ΕΕ:-«Απαράδεκτη»-η-νέα-απειλή-Τραμπ-για-δασμούς

Οι Βρυξέλλες αντιδρούν στις νέες δασμολογικές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τες «απαράδεκτες».

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (INTA), Μπερτ Λάνγκε δήλωσε ότι «το σχέδιο του Τραμπ να επιβάλει δασμούς 25% στα οχήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαράδεκτο. Από τους δασμούς σε περισσότερα από 400 προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου έως τη στοχοποίηση των οχημάτων, όλο αυτό δείχνει ξεκάθαρη αναξιοπιστία».

Trumps neue Zoll-Drohung PKW&LKW ist inakzeptabel. EU hält sich an Vereinbarungen&handelt demokratisch,nicht per Dekret. Vertrauen ist gut, aber gegen Willkür helfen nur klare Regeln.Müssen jetzt entschlossen reagieren, um Handel&Jobs zu schützen

Για τεράστιο κόστος και επίπτωση στους καταναλωτές, προειδοποίησε η Γερμανική Ένωση Αυτοκινητοβιομηχανίας (VDA), καλώντας τις δύο πλευρές να ξεκινήσουν άμεσα συνομιλίες για την τήρηση της υπάρχουσας εμπορικής συμφωνίας.