Πώς ο πόλεμος στο Ιράν αναδιαμορφώνει τον δυτικό προσανατολισμό της Τουρκίας

A.Kadir Yildirim – Baker Institute

Η θέση της Τουρκίας στον πόλεμο του Ιράν

Στις 28 Φεβρουαρίου 2026, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν την Επιχείρηση Epic Fury — μια κοινή εκστρατεία αεροπορικών επιδρομών που στόχευαν μια σειρά ιρανικών στόχων. Ακολούθησε μια ιρανική απάντηση που περιελάμβανε αντίποινα με πυραύλους και επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και επικεντρώθηκε σε ισραηλινούς και αμερικανικούς στόχους, καθώς και στην περιοχή του Κόλπου , κάτι που πιθανότατα θα αποδυνάμωνε τη δέσμευση των ΗΠΑ στον πόλεμο.

Μέχρι τις 13 Μαρτίου, τρεις φερόμενοι ιρανικοί πύραυλοι που στόχευαν την Τουρκία αναχαιτίστηκαν από πυραύλους του ΝΑΤΟ . Ενώ το Ιράν αρνήθηκε επίσημα την σκόπιμη στόχευση και απέδωσε αυτά τα περιστατικά σε τεχνικά προβλήματα, οι εξελίξεις καθιστούν την γεωγραφική έκθεση της Τουρκίας άμεση και πολυδιάστατη: ενεργειακή ευπάθεια, μεταναστευτικός κίνδυνος , εμπλοκή κουρδικών παραγόντων σε μια διευρυνόμενη σύγκρουση και εδαφική ακεραιότητα.

Η αρχική φάση του πολέμου καταδεικνύει ότι οι δύο κύριοι κίνδυνοι της Τουρκίας σε αυτή τη σύγκρουση – δηλαδή η εδαφική ακεραιότητα και η απειλή για την ασφάλεια των Κούρδων – είναι αλληλένδετοι. Πιο συγκεκριμένα, η φύση της σχέσης της Τουρκίας με το ΝΑΤΟ και η θέση της εντός του οργανισμού διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο πιθανότατα θα εξελιχθούν αυτοί οι κίνδυνοι. Το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ χρησίμευσε ως η κύρια γραμμή άμυνας για την Τουρκία σε έναν πόλεμο που θα μπορούσε να εξαπλωθεί σε όλη τη Μέση Ανατολή εγείρει το ερώτημα εάν η Τουρκία θα πρέπει να επανεξετάσει την αμφιλεγόμενη σχέση της με τη δυτική δομή ασφαλείας, η οποία βασίζεται στην ένταξή της στο ΝΑΤΟ.

Αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων από το ΝΑΤΟ

Τα συστήματα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που έχουν αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο — συστήματα που φιλοξενεί και ενσωματώνει η Τουρκία ως μέλος της συμμαχίας — έχουν αναχαιτίσει μέχρι στιγμής τρεις, όπως αναφέρεται, ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους . Αυτή δεν είναι μόνο μια συμβολική χειρονομία, αλλά και μια σημαντική και απτή επίδειξη των οφελών της ένταξης της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ . Εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου, το σύστημα πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό στην υποστήριξη της τουρκικής ασφάλειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν ήταν το νεοαποκτηθέν σύστημα S-400 της Τουρκίας που απάντησε στους πυραύλους. Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας , το πιο πρακτικό και ταχύτερο σύστημα αναπτύσσεται αυτόματα σε αυτά τα σενάρια. Αυτό υποδηλώνει ότι είτε το σύστημα S-400 είναι λιγότερο ικανό από τα αμυντικά συστήματα του ΝΑΤΟ είτε δεν είναι πλήρως λειτουργικό. Έτσι, και οι δύο πιθανότητες αμφισβητούν τη λογική πίσω από την απόφαση της Τουρκίας να αγοράσει το ρωσικό σύστημα το 2019.

Η απάντηση της Ιρανικής Πρεσβείας στην Άγκυρα, η οποία ισχυρίζεται ότι κανένα πυρομαχικό από το Ιράν δεν στόχευε την Τουρκία, καταδεικνύει τον αποτρεπτικό υπολογισμό του Ιράν. Οι ενέργειες του Ιράν, όπως η αναφερόμενη επίθεση με πυραύλους στον εναέριο χώρο ενός μέλους του ΝΑΤΟ και η επακόλουθη άρνηση της πρόθεσης, δείχνουν ότι έχει επιδιώξει να αποφύγει την υποκίνηση της συμμαχίας. Οι δηλώσεις και οι ενέργειες του Ιράν αντικατοπτρίζουν έναν πολυεπίπεδο αποτρεπτικό υπολογισμό που λαμβάνει υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες: την ένταξη στο ΝΑΤΟ, την παρουσία αμερικανικών πυρηνικών όπλων στο Ιντσιρλίκ και τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τουρκίας.

Τελικά, η ένταξη στο ΝΑΤΟ προσφέρει στην Τουρκία απτή ασφάλεια. Η αναχαίτιση των τριών ιρανικών πυραύλων από το ΝΑΤΟ καταδεικνύει ότι η υποδομή συλλογικής άμυνας είναι επιχειρησιακά αποτελεσματική και ότι η Τουρκία επωφελείται ουσιαστικά από αυτήν. Το επεισόδιο ευθυγραμμίζεται επίσης έντονα με αυτό που υποστηρίζουν εδώ και καιρό οι πολιτικοί επιστήμονες : Οι επίσημες συμμαχίες με αμυντικές δεσμεύσεις παρέχουν μετρήσιμη αποτρεπτική αξία, ιδίως έναντι κρατών που υπολογίζουν προσεκτικά τα όρια κλιμάκωσης.

Ο ρόλος των ΗΠΑ και των Κούρδων στη σύγκρουση

Η εξελισσόμενη σύγκρουση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και του Ιράν έχει αποκαλύψει τις υποκείμενες εντάσεις στη σχέση Τουρκίας-ΝΑΤΟ-ΗΠΑ, ιδίως όσον αφορά την κουρδική πολιτική. Η ανησυχία της Άγκυρας για την εμπλοκή κουρδικών ομάδων με έδρα το Ιράν στη σύγκρουση επιδεινώνεται από αναφορές που υποδηλώνουν ότι από τις 4 Μαρτίου, οι ΗΠΑ προχωρούσαν σε ενέργειες για τον εξοπλισμό ιρανοκουρδικών αντιπολιτευόμενων ομάδων με σκοπό την ανάπτυξη εσωτερικής αντιπολίτευσης στο ιρανικό καθεστώς. Εάν επαληθευτούν αυτές οι αναφορές, πιθανότατα θα επιδεινωθούν οι σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας και θα περιπλακεί η διατλαντική εμπιστοσύνη.

Τα σαφή όρια της Άγκυρας όσον αφορά την κουρδική αυτονομία κοντά στα σύνορά της είναι σε μεγάλο βαθμό καλά εδραιωμένα, ειδικά δεδομένης της πρόσφατης συμφωνίας τους με την κουρδική αντιπολίτευση στην Τουρκία για αφοπλισμό. Η δηλωμένη προθυμία της κυβέρνησης Τραμπ να συνεργαστεί με τις κουρδικές δυνάμεις στο Ιράν χωρίς να συμβουλευτεί την Άγκυρα , ενώ βασίζεται σε υποδομές του ΝΑΤΟ σε τουρκικό έδαφος, θέτει τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ένα διαρθρωτικό αδιέξοδο : Ο σύμμαχος που παρέχει τις υποδομές ασφαλείας της χώρας θα μπορούσε ταυτόχρονα να ενδυναμώνει δυνάμεις που η Άγκυρα θεωρεί υπαρξιακές απειλές.

Αγορά ρωσικού συστήματος S-400 από την Τουρκία

Η απόφαση του Ερντογάν να αγοράσει το ρωσικό σύστημα S-400 και να παραλάβει το 2019, παρά την αντίθεση των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ , ήταν προϊόν πολλών εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων: ένας θεμελιώδης στόχος για την διεκδίκηση στρατηγικής αυτονομίας εντός μιας επίσημης συμμαχίας, η επιμονή των τουρκικών αεροδιαστημικών βιομηχανιών στη μεταφορά τεχνολογίας, η τιμολόγηση του αμερικανικού συστήματος Patriot, ένα αξιοσημείωτο κενό στην αεράμυνα και η εσωτερική πολιτική μετά το πραξικόπημα . Αυτοί οι παράγοντες επιδεινώθηκαν από τη ρωσική πίεση μετά την τυχαία κατάρριψη ενός ρωσικού στρατιωτικού αεροσκάφους από την Τουρκία και τις επακόλουθες ρωσικές οικονομικές κυρώσεις.

Η απόκτηση των S-400 από την Τουρκία είχε σημαντικό οικονομικό κόστος και κόστος ασφαλείας. Οδήγησε στην αποδυνάμωση της διαλειτουργικότητας, των δυνατοτήτων και της εμπιστοσύνης εντός του ΝΑΤΟ και οδήγησε στην έξοδο της Τουρκίας από το πρόγραμμα F-35 – μια πιθανή πηγή σημαντικών εσόδων και τεχνολογικών οφελών για τη χώρα. Ο πόλεμος του Ιράν έχει πλέον αποκρυσταλλώσει ένα υποκείμενο παράδοξο: Το σύστημα που απέκτησε η Τουρκία με υψηλό οικονομικό και πολιτικό κόστος φαίνεται να παρέμεινε αδρανές, ενώ το ΝΑΤΟ αναχαίτιζε ιρανικούς πυραύλους πάνω από το τουρκικό έδαφος.

Η άρνηση της Τουρκίας να χορηγήσει πρόσβαση στις αμερικανικές βάσεις για επιχειρήσεις στο Ιράν ευθυγραμμίζεται με το δόγμα της μετά το 2003 για διατήρηση της επιχειρησιακής ανεξαρτησίας εντός της συμμαχίας, μια στάση που χαρακτηρίζεται ως « στρατηγική ασάφεια » στον σημερινό πολυπολικό κόσμο. Ενώ η στρατηγική αυτονομία στην οποία επιδιώκει η Τουρκία έχει απτό κόστος, η θέση της στο ΝΑΤΟ έχει προσφέρει αποτελεσματική αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να παραμείνει η βάση της χώρας.

Ταυτόχρονα, μια τέτοια αυτονομία έχει περιορισμούς. Όταν πύραυλοι διέσχισαν τον τουρκικό εναέριο χώρο, τα συστήματα του ΝΑΤΟ τους αναχαίτισαν, όχι οι αυτόνομες συνεργασίες της Τουρκίας με τη Ρωσία ή την Κίνα. Αυτή η ασυμμετρία και το περιστατικό στον πραγματικό κόσμο πιθανότατα θα τραβήξουν την προσοχή των Τούρκων στρατηγικών σχεδιαστών, οδηγώντας σε μια σοβαρή επανεξέταση του διεθνούς προσανατολισμού της Τουρκίας.

Απόψεις ΗΠΑ και Ισραήλ για την άμυνα της Τουρκίας

Η προσέγγιση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Τουρκία ευθυγραμμίζεται σε μεγάλο βαθμό με το ευρύτερο πρότυπό του, να αντιμετωπίζει τις σχέσεις με το ΝΑΤΟ περισσότερο ως διμερείς συμφωνίες παρά ως θεσμικές δεσμεύσεις. Φαίνεται να αντιλαμβάνεται το αδιέξοδο των S-400 ως ένα επιλύσιμο ζήτημα, όχι ως αρχή της συμμαχίας. Έτσι, οι αναφορές δείχνουν την προθυμία του να χρησιμοποιήσει δημιουργικά την εξουσιοδότηση απαλλαγής του Νόμου για την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής μέσω Κυρώσεων (CAATSA) — ο οποίος επιτρέπει στον πρόεδρο των ΗΠΑ να εξαιρεί χώρες από κυρώσεις για την αγορά αμυντικού εξοπλισμού από Ρωσία ή άλλες χώρες που έχουν υποστεί κυρώσεις.

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2025, ο Τραμπ φιλοξένησε τον Ερντογάν στον Λευκό Οίκο. Το κύριο θέμα της ημερήσιας διάταξης για την άμυνα ήταν η επίλυση του συνεχιζόμενου αδιεξόδου. Οι αναφορές υποδηλώνουν ότι ο Τραμπ εξέφρασε την προθυμία του να πουλήσει F-35 στην Τουρκία , υπό την προϋπόθεση ότι η Άγκυρα θα κηρύξει επίσημα το σύστημα S-400 «μη λειτουργικό». Αυτό θα επέτρεπε στη συνέχεια στον Τραμπ να επικαλεστεί τον μηχανισμό απαλλαγής από « ζωτικά συμφέροντα εθνικής ασφάλειας » στο πλαίσιο του CAATSA και να ενημερώσει το Κογκρέσο των ΗΠΑ. Στα τέλη του 2025, ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπαράκ, δήλωσε ότι η Άγκυρα πλησίαζε σε μια απόφαση για το σύστημα S-400 και σε μια πορεία αγοράς F-35 , πιθανώς εντός μηνών.

Ενώ η προσέγγιση του Τραμπ θα μπορούσε να παρουσιάσει μια πραγματική ευκαιρία για επίλυση, το Κογκρέσο και το Ισραήλ εξακολουθούν να θέτουν σημαντικές προκλήσεις σε αυτήν τη συμφωνία. Όσον αφορά το Κογκρέσο, η μελλοντική πορεία παραμένει αβέβαιη. Εκτός από τον νόμο CAATSA — τον οποίο ο Τραμπ μπορεί να παραιτηθεί — το άρθρο 1245 του νόμου περί εθνικής αμυντικής εξουσιοδότησης του 2020 απαγορεύει ρητά τη μεταφορά F-35 στην Τουρκία, εφόσον αυτή διαθέτει το σύστημα S-400. Η φράση «μη λειτουργική» δεν ικανοποιεί την απαίτηση του νομοθετικού κειμένου για εκποίηση, σύμφωνα με τους επικριτές.

Μια άλλη κεντρική πολιτική πρόκληση έγκειται στο Ισραήλ. Μια Τουρκία εξοπλισμένη με F-35 θα μπορούσε ενδεχομένως να αποδυναμώσει το « ποιοτικό στρατιωτικό πλεονέκτημα » του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή. Πρόσφατες δηλώσεις από το Ισραήλ έχουν καταστήσει την Τουρκία ως πιθανό περιφερειακό αντίπαλο. Οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ Τραμπ και Άγκυρας πιθανότατα θα απαιτήσει την αντιμετώπιση των αναμενόμενων αντιρρήσεων του Ισραήλ.

Το μέλλον της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ

Η Τουρκία πρόκειται να φιλοξενήσει τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ το 2026 τον Ιούλιο . Ο συνεχιζόμενος πόλεμος στο Ιράν είναι πιθανό να διαμορφώσει την ατζέντα της και να ενισχύσει την επιρροή της Άγκυρας εντός της συμμαχίας, ιδίως σε θέματα που κυμαίνονται από τις αμοιβαίες ευθύνες ασφαλείας και την αρχιτεκτονική ασφαλείας της Μέσης Ανατολής έως τους όρους της συλλογικής άμυνας σε αμφισβητούμενες γκρίζες ζώνες.

Η Άγκυρα αναμένεται να χρησιμοποιήσει διπλωματικά κανάλια για να πιέσει τις ΗΠΑ να περιορίσουν την εμπλοκή τους με τις κουρδικές δυνάμεις σε αντάλλαγμα για τη συνέχιση της συνεργασίας με το ΝΑΤΟ. Η επιτυχία της στρατηγικής του Ερντογάν να μεταφράσει την τρέχουσα σύγκρουση σε μια διαρκή αμυντική αναδιάρθρωση με τη Δύση εξαρτάται τόσο από την ικανότητά του να ενεργήσει γρήγορα όσο και από την ικανότητα του Τραμπ να τηρήσει την αναφερόμενη συμφωνία για τον στρατιωτικό εξοπλισμό της Τουρκίας.