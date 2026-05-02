«Δεν-κάνουμε-φιλανθρωπία-με-τον-στρατό-μας-στην-Ευρώπη»:-Ειδικοί-απαντούν-στον-Τραμπ-για-την-απόσυρση-5.000-στρατιωτών-από-τη-Γερμανία

Η απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ να αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τις βάσεις στη Γερμανία, ανακοίνωση που έγινε λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς, για «ταπείνωση» των ΗΠΑ από το Ιράν, έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση για τη στρατηγική σημασία της αμερικανικής παρουσίας στη χώρα.

Μετά λοιπόν την συγκεκριμένη απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, εύλογα λοιπόν δημιουργείται το ερώτημα ποιο θα ήταν το κόστος της απόσυρσης των αμερικανικών στρατευμάτων για τις ίδιες τις ΗΠΑ;

Όπως αναφέρει ο Gurdian, η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη Γερμανία ξεκίνησε το 1945, όταν οι Αμερικανοί εγκατέστησαν στρατεύματα μετά την παράδοση των Ναζί και τη δημιουργία της ζώνης κατοχής. Παρά τη δραματική μείωση του αριθμού των στρατευμάτων τα πρώτα χρόνια, η στρατηγική αξία της αμερικανικής παρουσίας ενισχύθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, όταν οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν τη Γερμανία ως στρατηγική βάση για την άμυνα της Δυτικής Ευρώπης απέναντι στη Σοβιετική Ένωση.

Σήμερα, οι ΗΠΑ διατηρούν περίπου 36.400 στρατιώτες στη Γερμανία, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Αμερικανικού Κέντρου Δεδομένων Στρατιωτικών Ανθρώπινων Πόρων και οι στρατιώτες αυτοί είναι κατανεμημένοι σε πάνω από 20 βάσεις σε όλη τη χώρα.

Ποιος ο ρόλος των αμερικανικών βάσεων

Η στρατηγική σημασία αυτών των βάσεων έχει εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου. Από απλές στρατιωτικές θέσεις άμυνας κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, οι βάσεις αυτές έχουν εξελιχθεί σε σημεία προετοιμασίας και υποστήριξης για αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις σε περιοχές όπως το Ιράκ, το Αφγανιστάν και πιο πρόσφατα το Ιράν. Μάλιστα σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι βάσεις αυτές παίζουν κρίσιμο ρόλο στη διαχείριση των αμερικανικών στρατιωτικών δραστηριοτήτων σε όλο τον κόσμο.

Ο Τραμπ απειλούσε και στην πρώτη του θητεία

Ωστόσο, η αποχώρηση στρατιωτών από τη Γερμανία δεν είναι κάτι καινούργιο. Το 2020, ο Ντόναλντ Τραμπ -κατά την πρώτη του θητεία ως πρόεδρος των ΗΠΑ- είχε απειλήσει να μειώσει την παρουσία των αμερικανικών στρατευμάτων στη Γερμανία λόγω της χαμηλής αμυντικής δαπάνης της χώρας και της υποστήριξής της στο έργο του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2. Παρά τις δηλώσεις του, η απόφαση αυτή δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς οι πολιτικές και στρατιωτικές δυσκολίες ήταν πολλές, ενώ υπήρξε και αντίσταση από το Κογκρέσο.

Tο πραγματικό κόστος

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Guardian, η απομάκρυνση στρατευμάτων από τις βάσεις θα προκαλούσε τεράστιες λογιστικές και στρατηγικές δυσκολίες, καθιστώντας πιο δύσκολες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ σε διάφορες περιοχές του κόσμου.

Όπως τονίζει ο ειδικός σε θέματα εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, Τζεφ Ράθκε από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γερμανίας, οι βάσεις αυτές δεν είναι μια «φιλανθρωπική συνεισφορά» για την Ευρώπη, αλλά ένα κρίσιμο κομμάτι της παγκόσμιας στρατηγικής των ΗΠΑ. Χωρίς αυτές, πολλές αμερικανικές στρατιωτικές αποστολές θα ήταν εξαιρετικά δύσκολες ή ακόμα και αδύνατες.

Επιπλέον, σύμφωνα με όσα αναφέρει το δημοσίευμα, ενώ οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να ανακατανείμουν τις δυνάμεις τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία, η Βρετανία και η Ισπανία, οι ουσιαστικές μειώσεις στα στρατηγικά σημεία όπως η Ράμσταϊν και η Στουτγκάρδη θα είχαν υψηλό κόστος για τη στρατηγική επιρροή των ΗΠΑ, επηρεάζοντας την αποτελεσματικότητα και την ευχέρεια αντίδρασης σε διεθνείς κρίσεις.