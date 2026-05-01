exxon-chevron:-Ξεπέρασαν-τις-εκτιμήσεις-τα-κέρδη-τριμήνου-παρά-το-Ιράν

Εξέπληξαν τους αναλυτές τα κέρδη που ανακοίνωσε σήμερα η Exxon Mobil για το πρώτο τρίμηνο, παρά την αναταραχή του πολέμου στο Ιράν καθώς το πλήγμα της Μέσης Ανατολής αντιστάθμισαν οι αυξήσεις στην παραγωγή πετρελαίου από τη Γουιάνα και το κοίτασμα στην λεκάνη της Πέρμιας.

Συγκεκριμένα, τα προσαρμοσμένα κέρδη του πρώτου τριμήνου, ύψους 1,16 δολαρίων ανά μετοχή, ήταν 20 σεντς υψηλότερα από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών σε έρευνα του -. Το προσαρμοσμένο ποσό απέκλειε μια ζημία 700 εκατομμυρίων δολαρίων από φορτία που δεν μπόρεσαν να παραδοθούν λόγω του πολέμου.

Τα καθαρά κέρδη για το πρώτο τρίμηνο ανήλθαν σε 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια, μειωμένα από 7,7 δισεκατομμύρια δολάρια την ίδια περίοδο το 2025, και είναι τα χαμηλότερα από το πρώτο τρίμηνο του 2021, ωστόσο η εταιρεία αναφέρει ότι το ποσό αυτό περιελάμβανε τον αντίκτυπο των προσωρινών λογιστικών χρεώσεων που συνδέονται με συμβόλαια παραγώγων, τα οποία αναμένει να “χαλαρώσουν” πλήρως τους επόμενους μήνες.

Η εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου κατέγραψε έσοδα 85,14 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά την περίοδο, ξεπερνώντας επίσης τις προβλέψεις της Wall Street. Τέσσερις αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της Zacks ανέμεναν 81,49 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σε δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Exxon, Ντάρεν Γουντς, δήλωσε ότι η εταιρεία ήταν ισχυρότερη από ό,τι ήταν πριν από λίγα χρόνια, ωστόσο «τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή δοκίμασαν αυτή τη δύναμη, με την ασφάλεια των ανθρώπων μας να παραμένει η κορυφαία μας προτεραιότητα».

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων η μετοχή ενισχύεται ήπια.

Πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών ήταν και οι επιδόσεις της Chevron, καθώς τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή έφτασαν τα 1,41 δολάρια, ή 51 σεντς υψηλότερα από τα αναμενόμενα. Η εταιρεία επωφελήθηκε από την άνοδο των τιμών του αργού και του φυσικού αερίου.

Η Chevron είχε ήδη προειδοποιήσει για σημαντικές λογιστικές ζημίες σε παράγωγα που συνδέονται με φορτία που δεν έχουν ακόμη φτάσει στους προορισμούς τους. Η εκτίμηση αυτή, που θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη στην αποτίμηση, οδήγησε ορισμένους αναλυτές να μειώσουν τις προβλέψεις τους, κάτι που πιθανόν συνέβαλε στο μέγεθος της θετικής έκπληξης που ανακοίνωσε η εταιρεία την Παρασκευή.

Τα ισχυρά κέρδη της Chevron οφείλονταν σε μεγάλο βαθμό στις αυξημένες τιμές φυσικού πετρελαίου από περιοχές όπως το Καζακστάν, αλλά και στα υψηλά περιθώρια κέρδους από τη διύλιση του δικού της αργού πετρελαίου, δήλωσε σε συνέντευξή της η οικονομική διευθύντρια της εταιρείας, Eimear Bonner.

H μετοχή της εταιρείας υποχωρεί περίπου 1% πριν το άνοιγμα της Wall Street.