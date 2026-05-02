Παρατεταμένος-κλοιός-πίεσης-για-ΟΠΕΚΕΠΕ-και-υποκλοπές

Της -

Εγκλωβισμένη σε μια παρατεταμένη διαδικασία διαχείρισης πολιτικών κινήσεων που αφορούν τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών παραμένει η κυβέρνηση. Η νέα πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με βάση τη δικογραφία για τους Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ το απόγευμα της Πέμπτης, αυτομάτως συνεπάγεται ότι τουλάχιστον για ένα διάστημα το θέμα θα παραμείνει στο προσκήνιο. Αφού ανακοινωθεί στην Ολομέλεια η πρόταση, θα πρέπει να οριστεί ημερομηνία για τη συζήτησή της και την ψηφοφορία επί αυτής. Είναι σαφές ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιδιώκει να διατηρήσει στο προσκήνιο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς βλέπει ότι προκαλεί δημοσκοπική φθορά στην πλειοψηφία και, ταυτόχρονα, να συντηρήσει ένα ακόμα μέτωπο πίεσης για τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, δεδομένης της αναταραχής στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ..

Η πρώτη αντίδραση από την πλευρά της κυβέρνησης για το νέο αίτημα για προανακριτική είναι ότι θα περιμένει να κατατεθεί και να μελετηθεί, προκειμένου να διαπιστωθεί πόσο τεκμηριωμένο είναι. Παράλληλα, γίνεται παραπομπή στον κ. Λιβανό και στην κ. Αραμπατζή, για τη θέση που θα λάβουν έναντι του αιτήματος. Άλλωστε, και στην πρόσφατη ψηφοφορία για την άρση ασυλίας των βουλευτών της άλλης δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από την πλευρά της κυβέρνησης η παρότρυνση προς τους βουλευτές ήταν να σεβαστούν την επιθυμία των ίδιων των βουλευτών που αναφέρονταν στη δικογραφία.

Για άλλη μια φορά θα πρέπει να γίνει διαχείριση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, η οποία εμφανίζεται όλο και πιο πιεσμένη από όσα συμβαίνουν, με τον κίνδυνο να καταγραφούν διαφοροποιήσεις από την κεντρική γραμμή που θα αποφασιστεί, να είναι ορατός. Άλλωστε, αυτός ο φόβος οδήγησε τον περασμένο Ιούλιο, στη διαδικασία ψηφοφορίας με επιστολικές ψήφους για το αίτημα σύστασης προανακριτικής για τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων. Απαιτούνται και πάλι λεπτοί χειρισμοί και ισορροπίες. Εάν αποφασιστεί ανάλογη διαδικασία και τώρα, αναμένεται αναστάτωση στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, καθώς οι βουλευτές θεωρούν ότι σταθερά υψώνεται τείχος προστασίας για τα κυβερνητικά στελέχη και οι βουλευτές ρίχνονται στην πυρά. Είναι μία αιχμή που διατυπώθηκε και στις αιτιάσεις που εκτοξεύθηκαν όλο το τελευταίο διάστημα με στόχο το επιτελικό κράτος από την πλευρά βουλευτών της πλειοψηφίας.

Αντίστοιχα, η κυβέρνηση καλείται να αποφασίσει τους χειρισμούς της για την πρόταση για εξεταστική για τις υποκλοπές, την οποία ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ. Μια πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι, είναι με επίκληση λόγων εθνικής ασφάλειας να παραπεμφθεί η υπόθεση στο Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής για να αποφανθεί εάν για τους λόγους αυτούς χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία για την έγκριση της εξεταστικής. Με τον τρόπο αυτό θα ξεπεραστεί ο σκόπελος των 120 ψήφων που απαιτούνται για τη σύσταση εξεταστικής με πρωτοβουλία της μειοψηφίας και οι οποίες φαίνεται ότι συγκεντρώνονται, καθώς η αντιπολίτευσης εμφανίστηκε πρόθυμη να στηρίξει το αίτημα που προανήγγειλε το ΠΑΣΟΚ.

Βεβαίως, όλα αυτά συνεπάγονται σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση για συγκάλυψη και παρεμπόδιση της ουσιαστικής έρευνας. Φαίνεται, ωστόσο, ότι είναι προτιμότερο αυτό από μια παρατεταμένη κυριαρχία των δύσκολων ζητημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών, ιδιαίτερα μέσα σε προεκλογική περίοδο.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.