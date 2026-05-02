Η Ευρώπη παίζει με την φωτιά…

Η διατλαντική σχέση φθείρεται ταχύτερα από όσο επανεξοπλίζεται η Ευρώπη. Η αποχώρηση μιας ταξιαρχίας από τη Γερμανία είναι το λιγότερο που ανησυχεί το Βερολίνο.

ΒΕΡΟΛΙΝΟ — Γερμανοί αξιωματούχοι αποδέχθηκαν με σχετική αδιαφορία την απόφαση του προέδρου Trump να αποσύρει 5.000 αμερικανούς στρατιώτες από τη χώρα, χαρακτηρίζοντάς την συμβολική. Αναλυτές, ωστόσο, προειδοποιούν ότι το ευρύτερο διατλαντικό ρήγμα κινδυνεύει να αφήσει την οικονομία και την ασφάλεια της Ευρώπης επικίνδυνα εκτεθειμένες.

Η νέα αύξηση των δασμών του Trump στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, η εμφανής μεταστροφή του στα σχέδια εγκατάστασης πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στη Γερμανία και οι οικονομικές και στρατιωτικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν θα έχουν, σύμφωνα με τους ίδιους, πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο στην περιοχή.

«Όλα αυτά είναι σημαντικότερα από μια συμβολική μείωση 5.000 στρατιωτών», δήλωσε ο Thorsten Benner, διευθυντής του Global Public Policy Institute, μιας δεξαμενής σκέψης για θέματα ασφάλειας με έδρα το Βερολίνο. Στην ίδια κατηγορία τοποθέτησε και την ταχεία εξάντληση των αμερικανικών οπλοστασίων, που έχει επέλθει —όπως είπε— από τη σπατάλη τεράστιων ποσοτήτων πολύτιμου εξοπλισμού στον πόλεμο του Ιράν.

Ανώτεροι αξιωματούχοι του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι το Πεντάγωνο θα αποσύρει μία ταξιαρχία από τη Γερμανία εντός έξι έως δώδεκα μηνών. Η ανακοίνωση ήρθε λίγες μόλις ημέρες αφότου ο Γερμανός καγκελάριος Friedrich Merz δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν φαίνεται να έχουν στρατηγική εξόδου από το Ιράν, περιγράφοντας την Τεχεράνη ως πλευρά που εξευτελίζει την Αμερική στις διαπραγματεύσεις.

Η Γερμανία αποτελεί το νευρικό κέντρο της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας 85.000 ανδρών στην Ευρώπη, όπου ένα πυκνό δίκτυο βάσεων επιτρέπει στην Ουάσιγκτον να προβάλλει ισχύ ανά τον κόσμο. Η εκτεταμένη αεροπορική βάση Ramstein στη νότια Γερμανία αποτέλεσε καίριο κόμβο εφοδιαστικής για τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ και, φέτος, στο Ιράν.

Η ανακοινωθείσα αποχώρηση αντιπροσωπεύει περίπου το 14% των 36.000 στρατιωτών που βρίσκονται σήμερα στη χώρα — όχι πολύ περισσότερο από τη συνήθη διακύμανση και πολύ μικρότερη από τη μείωση των 12.000 ανδρών που είχε επιχειρήσει ο Trump στην πρώτη του θητεία. Οι περισσότεροι από αυτούς εξυπηρετούν αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις παγκοσμίως και δεν βρίσκονται εκεί για να προστατεύσουν τη Γερμανία σε περίπτωση επίθεσης.

Ήταν «προβλέψιμο ότι οι ΗΠΑ θα αποσύρουν στρατεύματα από την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας», δήλωσε το Σάββατο ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Boris Pistorius, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη επενδύει ήδη για να καλύψει το κενό. «Η Γερμανία βρίσκεται στον σωστό δρόμο», σημείωσε.

Η Γερμανία και οι σύμμαχοι στο NATO «συνεργάζονται με τις ΗΠΑ για να κατανοήσουν τις λεπτομέρειες της απόφασής τους σχετικά με τη διάταξη των δυνάμεων στη Γερμανία», ανέφερε σε ανάρτηση στο X η υπηρεσία Τύπου του NATO. Η συμμαχία επεσήμανε ότι η κίνηση «υπογραμμίζει την ανάγκη η Ευρώπη να συνεχίσει να επενδύει περισσότερο στην άμυνα και να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την κοινή μας ασφάλεια», αλλά πρόσθεσε ότι το NATO μπορεί ακόμη να εξασφαλίσει «την αποτροπή και την άμυνά μας».

5.000 στρατιώτες αποσύρονται από τη Γερμανία 14% της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας 25% νέος δασμός στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα 2029 στόχος γερμανικής στρατιωτικής υπεροχής

Το πραγματικό κενό: όταν οι Tomahawks μένουν στο ράφι

Μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η είδηση ότι οι ΗΠΑ αποφάσισαν να μην αναπτύξουν τάγμα πυραύλων κρουζ Tomahawk και υπερηχητικών πυραύλων Dark Eagle στη Γερμανία — μια συμφωνία που είχε υπογραφεί το 2024 από την κυβέρνηση Biden, με σκοπό την αποτροπή ρωσικής επίθεσης κατά του NATO μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία δύο χρόνια νωρίτερα.

Αξιωματούχοι στο Βερολίνο είχαν προβλέψει ότι η κυβέρνηση Trump δεν θα τηρούσε τη συμφωνία, καθώς ποτέ δεν είχε δεσμευτεί να το πράξει, εξήγησε ο Nico Lange, διευθυντής του γερμανικού Ινστιτούτου Ανάλυσης Κινδύνων και Διεθνούς Ασφάλειας και πρώην ανώτερος αξιωματούχος του γερμανικού υπουργείου Άμυνας.

«Έχουμε δικά μας στρατεύματα — αλλά κανείς στην Ευρώπη δεν διαθέτει ακόμη αυτή τη συγκεκριμένη ικανότητα.» — Nico Lange, Γερμανικό Ινστιτούτο Ανάλυσης Κινδύνων

«Παρ’ όλα αυτά, το γεγονός ότι τώρα, ενώ αντιμετωπίζουμε ένα τόσο σοβαρό επίπεδο απειλής στην Ευρώπη, αυτό το κενό συμβατικής αποτροπής δεν καλύπτεται — αυτό αποτελεί πραγματικό πρόβλημα», ανέφερε ο Lange.

Άλλος ένας λόγος ανησυχίας: η παρακράτηση του τάγματος αποτελεί το πιο πρόσφατο σημάδι ύφεσης των σχέσεων μεταξύ της κυβέρνησης Trump και του Ρώσου προέδρου Vladimir Putin. Ακολουθεί την αναστολή των κυρώσεων στο πετρέλαιο κατά της Ρωσίας, μετά το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν. Ευρωπαίοι ηγέτες θεωρούν ότι οι κινήσεις αυτές υπονομεύουν τις προσπάθειες για επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Η γερμανική επανεξοπλιστική μανία — και τα όριά της

Υπό την κυβέρνηση Merz, η Γερμανία αυξάνει τις στρατιωτικές δαπάνες και επιταχύνει τις προμήθειες, με στόχο να καταστεί η μεγαλύτερη συμβατική στρατιωτική δύναμη της Ευρώπης έως το 2029. Έχει επίσης συνάψει συμφωνία με τη Γαλλία για τη συμπλήρωση της αμερικανικής πυρηνικής ομπρέλας.

Στρατιωτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι το Βερολίνο πορεύεται σταθερά προς τη μείωση της εξάρτησής του από την αμερικανική στρατιωτική προστασία, αλλά ότι η αντιπαράθεση Merz–Trump αποτελεί χρήσιμη υπενθύμιση του πόσο επείγουσα είναι αυτή η προσπάθεια.

Ωστόσο, η ταχεία εξάντληση του αμερικανικού οπλοστασίου κατά την επιθετική επιχείρηση εναντίον του Ιράν έχει δημιουργήσει δίλημμα για την Ευρώπη, της οποίας ο επανεξοπλισμός παραμένει αργός και εξαρτημένος από αμερικανικές αγορές, ιδίως σε κρίσιμους τομείς όπως τα αντιαεροπορικά συστήματα και οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς.

«Όλα αυτά μεταφράζονται σε αυξημένο κίνδυνο ασφαλείας για την Ευρώπη.» — Nico Lange

Αντίξοοι οικονομικοί άνεμοι από την Ουάσιγκτον

Οι αντίξοοι οικονομικοί άνεμοι μιας σειράς πολιτικών Trump που έχουν υπονομεύσει την ικανότητα της Γερμανίας να στηρίξει τις τεράστιες αμυντικές της επενδύσεις αποτελούν ίσως τη σοβαρότερη ανησυχία.

Οι γερμανικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ — ένα κρίσιμο σωσίβιο για την αντιστάθμιση της μακροπρόθεσμης απώλειας μεριδίων αγοράς στην Κίνα — έχουν καταρρεύσει από τη στιγμή που ο Trump ξεκίνησε τον εμπορικό πόλεμο με την Ευρώπη πέρυσι. Η εμπορική συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ που υπεγράφη το περασμένο καλοκαίρι έχει προσφέρει μικρή ανακούφιση σε πολλούς γερμανούς κατασκευαστές, καθώς χωριστοί αμερικανικοί δασμοί στον χάλυβα και το αλουμίνιο εξακολουθούν να πλήττουν τα προϊόντα τους.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι και οικονομολόγοι ήλπιζαν ότι η μεγάλη αμυντική επενδυτική προσπάθεια του Βερολίνου, μαζί με χωριστή επιθετική επένδυση σε δημόσιες υποδομές, θα ενίσχυαν την ανάπτυξη φέτος. Η απότομη όμως άνοδος των τιμών της ενέργειας μετά την επίθεση στο Ιράν διέλυσε τις προσδοκίες αυτές.

Η κυβέρνηση μείωσε έκτοτε την ήδη ασθμαίνουσα πρόβλεψη ανάπτυξης για φέτος και η επιχειρηματική εμπιστοσύνη υποχώρησε σε χαμηλό εξαετίας τον τρέχοντα μήνα. Η ανακοίνωση Trump για αύξηση των δασμών στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα από 15% σε 25% αυτή την εβδομάδα θα προστεθεί στο βάρος που σηκώνει εδώ και χρόνια η ναυαρχίδα της γερμανικής βιομηχανίας.

Η συνεχιζόμενη οικονομική στασιμότητα της Γερμανίας υπονομεύει επίσης το πολιτικό περιθώριο ελιγμών του Merz στο εσωτερικό. Έπειτα από τη σταδιακή κατάρρευση των ποσοστών δημοτικότητάς του από την ανάληψη των καθηκόντων του πέρυσι, ο καγκελάριος έχει εξελιχθεί σε έναν από τους λιγότερο δημοφιλείς της μεταπολεμικής γερμανικής ιστορίας.