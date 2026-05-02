Η-Κίνα-μπλοκάρει-τις-κυρώσεις-των-ΗΠΑ-κατά-πέντε-διυλιστηρίων

Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας δήλωσε το Σάββατο ότι εξέδωσε διαταγή για να μπλοκάρει τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ σε πέντε κινεζικά διυλιστήρια που κατηγορούνται για αγορά ιρανικού πετρελαίου, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Το υπουργείο κατονόμασε τα πέντε ως Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery και τα λεγόμενα διυλιστήρια «τσαγιέρας» Shandong Jincheng Petrochemical Group, Hebei Xinhai Chemical Group, Shouguang Luqing Petrochemical και Shandong Shengxing Chemical.

Τον Απρίλιο, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις στην Hengli Petrochemical, κατηγορώντας την ότι αγόρασε δισεκατομμύρια δολάρια σε ιρανικό πετρέλαιο, σε μια κλιμάκωση της μακροχρόνιας προσπάθειας της Ουάσινγκτον να περιορίσει τα έσοδα της Τεχεράνης από το πετρέλαιο.

Η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε πέρυσι κυρώσεις στα άλλα τέσσερα διυλιστήρια που κατονόμασε το υπουργείο, μεταξύ άλλων.

Το Πεκίνο κάνει λόγο για παραβίαση του διεθνούς δικαίου

Οι κυρώσεις των ΗΠΑ παραβιάζουν «το διεθνές δίκαιο και τους βασικούς κανόνες των διεθνών σχέσεων», ανέφερε το υπουργείο.

Ως αποτέλεσμα, ανέφερε το υπουργείο, είχε επιβάλει ασφαλιστικά μέτρα.

«Η ασφαλιστική αγωγή ορίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να αναγνωρίσουν, να εφαρμόσουν ή να συμμορφωθούν με τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στις προαναφερθείσες πέντε κινεζικές εταιρείες», πρόσθεσε το υπουργείο.

Οι κυρώσεις δημιούργησαν ορισμένα εμπόδια για τα διυλιστήρια, συμπεριλαμβανομένων των δυσκολιών στην παραλαβή αργού πετρελαίου και στην υποχρέωση πώλησης προϊόντων διύλισης με διαφορετικά ονόματα.

Τα διυλιστήρια «τσαγιέρας»αντιπροσωπεύουν το ένα τέταρτο της δυναμικότητας των κινεζικών διυλιστηρίων, λειτουργούν με στενά και μερικές φορές αρνητικά περιθώρια κέρδους και έχουν πιεστεί πρόσφατα από τη χλιαρή εγχώρια ζήτηση.

- Reuters