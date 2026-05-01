sos-από-την-chevron-για-τα-παγκόσμια-αποθέματα-πετρελαίου

SOS για πιθανή εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου εκπέμπει η Chevron, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν εισέρχεται στον τρίτο μήνα του.

«Αυτό είναι σίγουρα το σενάριο που μας ανησυχεί», δήλωσε την Παρασκευή ο CEO Mike Wirth σε συνέντευξή του στο CNBC. «Αν δεν αποκατασταθεί η προσφορά, τότε η ζήτηση θα πρέπει να μειωθεί σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Αυτή είναι η μεγάλη ανησυχία που έχουν όλοι, καθώς προσπαθούμε να αποφύγουμε ένα σενάριο όπου αυτό θα γίνει ακραίο.»

Ο Wirth, ο οποίος πρόσθεσε ότι η εταιρεία του βρίσκεται σε «σχεδόν συνεχή» επικοινωνία με την κυβέρνηση Τραμπ, είναι ο πιο πρόσφατος Αμερικανός επικεφαλής πετρελαϊκής εταιρείας που εκφράζει ανησυχίες ότι τα επιπλέον παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου -τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα- ενδέχεται να εξαντλούνται, εάν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά.

Η ConocoPhillips προειδοποίησε την Πέμπτη ότι «κρίσιμες ελλείψεις» πετρελαίου για ορισμένες χώρες που εξαρτώνται από εισαγωγές είναι άμεσες.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει ήδη «διαβρώσει» τη ζήτηση και οι traders του αργού πετρελαίου προειδοποιούν και για μεγαλύτερο πλήγμα, σημειώνει το -.

«Δεν υπάρχει τρόπος να παρακαμφθεί τo κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, μέσω των οποίων διέρχεται συνήθως περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου», πρόσθεσε ο Wirth.

«Το παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα εξακολουθεί να βρίσκεται υπό ακραία πίεση», δήλωσε.