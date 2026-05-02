«Πόλεμος» Μαρινάκη-ΠΑΣΟΚ για τις Ανεξάρτητες Αρχές: «Είχαμε συνεννοηθεί» – «Εκτεθειμένη η συμμορία»

Σε μετωπική σύγκρουση εξελίσσεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την κυβέρνηση με αφορμή τη διαδικασία στελέχωσης των Ανεξάρτητων Αρχών, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες για θεσμικές μεθοδεύσεις, παρασκηνιακές συνεννοήσεις και πολιτική υποκρισία.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, κατηγορώντας το Μέγαρο Μαξίμου ότι καταφεύγει συστηματικά σε ψεύδη προκειμένου να συγκαλύψει, όπως υποστηρίζει, τις «αντιθεσμικές μεθοδεύσεις» του. Αφορμή αποτέλεσαν οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος έκανε λόγο για συνεννόηση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης σχετικά με την επιλογή προσώπων για τη στελέχωση των Ανεξάρτητων Αρχών.

«Παζάρια δεν κάνουμε» το μήνυμα από Χαριλάου Τρικούπη

Ο κ. Τσουκαλάς διέψευσε κατηγορηματικά ότι υπήρξε οποιαδήποτε συμφωνία ή παρασκηνιακή συνεννόηση, τονίζοντας πως το ΠΑΣΟΚ δεν συμμετέχει σε «παζάρια». Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχείρησε να αποπροσανατολίσει από την απόφαση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας να αναβάλει τη διαδικασία τοποθέτησης της επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, παρά το γεγονός ότι, όπως επισημαίνει, είχε ήδη διαμορφωθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία των 3/5 για το πρόσωπο της Ιωάννας Συγγούνα.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ευθέως το ερώτημα γιατί η κυβέρνηση δεν προχώρησε στον διορισμό της, αφήνοντας αιχμές ότι επιδιώκει να διατηρήσει την Αρχή «ακέφαλη και απενεργοποιημένη». Στο ίδιο πλαίσιο, επιτέθηκε προσωπικά στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, υποστηρίζοντας ότι λειτουργεί περισσότερο ως εκφραστής κομματικών μηχανισμών παρά ως θεσμική φωνή της κυβέρνησης.

Ο Κώστας Τσουκαλάς συνέδεσε την κυβερνητική στάση με την πολιτική πίεση που δέχεται η Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση ανησυχεί για τη διαφαινόμενη ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ. «Το ΠΑΣΟΚ δίνει αγώνα πρωτιάς και όχι οπισθοφυλακών», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι ο πολιτικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας θα αναδειχθεί από την ετυμηγορία των πολιτών και όχι από κυβερνητικές επιλογές ή σχεδιασμούς.

Κατέληξε δε, τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ, υπό την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη, φιλοδοξεί να εκφράσει την πολιτική αλλαγή και να διαμορφώσει μια νέα πορεία για τη χώρα.

Μαρινάκης: «Υπήρξε συνεννόηση με το ΠΑΣΟΚ»

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε σε υψηλούς τόνους, καλώντας το ΠΑΣΟΚ να εγκαταλείψει, όπως ανέφερε, τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς και τη ρητορική έντασης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, βρισκόταν επί μήνες σε επικοινωνία με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, με αντικείμενο την αναζήτηση προσώπων κοινής αποδοχής για τις Ανεξάρτητες Αρχές.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, οι επαφές αυτές είχαν οδηγήσει σε συμφωνία επί δύο προσώπων, τα οποία και ανακοινώθηκαν στη Διάσκεψη των Προέδρων από τον πρόεδρο της Βουλής. Παράλληλα, άφησε αιχμές για τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ, διερωτώμενος αν οι «εν δυνάμει νέοι εταίροι» του από τον χώρο του λαϊκισμού και της ακραίας τοξικότητας γνώριζαν για τις σχετικές συνομιλίες με την κυβέρνηση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη:

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ θα ήταν προτιμότερο να αφήσει τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς και τα φτηνά τσιτάτα και να ρωτήσει τον Πρόεδρο του κόμματός του για να του απαντήσει στα εξής απλά ερωτήματα:

Ήταν σε επικοινωνία, ο ίδιος προσωπικά, επί μήνες με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, στο πλαίσιο της ανάγκης εύρεσης προσώπων κοινής αποδοχής, ούτως ώστε να προκύψουν οι αυξημένες πλειοψηφίες, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα της χώρας, για να μην συνεχίσουν να είναι ακέφαλες οι Ανεξάρτητες Αρχές;

Είναι αλήθεια ότι, μετά από τις συζητήσεις αυτές, κυβερνητική πλειοψηφία και αξιωματική αντιπολίτευση είχαμε καταλήξει σε δύο πρόσωπα κοινής αποδοχής, εξ ου και ο Πρόεδρος της Βουλής τα ανακοίνωσε στη Διάσκεψη των Προέδρων;

Γνώριζαν οι εν δυνάμει νέοι «εταίροι» τους από τον «θαυμαστό» κόσμο του λαϊκισμού και της ακραίας τοξικότητας για τις συνομιλίες του ΠΑΣΟΚ με την Κυβέρνηση;

Έχει φτάσει η στιγμή να καταλάβει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι «μπορείς να κοροϊδεύεις πολλούς για λίγο ή μπορείς να κοροϊδεύεις λίγους για πολύ, αλλά δεν μπορείς να τους κοροϊδεύεις όλους για πάντα».

«Δεν περίμεναμε κάτι άλλο από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο. Είναι γνωστό ότι έχει μαλώσει με την αλήθεια. Άλλη μια φορά λέει ψέματα και παραπλανά», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς σε απάντηση του προς τον Παύλο Μαρινάκη.

«Τον καλούμε να αποδείξει τους ισχυρισμούς του, διαφορετικά ας κάνει ό,τι κάνει πάντα μετά τις τζάμπα μαγκιές, να επιλέξει την άτακτη υποχώρηση», προσθέτει.

Συνεχίζοντας σε υψηλούς τόνους ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι «η συμμορία του Μαξίμου είναι πολλαπλώς εκτεθειμένη» και πως «όταν δεν τη βολεύει η αλήθεια, επιλέγει την πολιτική αλητεία». «Ο πανικός δεν είναι καλός σύμβουλος. Ανακαλέστε τα ψεύδη γιατί θα εκτεθείτε ανεπανόρθωτα», σημειώνει.

