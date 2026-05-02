Βαρβαρότητα-στο-Ιράν:-Σκότωσαν-πατέρα-δύο-παιδιών-γιατί-χρησιμοποίησε-ίντερνετ,-κρέμασαν-αθλητή-που-συμμετείχε-σε-διαδήλωση

Δεν έχουν τέλος οι εκτελέσεις και τα βασανιστήρια μέχρι θανάτου στο Ιράν, Σύμφωνα με αναφορές που κυκλοφόρησαν σε διεθνή και περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, ο 40χρονος πατέρας δύο παιδιών Χεσάμ Αλαεντίν είχε φρικτό θάνατο έπειτα από βασανιστήρια μετά τη σύλληψή του στο Ιράν, με την κατηγορία ότι χρησιμοποιούσε δορυφορικό ίντερνετ μέσω Starlink.

Όπως αναφέρεται, οι Φρουροί της Επανάστασης πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του και, όταν εντοπίστηκε ο εξοπλισμός, φέρεται να τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου. Η οικογένειά του, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, παρέλαβε τη σορό του υπό πίεση να μην μιλήσει δημόσια για το περιστατικό, ενώ η ταφή έγινε υπό αυστηρή αστυνομική επιτήρηση.

Η υπόθεση διαδόθηκε ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα και σχολιάστηκε από τον Ρεζά Παχλαβί, γιο του τελευταίου σάχη του Ιράν, ο οποίος κατήγγειλε δημόσια τον θάνατο ως αποτέλεσμα βασανιστηρίων και ζήτησε διεθνή σιωπή απέναντι στις εξελίξεις στη χώρα.

Το Starlink και η απαγόρευση πρόσβασης

Το Starlink, δορυφορικό σύστημα πρόσβασης στο διαδίκτυο, φέρεται να χρησιμοποιείται σε χώρες με αυστηρούς περιορισμούς για να παρακάμπτει τα κυβερνητικά μπλοκαρίσματα. Σύμφωνα με τις αναφορές, στο Ιράν η πρόσβαση στο διαδίκτυο έχει περιοριστεί δραστικά, στο πλαίσιο μέτρων που συνδέονται με τις τρέχουσες εντάσεις και τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στην περιοχή. Κατά τις ίδιες πηγές, οι αρχές έχουν χρησιμοποιήσει επανειλημμένα διακοπές στο διαδίκτυο ως μέσο ελέγχου της πληροφόρησης και περιορισμού της εσωτερικής διαφωνίας.

Εκτέλεση νεαρού πρωταθλητή καράτε

Παράλληλα, αναφορές κάνουν λόγο για την εκτέλεση ενός 21χρονου πρωταθλητή καράτε, του Σασάν Αζαντβάρ Τζονκάνι, ο οποίος εκτελέστηκε με απαγχονισμός μετά από καταδίκη για «εχθρότητα προς τον Θεό» και «συνεργασία με τον εχθρό».

Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, είχε συλληφθεί μετά από συμμετοχή σε διαμαρτυρία τον Ιανουάριο και κατηγορήθηκε για επίθεση σε αστυνομικό όχημα, κάτι που ο δικηγόρος του αμφισβήτησε λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων.

Οι αναφορές υποστηρίζουν ότι ο νεαρός υπέστη σωματικά και ψυχολογικά βασανιστήρια πριν προβεί σε ομολογία που οδήγησε στην καταδίκη του.

Αναφορές για μαζικές εκτελέσεις

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως το Iran Human Rights με έδρα τη Νορβηγία, εκτιμούν ότι δεκάδες άτομα έχουν εκτελεστεί από την έναρξη της περιόδου έντασης, με τον συνολικό αριθμό να ανέρχεται στους 145.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πολλές εκτελέσεις πραγματοποιούνται με απαγχονισμό, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι δημόσιες επιδείξεις των σωμάτων αποσκοπούν, όπως καταγγέλλεται, στον εκφοβισμό του πληθυσμού.

Οι καταγγελίες αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σκηνικό πολιτικής και στρατιωτικής έντασης στο Ιράν, όπου, σύμφωνα με αναλυτές και οργανώσεις, η κυβέρνηση χρησιμοποιεί αυστηρά μέτρα ελέγχου της πληροφόρησης, περιορισμούς στο διαδίκτυο και βαριές ποινές για την καταστολή διαφωνιών.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν προκαλέσει έντονες διεθνείς αντιδράσεις και νέες εκκλήσεις για διερεύνηση των καταγγελιών και προστασία των πολιτικών δικαιωμάτων στη χώρα.