ιράν έχει πλήξει την παραγωγή στον Περσικό Κόλπο και τις διυλιστικές δραστηριότητες στη Μέση Ανατολή, προκαλώντας ένα ισχυρό σοκ στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας.

Οι τιμές του πετρελαίου έφτασαν έως και τα 126 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι αγορές παραμένουν εξαιρετικά ευμετάβλητες.

Προτεραιότητα τα κέρδη, όχι η παραγωγή

Η Chevron ξεκαθαρίζει ότι η στρατηγική της επικεντρώνεται στην αύξηση των ταμειακών ροών και όχι στην αύξηση της παραγωγής, υποδηλώνοντας ότι δεν θα προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές λόγω μιας κρίσης που διαρκεί μόλις λίγες εβδομάδες.

Ανάλογη είναι η στάση της Exxon, η οποία θεωρεί ότι οι υφιστάμενες επενδύσεις και η παραγωγική της δυναμικότητα επαρκούν για να ανταποκριθεί στις συνθήκες της αγοράς.

Πτώση κερδών, αλλά ανθεκτικότητα

Παρά τις υψηλές τιμές, τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών επηρεάστηκαν από τη μεταβλητότητα της αγοράς.

Η Exxon κατέγραψε κέρδη 4,2 δισ. δολαρίων στο πρώτο τρίμηνο, μειωμένα κατά 46% σε ετήσια βάση, ενώ η Chevron εμφάνισε πτώση 37%, στα 2,2 δισ. δολάρια.

Ωστόσο, οι δύο όμιλοι τονίζουν ότι παραμένουν ισχυροί και ικανοί να αντέξουν τις διακυμάνσεις της αγοράς.

Το μήνυμα προς την αγορά

Η στάση των Exxon και Chevron στέλνει ένα σαφές μήνυμα: ακόμη και σε περιόδους κρίσης, οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες δεν αλλάζουν εύκολα στρατηγική.

Και αυτό σημαίνει ότι, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, η προσφορά δεν θα αυξηθεί με τον ρυθμό που θα επιθυμούσαν οι κυβερνήσεις — διατηρώντας τις τιμές υψηλές και την αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία.