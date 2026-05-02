Γ.-Αυτιάς:-Ολοκληρώστε-την-ηλεκτρική-διασύνδεση-με-τις-χώρες-της-Νοτιοανατολικής-Μεσογείου,-για-να-μειωθεί-η-υψηλή-τιμή-στο-ρεύμα

Την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης στην Ευρώπη, ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής, Γιώργος Αυτιάς, ώστε να μειωθεί άμεσα η τιμή του ρεύματος και στην Ελλάδα.

Ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ, μιλώντας από το βήμα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, τόνισε: «Κάντε το τώρα και κάντε το γρήγορα. Ολοκληρώστε την ηλεκτρική διασύνδεση με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, για να μειωθεί η υψηλή τιμή στο ρεύμα». Η εξέλιξη αυτή αφορά άμεσα την Ελλάδα, όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Απευθυνόμενος στον Επίτροπο Εμπορίου και Οικονομικής Ασφάλειας, Μάρος Σέφκοβιτς, ο κ. Αυτιάς επισήμανε ότι «στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, δηλαδή Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Βουλγαρία και Ρουμανία, νοικοκυριά και επιχειρήσεις πληρώνουν υπέρογκα ποσά για ηλεκτρική ενέργεια, όχι μόνο εξαιτίας των επιπτώσεων του πολέμου, αλλά και λόγω καθυστέρησης της υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Είναι αδήριτη ανάγκη η λήψη επιπλέον μέτρων και αποφασιστικών παρεμβάσεων από την Κομισιόν, προκειμένου να βοηθηθούν όλοι όσοι πλήττονται από τις επιπτώσεις του πολέμου».

Ο κ. Αυτιάς επικαλέστηκε και «το επιπλέον κόστος του πολέμου στην ενέργεια για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που προκλήθηκε τις πρώτες 60 ημέρες και το οποίο ανέρχεται σε 27 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν».