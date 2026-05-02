«Δεν-με-αφορά»:-Ο-Χρήστος-Ράμμος-διαψεύδει-δημοσιεύματα-περί-υποψηφιότητας-με-το-κόμμα-Τσίπρα

Ο πρώην πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), Χρήστος Ράμμος, διέψευσε κατηγορηματικά σημερινά δημοσιεύματα που τον ήθελαν να περιλαμβάνεται σε μελλοντικό ψηφοδέλτιο Επικρατείας με το κόμμα που έχει προαναγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας.

«Δεν θέλω να ανακατεύεται άλλο το όνομα μου σε τέτοια σενάρια από ανθρώπους που είναι πρόδηλο πως κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια. Όπως έχω πει άπειρες φορές, έχω αρκετές άλλες ασχολίες στη ζωή μου, που μου δίνουν πλήρη ικανοποίηση και δεν είχα ποτέ, ούτε έχω βεβαίως και τώρα, σκοπό να αναμειχθώ με οποιονδήποτε τρόπο στην ενεργό πολιτική. Είναι κάτι που δεν με αφορά και μου είναι εντελώς ξένο», αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του κ. Ράμμου

«Κάποια ανυπόληπτα ΜΜΕ – διαδικτυακά και μη- , τα οποία λόγω αργίας Πρωτομαγιάς δεν είχαν φαίνεται άλλες ειδήσεις για να εντυπωσιάσουν, εφηύραν την “είδηση” ότι θα είμαι επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της πολιτικής κίνησης που φέρεται να σχηματίζει ο Αλέξης Τσίπρας.

Παρότι μια τέτοια είδηση είναι ανάξια διαψεύσεως, θα το κάνω, διότι δεν θέλω να ανακατεύεται άλλο το όνομα μου σε τέτοια σενάρια από ανθρώπους που είναι πρόδηλο πως κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια. Όπως έχω πει άπειρες φορές, έχω αρκετές άλλες ασχολίες στη ζωή μου, που μου δίνουν πλήρη ικανοποίηση και δεν είχα ποτέ, ούτε έχω βεβαίως και τώρα, σκοπό να αναμειχθώ με οποιονδήποτε τρόπο στην ενεργό πολιτική. Είναι κάτι που δεν με αφορά και μου είναι εντελώς ξένο. Έτσι, ελπίζω άπαξ διά παντός να σταματήσει η αναπαραγωγή αυτών των γελοίων «ειδήσεων» από αυτούς που τα έχουν ξαναπεί άπειρες φορές κατά το παρελθόν, και ενώ έχουν διαψευστεί, τα αναμασούν».

