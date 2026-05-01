global-sumud-flotilla:-Στον-Αθερινόλακκο-οι-178-συλληφθέντες-ακτιβιστές,-μεταφέρονται-στο-Ηράκλειο

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Παρασκευής επιχείρηση των ελληνικών Αρχών για τη μεταφορά στην Κρήτη των 178 ακτιβιστών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», με προορισμό τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε από ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης.

Οι ακτιβιστές, άνδρες και γυναίκες από διάφορες χώρες – μεταξύ τους και Έλληνες – μεταφέρθηκαν με αρματαγωγό στον Αθερινόλακκο Λασιθίου, όπου τους ανέμεναν λεωφορεία. Σύμφωνα με το neakriti, τελικός προορισμός είναι το Ηράκλειο, όπου θα φιλοξενηθούν προσωρινά, πριν ξεκινήσουν οι διαδικασίες επιστροφής τους στις πατρίδες τους.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις από όλη την Κρήτη, με τη συνδρομή του Λιμενικό Σώμα, της Ελληνική Αστυνομία και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών.

Οι επαφές Γεραπετρίτη και η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

Χθες ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν, με φόντο την επιχείρηση ισραηλινών δυνάμεων στον στολίσκο.

Λίγη ώρα πριν από την επικοινωνία των δύο υπουργών, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, ανακοίνωσε πως οι συμμετέχοντες στον Global Sumud θα αποβιβαστούν σε ελληνική ακτή από πλοίο του ισραηλινού ναυτικού.

Σύμφωνα με τον Σάαρ, η απομάκρυνση των μελών του στολίσκου ολοκληρώθηκε χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί.

Από την πλευρά του, ο στολίσκος Global Sumud καταγγέλλει ότι ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις αναχαίτισαν και αχρήστευσαν αρκετά από τα σκάφη του σε διεθνή ύδατα, αφήνοντας εκατοντάδες αμάχους αποκλεισμένους στη θάλασσα, καθώς πλησίαζε καταιγίδα.

Με επίσημη ανακοίνωσή της χθες η Αθήνα κάλεσε σε αυτοσυγκράτηση ζητώντας παράλληλα από το Ισραήλ να αποσύρει τα σκάφη του από την περιοχή.

«Με αφορμή την ισραηλινή επιχείρηση σε σκάφη του Global Sumud Flotilla σε διεθνή ύδατα, ανοιχτά της Κρήτης, καλούμε σε αυτοσυγκράτηση και καθολικό σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, περιλαμβανομένων του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου», επισημαίνει το ΥΠΕΞ.

Προσθέτει ότι η Ελλάδα ως παράγοντας σταθερότητας στην περιοχή, «με γνώμονα το διεθνές δίκαιο και για λόγους ανθρωπιστικούς, ζήτησε από το Ισραήλ να αποσύρει τα σκάφη του από την περιοχή και προσέφερε τις καλές της υπηρεσίες αναλαμβάνοντας να υποδεχθεί στο έδαφός της τους επιβαίνοντες και να μεριμνήσει για την ασφαλή επιστροφή τους στις χώρες τους».

«Oι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε συνεννόηση με τις αρχές του Ισραήλ σχετικά με το ζήτημα της ασφαλούς αποβίβασης στην Ελλάδα. Κλιμάκιο του υπουργείου Εξωτερικών μεταβαίνει στο σημείο άφιξης για τον συντονισμό των ενεργειών όλων των συναρμόδιων ελληνικών αρχών και τη συνεργασία με τις ξένες προξενικές αρχές, οι οποίες ενημερώνονται προσηκόντως για τις δικές τους ενέργειες», καταλήγει η ανακοίνωση.

Όλη η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.