Λειψυδρία 2026: 771 εκατ. κυβικά νερού, αλλά δεν αρκούν – Πού είναι το πρόβλημα

Η εικόνα της λειψυδρίας στην Αττική εμφανίζει βελτίωση μετά τον χειμώνα, με τα αποθέματα να ενισχύονται κατά περίπου 70 εκατ. κυβικά μέτρα, αλλά να παραμένουν κάτω από τα επίπεδα ασφαλείας.

Βελτιωμένη αλλά ακόμη εύθραυστη παραμένει η εικόνα της λειψυδρίας στην Αττική, όπως προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία της ΕΥΔΑΠ και όσα ανέφερε την Πέμπτη ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, κ. Χάρης Σαχίνης, κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας για το 2025.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία (30 Απριλίου 2026), τα συνολικά αποθέματα διαμορφώνονται σε 771,6 εκατ. κυβικά μέτρα, αυξημένα σε σχέση με τα 639,8 εκατ. κυβικά ένα χρόνο πριν, αλλά σημαντικά χαμηλότερα από επίπεδα που θεωρούνται ασφαλή. Ενδεικτικά, το ιστορικά χαμηλό επίπεδο έχει καταγραφεί στα 183,4 εκατ. κυβικά, ενώ το μέγιστο έχει φτάσει τα 1,41 δισ. κυβικά μέτρα.

Η κατανομή των υδατικών αποθεμάτων αναδεικνύει τον κυρίαρχο ρόλο του Μόρνου (περίπου 527,8 εκατ. κυβικά μέτρα), με την Υλίκη να ακολουθεί (183,9 εκατ.), ενώ σημαντικά χαμηλότερα διαμορφώνονται τα διαθέσιμα στον Εύηνο (30,5 εκατ.) και στον Μαραθώνα (25,4 εκατ.).

Όπως σημείωσε ο κ. Σαχίνης, η κατάσταση είναι καλύτερη σε σχέση με πέρυσι, ωστόσο εξακολουθεί να συνιστά ένα διαρκές ρίσκο. Μέχρι τον Ιανουάριο δεν είχε καταγραφεί ουσιαστική βελτίωση, παρά τις παρεμβάσεις που είχαν υλοποιηθεί στη Μαυροσουβάλα, στον Εύηνο και στους Ούγγρους, εξαιτίας της παρατεταμένης ανομβρίας.

Η εικόνα άρχισε να αλλάζει μετά τον Ιανουάριο, με τις βροχοπτώσεις και τα χιόνια, αλλά και με πρόσθετες παρεμβάσεις της εταιρείας, οι οποίες ενίσχυσαν το σύστημα με περίπου 70 εκατ. κυβικά μέτρα νερού. Παρά τη βελτίωση, τα αποθέματα παραμένουν κάτω από τον μέσο όρο ασφαλείας για την αποφυγή κινδύνων λειψυδρίας.

Στο μέτωπο των απωλειών, το μη τιμολογημένο νερό (NRW) διαμορφώνεται στο 23% – 25%, ωστόσο οι πραγματικές διαρροές εκτιμώνται περίπου στο 15%, με στόχο να μειωθούν στο 10%, που θεωρείται σχεδόν βέλτιστο επίπεδο.

Όπως εξήγησε ο κ. Σαχίνης, η πλήρης εξάλειψη των διαρροών δεν είναι οικονομικά βιώσιμη, καθώς θα απαιτούσε επενδύσεις της τάξης των 2,5 δισ. ευρώ για αντικατάσταση του συνόλου του δικτύου, ενώ μόνο για την επίτευξη του στόχου απαιτούνται στοχευμένες επενδύσεις περίπου 250 εκατ. ευρώ.

Οι παρεμβάσεις βασίζονται σε τρία εργαλεία: χαρτογράφηση σημείων συχνών βλαβών, μοντέλα πρόβλεψης με βάση χαρακτηριστικά των αγωγών (υλικό, ηλικία, διάμετρος) και αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης για πρόβλεψη αστοχιών. Ήδη έχουν ξεκινήσει εργολαβίες, με ορίζοντα υλοποίησης τρία με τέσσερα έτη και τα πρώτα αισθητά αποτελέσματα να αναμένονται εντός του 2027.

Παράλληλα, προχωρά το έργο αντικατάστασης 2,5 εκατ. υδρομέτρων, με την εταιρεία να αναζητά χρηματοδότηση μέσω επιχορηγήσεων, ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση στα τιμολόγια. Η ένταξη των επενδύσεων στη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση συνεπάγεται απόδοση 6,24%, ωστόσο η επίπτωση στα τιμολόγια εκτιμάται μικρή και σταδιακή σε βάθος δεκαετίας.

ΕΥΔΑΠ: Επιτάχυνση επενδυτικού προγράμματος και νέες υποδομές – Πώς «γράφουν» τα οικονομικά με επιπλέον 78 εκατ. έσοδα

Έργα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και τη βελτίωση του συστήματος

Στο σκέλος των υποδομών, η ΕΥΔΑΠ δρομολογεί παρεμβάσεις σε όλο τον κύκλο του νερού, από την ενίσχυση της υδροδότησης έως την επαναχρησιμοποίηση.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα έργα που υλοποιούνται εντάσσονται σε ένα ευρύτερο επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ ύψους περίπου 2,5 δισ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερα από 160 έργα σε ύδρευση, αποχέτευση και ψηφιακές υποδομές, με έμφαση στη μείωση απωλειών και την επαναχρησιμοποίηση νερού.

Κεντρικός άξονας είναι η αξιοποίηση επεξεργασμένων υδάτων, μέσω συνεργασίας με 17 φορείς στο πλαίσιο του Attica Water Lab. Σε ορίζοντα διετίας, η επαναχρησιμοποίηση θα εφαρμοστεί στο Ελληνικό, με νέο κέντρο επεξεργασίας λυμάτων, καθώς και στα υφιστάμενα και υπό ανάπτυξη κέντρα της Ανατολικής Αττικής.

Αντίστοιχες παρεμβάσεις σχεδιάζονται και στην Ψυττάλεια, για την οποία εκπονείται master plan αξιοποίησης μεγάλων ποσοτήτων επεξεργασμένου νερού. Για την Ψυττάλεια 3, η προκήρυξη του διαγωνισμού για τη μελέτη αναμένεται μέχρι τις αρχές Ιουνίου.

Στο Ελληνικό, προωθούνται δύο μεγάλα έργα. Το πρώτο αφορά την ενίσχυση της υδροδότησης της νότιας Αθήνας και του παραλιακού μετώπου, με μεταφορά μεγαλύτερων ποσοτήτων νερού από το Γαλάτσι προς τα νότια προάστια. Πρόκειται για έργο περίπου 20 εκατ. ευρώ, με ορίζοντα υλοποίησης τετραετίας.

Το δεύτερο αφορά τη δημιουργία κέντρου επεξεργασίας λυμάτων στο Ελληνικό, το οποίο θα επεξεργάζεται λύματα τόσο της περιοχής όσο και από τον παραλιακό αγωγό, παράγοντας νερό για άρδευση. Το σύστημα εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμο σε περίπου δύο χρόνια.

Σε επίπεδο στρατηγικών έργων, προχωρά ο σχεδιασμός για τον Εύρυτο, προϋπολογισμού περίπου 750 εκατ. ευρώ. Όπως ανέφερε ο κ. Σαχίνης, πρόκειται για έργο που μπορεί να θωρακίσει την Αττική για τα επόμενα 30 χρόνια, με χαμηλό λειτουργικό κόστος, καθώς βασίζεται στη φυσική ροή χωρίς ενεργειακές απαιτήσεις.

Ωστόσο, πρόκειται για σύνθετη υποδομή με μακρύ ορίζοντα υλοποίησης, που εκτείνεται σε βάθος περίπου 30 ετών, με την τελική απόφαση να ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.