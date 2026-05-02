Γερμανία: Πρώτη μέρα της εφαρμογής έκπτωσης του φόρου στα καύσιμα -Πώς πήγε;

Οι πετρελαϊκές εταιρίες δεν μετακύλισαν πλήρως το όφελος στους καταναλωτές.

Από τα μεσάνυχτα σήμερα έχει τεθεί σε ισχύ η απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης για έκπτωση στον φόρο των καυσίμων κατά περίπου 17 σεντς/λίτρο. Τις πρώτες ώρες το μέτρο φάνηκε να αποδίδει, μετά την ρύθμιση ωστόσο των τιμών το μεσημέρι, το κέρδος για τους καταναλωτές περιορίστηκε σημαντικά.

Οι εταιρίες καυσίμων δεν μετακυλίουν πλήρως το όφελος από την έκπτωση στον ενεργειακό φόρο των καυσίμων που ψήφισε την προηγούμενη εβδομάδα η Bundestag, προκειμένου να συγκρατήσει την έκρηξη των τιμών που προκάλεσε η κρίση στη Μέση Ανατολή. Το νέο μέτρο ώθησε τις τιμές κάτω από τα 2 ευρώ/λίτρο μόνο για λίγες ώρες σήμερα το πρωί. Στις 12 το μεσημέρι όμως, οι εταιρίες, εκμεταλλευόμενες την επιτρεπόμενη εφάπαξ ημερησίως αύξηση της τιμής, επέστρεψαν σε υψηλότερες τιμές.

Σύμφωνα με τη Γερμανική Λέσχη Αυτοκινήτου ADAC, η μέση τιμή για την βενζίνη Super E10 αυξήθηκε σε εθνικό επίπεδο κατά 12,1 σεντς στα 2,076 ευρώ/ανά λίτρο μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ για το ντίζελ ακόμη και κατά 13,3 σεντς στα 2,177 ευρώ/λίτρο. Στις 08:00 η μέση τιμή σε εθνικό επίπεδο για την Ε10 ήταν 1,976 ευρώ – κατά 10 σεντς χαμηλότερα από τη μέση τιμή της χθεσινής μέρας – και για το ντίζελ η τιμή κατέγραψε μείωση κατά 10,4 σεντς στα 2,063 ευρώ.

«Φαίνεται ότι οι πετρελαϊκές εταιρίες αντισταθμίζουν για άλλη μια φορά τους κινδύνους τους. Δεδομένου του ήδη υπερβολικού ύψους των τιμών και της επιπλέον μείωσης του ενεργειακού φόρου, υπάρχει σημαντικό περιθώριο για μείωση των τιμών», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ADAC και επισημαίνει ότι ειδικά η μεσημβρινή αύξηση είναι αδικαιολόγητη. Αναμένει πάντως ότι το κέρδος από την έκπτωση θα μετακυλιστεί στους καταναλωτές το Σαββατοκύριακο. «Έκπληκτος» από την αργή μετακύλιση του οφέλους στους καταναλωτές δήλωσε ο οικονομολόγος ενέργειας Μανουέλ Φρόντελ από το Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών Leibnitz, καθώς, όπως είπε, δεδομένης της έντονης προσοχής των ΜΜΕ αυτή την εποχή, οι μεγάλες εταιρίες δεν μπορούν να το αντέξουν οικονομικά. «Ειδικά τις πρώτες μέρες, μια μόνο μερική μετακύλιση είναι πολύ δύσκολο να εξηγηθεί» εκ μέρους τους, δήλωσε.

