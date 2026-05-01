FT: Η αντίστροφη μέτρηση για το πετρέλαιο άρχισε – 4 εβδομάδες από το «σημείο ασφυξίας»

Παρά τη σημερινή πτώση των τιμών, που αποκαλύπτει ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να ελπίζουν σε γρήγορο τερματισμό του πολέμου, η παγκόσμια αγορά πετρελαίου οδεύει με ταχύτητα προς ένα κρίσιμο «σημείο καμπής».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times οι μεγάλοι traders πετρελαίου προειδοποιούν ότι μέσα στις επόμενες τέσσερις εβδομάδες τα αποθέματα θα πέσουν σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα, ανοίγοντας τον δρόμο για απότομη εκτίναξη των τιμών και σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Στον πυρήνα της ανησυχίας βρίσκεται ο συνεχιζόμενος αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ, ο οποίος περιορίζει δραστικά τη ροή πετρελαίου και διαβρώνει τα ήδη πιεσμένα αποθέματα σε καύσιμα, από τη βενζίνη έως το ντίζελ και τα καύσιμα αεροσκαφών.

Ορατός ο κίνδυνος «εκρηκτικής» ανόδου

Αναλυτές και παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι έως τα τέλη Μαΐου τα παγκόσμια αποθέματα ενδέχεται να αγγίξουν κρίσιμα επίπεδα, σημείο από το οποίο οι τιμές θα αρχίσουν να αυξάνονται ραγδαία.

«Δεν έχουμε μήνες, αλλά εβδομάδες στη διάθεσή μας», σημειώνει χαρακτηριστικά ο Φρεντερίκ Λασέρ, επικεφαλής έρευνας στη Gunvor, έναν από τους μεγαλύτερους traders πετρελαίου παγκοσμίως, προειδοποιώντας για «τεράστιο πόνο» στην οικονομία.

Όπως εξηγεί, οι επιπτώσεις δεν θα περιοριστούν στο κόστος των καυσίμων για τους καταναλωτές, αλλά θα επεκταθούν στη βιομηχανική παραγωγή, με επιχειρήσεις να αναγκάζονται να περιορίσουν ή ακόμη και να διακόψουν τη λειτουργία τους, οδηγώντας δυνητικά σε ύφεση.

«Το σημείο ασφυξίας είναι ξεκάθαρα τον Ιούνιο. Εκεί κάτι θα πρέπει να “σπάσει”», τονίζει.

Σενάρια για τιμές έως 200 δολάρια

Ακόμη πιο δραματική είναι η εκτίμηση της Amrita Sen, επικεφαλής της Energy Aspects, η οποία προειδοποιεί ότι εάν ο πόλεμος παραταθεί έως τα τέλη Ιουνίου, τα αποθέματα ενδέχεται να εξαντληθούν πλήρως.

Σε αυτό το σενάριο, όπως σημειώνει, «μπορεί κανείς να φανταστεί οποιοδήποτε επίπεδο τιμών», με τις προβλέψεις να τοποθετούν το Brent ακόμη και στην περιοχή των 150 έως 200 δολαρίων το βαρέλι.

Ήδη, μέσα στην εβδομάδα, οι τιμές κατέγραψαν υψηλά τετραετίας, ξεπερνώντας τα 126 δολάρια, προτού υποχωρήσουν εκ νέου κάτω από τα 110 δολάρια, σε μια έντονα ευμετάβλητη αγορά.

Αλλάζει το αφήγημα για τη διάρκεια του πολέμου

Αρχικά, η αγορά είχε προεξοφλήσει μια σύντομη σύγκρουση μετά την έναρξη των εχθροπραξιών στα τέλη Φεβρουαρίου. Ωστόσο, οι προσδοκίες αυτές αναθεωρούνται ταχύτατα.

Όπως επισημαίνει η Helima Croft της RBC Capital Markets, οι επενδυτές αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι το μήνυμα για έναν «σύντομο πόλεμο» ενδέχεται να μην αντανακλά την πραγματικότητα, με το ενδεχόμενο παράτασης της κρίσης έως και το καλοκαίρι να κερδίζει έδαφος.

Σε περίπτωση που ο αποκλεισμός συνεχιστεί και τον Μάιο, δεν αποκλείεται οι τιμές να υπερβούν ακόμη και τα υψηλά του 2022, πλησιάζοντας ή ξεπερνώντας τα 140 δολάρια.

LIVE – Αρνητικός ο Τραμπ στη νέα ιρανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου: Συμφωνία ή τους ανατινάζουμε

Το «μαξιλάρι» ξεφουσκώνει

Μέχρι σήμερα, η αγορά έχει καταφέρει να απορροφήσει μέρος των πιέσεων χάρη σε αποθέματα που είχαν συσσωρευτεί πριν από την έναρξη του πολέμου, αλλά και μέσω της απελευθέρωσης στρατηγικών αποθεμάτων, κυρίως από τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, αυτό τα «μαξιλάρι» σιγά – σιγά χάνεται. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν σημαντική πτώση στα αποθέματα, ακόμη και με καθημερινές διοχετεύσεις περίπου 1 εκατ. βαρελιών από τα στρατηγικά αποθέματα των ΗΠΑ στην αγορά.

Ενδεικτικό είναι ότι τα αποθέματα βενζίνης στις ΗΠΑ έχουν υποχωρήσει στα χαμηλότερα εποχικά επίπεδα εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία, αγγίζοντας τα 222 εκατ. βαρέλια στα τέλη Απριλίου — με την «κόκκινη γραμμή» να τοποθετείται κοντά στα 210 εκατ. βαρέλια.

Καλοκαίρι υψηλού κινδύνου

Η συγκυρία καθιστά την κατάσταση ακόμη πιο εύθραυστη, καθώς η αγορά εισέρχεται στην περίοδο υψηλής ζήτησης του καλοκαιριού, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, όπου η κατανάλωση καυσίμων κορυφώνεται λόγω των μετακινήσεων.

«Μπαίνουμε στη ζώνη κινδύνου», προειδοποιούν στελέχη της αγοράς, επισημαίνοντας ότι η συνύπαρξη αυξημένης ζήτησης και μειωμένων αποθεμάτων δημιουργεί εκρηκτικό μείγμα.

Ο κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία

Σε αυτό το περιβάλλον, η εξέλιξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και ειδικά η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ αναδεικνύεται στον καθοριστικό παράγοντα για τις αγορές.

Εάν οι ροές πετρελαίου δεν αποκατασταθούν εγκαίρως, η εκτίναξη των τιμών ενδέχεται να πλήξει καίρια την ανάπτυξη, να ενισχύσει τον πληθωρισμό και να οδηγήσει σε ένα νέο κύμα οικονομικής επιβράδυνσης ή ακόμη και ύφεσης.

Με άλλα λόγια, η αγορά πετρελαίου δεν βρίσκεται απλώς υπό πίεση — βρίσκεται ένα βήμα πριν από μια καμπή που μπορεί να καθορίσει την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας τους επόμενους μήνες.