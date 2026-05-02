Κίνα:-Με-δικαστική-απόφαση-μπλόκο-στις-απολύσεις-για-αντικατάσταση-εργαζομένων-με-ΑΙ

Κινεζικό δικαστήριο αποφάσισε ότι οι εταιρείες δεν μπορούν να απολύουν εργαζομένους απλώς για να τους αντικαθιστούν με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι αρχές προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στη σταθεροποίηση της εγχώριας αγοράς εργασίας και τον παγκόσμιο ανταγωνισμό για την ανάπτυξη τεχνολογιών AI.

Όπως αναφέρει το -, το δικαστήριο έκρινε ότι μια τεχνολογική εταιρεία στην ανατολική Κίνα απέλυσε παράνομα έναν εργαζόμενο, αφού εκείνος αρνήθηκε να δεχτεί υποβιβασμό όταν η δουλειά του αυτοματοποιήθηκε μέσω τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ενδιάμεσου Λαϊκού Δικαστηρίου της Χανγκζού.

«Οι λόγοι απόλυσης που επικαλέστηκε η εταιρεία δεν εμπίπτουν σε αρνητικές συνθήκες όπως συρρίκνωση δραστηριοτήτων ή λειτουργικές δυσκολίες, ούτε πληρούν τη νομική προϋπόθεση που θα καθιστούσε “αδύνατη τη συνέχιση της σύμβασης εργασίας”», ανέφερε το δικαστήριο σε άρθρο με ημερομηνία 28 Απριλίου.

Οι εταιρείες δεν μπορούν να προχωρούν μονομερώς σε απολύσεις ή μειώσεις μισθών λόγω τεχνολογικής προόδου, σημείωσε το δικαστήριο σε ξεχωριστή ανακοίνωση, αναφερόμενο στην ίδια υπόθεση.

Η απόφαση έρχεται τη στιγμή που κινεζικές εταιρείες επιταχύνουν την υιοθέτηση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, στο πλαίσιο μιας κρατικά κατευθυνόμενης προσπάθειας για κυριαρχία στη νέα τεχνολογία. Παράλληλα, σχεδιαστές πολιτικής στο Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας έχουν δείξει πρόθεση να δώσουν προτεραιότητα στη σταθερότητα της αγοράς εργασίας, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει επιβράδυνση της οικονομίας και υψηλή ανεργία των νέων.

Ο εργαζόμενος στο επίκεντρο της υπόθεσης, ένας επαγγελματίας διασφάλισης ποιότητας σε τεχνολογική εταιρεία, που αναφέρεται μόνο ως Zhou, ήταν υπεύθυνος για τον έλεγχο της ακρίβειας των αποτελεσμάτων μεγάλων γλωσσικών μοντέλων. Όταν ένα σύστημα AI ανέλαβε τη δουλειά του, υποβιβάστηκε και υποχρεώθηκε να δεχτεί μείωση μισθού κατά 40%.

Όταν ο Zhou αρνήθηκε τη νέα θέση, η εταιρεία τον απέλυσε, επικαλούμενη μείωση προσωπικού λόγω AI. Η υπόθεση οδηγήθηκε σε διαιτησία και στη συνέχεια στο κινεζικό δικαστικό σύστημα, το οποίο ενέκρινε αποζημίωση υπέρ του εργαζομένου.

Η απόφαση αυτή βασίζεται σε προηγούμενο που δημιουργήθηκε από άλλο κινεζικό δικαστήριο τον Δεκέμβριο, το οποίο είχε κρίνει ότι η εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης δεν πληρούσε τις απαραίτητες νομικές προϋποθέσεις για την καταγγελία σύμβασης εργαζομένου σε εταιρεία χαρτογράφησης.