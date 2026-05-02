Διυπουργική-συνέντευξη-Τύπου-αύριο:-10+2-εθνικές-δράσεις-για-την-ενίσχυση-των-ατόμων-με-αναπηρία

Δέκα + δύο εθνικές δράσεις για την ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία είναι το αντικείμενο διυπουργικής συνέντευξης Τύπου, που θα δοθεί τη Δευτέρα το πρωί. Ειδικότερα, στη συνέντευξη θα παρουσιασθούν βασικές δράσεις που αφορούν την αναπηρία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο Τύπου του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου, το Ταμείο, διασφαλίζει «τη συνέχεια της μεταρρυθμιστικής δυναμικής και των πολιτικών συνοχής και ενδυνάμωσης των ευάλωτων συμπολιτών μας, που υλοποιεί η κυβέρνηση από το 2019. Οι παρεμβάσεις ενίσχυσης των ατόμων με αναπηρία δεν αφορούν μόνο το παρόν, αλλά με ορίζοντα το 2032 συγκροτούν μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την ενίσχυση της ισότητας, της προσβασιμότητας και της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία».

Τη συνέντευξη θα δώσουν, εκτός του υπουργού Επικρατείας, με αρμοδιότητα στο συντονιστικό Μηχανισμό για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, η Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, η Δόμνα Μιχαηλίδου, υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, καθώς και εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής.

Η συνέντευξη που θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί της Δευτέρας, θα δοθεί στο Μέγαρο Μποδοσάκη (Αμαλίας & Σουρή 5, ισόγειο).

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.