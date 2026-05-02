«Ανώμαλη-προσγείωση»-για-την-spirit-airlines:-Πώς-ο-πόλεμος-στο-Ιράν-«κλείνει»-την-low-budget-αεροπορική-εταιρεία-και-η-κυβέρνηση-Τραμπ-δεν-μπορεί-να-την-σώσει

Η Spirit Aviation Holdings ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ξεκινά μια οργανωμένη διαδικασία τερματισμού των δραστηριοτήτων της, σηματοδοτώντας την κατάρρευση της προβληματικής αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους.

Όλες οι πτήσεις της Spirit ακυρώθηκαν, ενώ οι επιβάτες ενημερώθηκαν να μην μεταβούν στα αεροδρόμια, μετά την αποτυχία της εταιρείας να εξασφαλίσει συμφωνία χρηματοδότησης με την κυβέρνηση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Η αμερικανική κυβέρνηση εξέταζε το ενδεχόμενο να προσφέρει στη Spirit χρηματοδότηση ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων, λαμβάνοντας σε αντάλλαγμα warrants, που θα της επέτρεπαν να αποκτήσει έως και το 90% της αεροπορικής εταιρείας μετά την έξοδό της από το καθεστώς πτώχευσης.

Ωστόσο, βασικοί πιστωτές αρνήθηκαν να συναινέσουν στη συμφωνία, καθώς αυτή θα έδινε προτεραιότητα στις απαιτήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης σε περίπτωση που η εταιρεία κατέρρεε στο μέλλον.

Η αεροπορική εταιρεία αντιμετώπιζε προβλήματα εδώ και χρόνια, όμως η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά από την εκτίναξη του κόστους των αεροπορικών καυσίμων, που προκλήθηκε από τον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν.

Η σύγκρουση έχει ουσιαστικά παραλύσει τη λειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ενός από τους σημαντικότερους διαδρόμους μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως, οδηγώντας σε εκρηκτική άνοδο των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Μια διάσωση της Spirit θα αποτελούσε την πιο πρόσφατη προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει υπέρ μιας αμερικανικής εταιρείας που βρίσκεται σε σοβαρή κρίση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι κατέθεσε μια τελική πρόταση για να αποτραπεί η εκκαθάριση της αεροπορικής εταιρείας, αλλά ξεκαθάρισε πως θα προχωρούσε, μόνο εφόσον η συμφωνία εξυπηρετούσε τα συμφέροντα της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ταξιδιώτες άρχισαν να κατακλύζουν τα social media το βράδυ της Παρασκευής, αναφέροντας ακυρώσεις πτήσεων της Spirit. Ωστόσο, έως και τις 11:50 το βράδυ ώρα Νέας Υόρκης, ο επίσημος λογαριασμός της εταιρείας στο X συνέχιζε να απαντά ότι «οι πτήσεις πραγματοποιούνται κανονικά».

Η αεροπορική εταιρεία, που έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα από την εκτίναξη του κόστους καυσίμων, βρισκόταν σε συνομιλίες με την αμερικανική κυβέρνηση για πακέτο χρηματοδότησης διάσωσης. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο τις τελευταίες ημέρες, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας μειώνονταν επικίνδυνα.

Παρά το αδιέξοδο, ορισμένα πρόσωπα που συμμετείχαν στις συνομιλίες εξακολουθούσαν μέχρι αργά την Παρασκευή να ελπίζουν σε μια αναθεωρημένη πρόταση που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για συμφωνία.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις εξελίξεις, η Spirit ξεκίνησε την Παρασκευή να ενημερώνει ορισμένους πιστωτές για τα σχέδιά της να αναστείλει τη λειτουργία της, καθώς οι πιθανότητες κρατικής διάσωσης εξασθενούσαν.

