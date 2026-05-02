Σε-επιτάχυνση-η-διεθνοποίηση-των-κινεζικών-προτύπων

Σε επίσημη λειτουργία τέθηκε πρόσφατα η νέα ενότητα δωρεάν πρόσβασης στις ξενόγλωσσες εκδόσεις των εθνικών προτύπων, στο πλαίσιο της Εθνικής Πλατφόρμας Δημόσιων Υπηρεσιών Πληροφοριών Τυποποίησης.

Η δημοσιοποίηση των ξενόγλωσσων εκδόσεων για συνολικά 2613 εθνικά πρότυπα διευκολύνει επιχειρήσεις και κοινό, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο, να εντοπίζουν, να κατανοούν και να αξιοποιούν αποτελεσματικά τα κινεζικά πρότυπα.

Υπεύθυνος της Κρατικής Διοίκησης και Ρύθμισης Αγοράς της χώρας υπογράμμισε ότι η πρώτη δωρεάν και πλήρης δημοσιοποίηση των ξενόγλωσσων εκδόσεων ενισχύει σημαντικά την ευκολία και την ταχύτητα πρόσβασης στα κινέζικα πρότυπα. Όπως επισημάνθηκε, οι εκδόσεις που διατίθενται μέσω της πλατφόρμας αποτελούν επίσημες μεταφράσεις των εθνικών προτύπων και αντανακλούν ενιαία, εθνικά καθορισμένους κανόνες.

Η προώθηση των ξενόγλωσσων εκδόσεων των εθνικών κινεζικών προτύπων αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για την ενίσχυση της ενοποιημένης ανάπτυξης του εσωτερικού και εξωτερικού εμπορίου, την ευθυγράμμιση με τη στρατηγική της Πρωτοβουλίας «Μια Ζώνη, Ένας Δρόμος», καθώς και την ενδυνάμωση της «ήπιας διασυνδεσιμότητας» μέσω κανόνων και προτύπων.

Έως τα τέλη του Μαρτίου, η Κίνα έχει δημοσιεύσει 11 ξενόγλωσσες εκδόσεις των 2.613 εθνικών προτύπων, καλύπτοντας πάνω από 20 βασικούς τομείς, όπως η κατασκευή εξοπλισμού, η πληροφορική και η νέα ενέργεια.

Οι εκδόσεις αυτές λειτουργούν ως επίσημος δίαυλος για την εξοικείωση της διεθνούς κοινότητας με τα κινεζικά πρότυπα. Οι εν λόγω ξενόγλωσσες εκδόσεις ευθυγραμμίζονται στενά με τις εθνικές στρατηγικές και τις ανάγκες της αγοράς, εστιάζοντας στην αναβάθμιση της βιομηχανίας, καθώς και στην πράσινη και έξυπνη ανάπτυξη. Η μετάφραση και η κατάρτισή τους προχωρούν με συστηματικό και συντονισμένο τρόπο.

Ενδεικτικά, η ξενόγλωσση έκδοση του προτύπου «Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών — Αμιγώς ηλεκτρικοί υδραυλικοί εκσκαφείς για σήραγγες σε ορεινά υψίπεδα» παρέχει επαναχρησιμοποιήσιμη λύση με χαρακτηριστικά ασφάλειας, χαμηλού θορύβου και μειωμένων εκπομπών άνθρακα για έργα σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές παγκοσμίως.

Παράλληλα, η ξενόγλωσση έκδοση του προτύπου «Τεχνητή Νοημοσύνη — Μεγάλα Μοντέλα — Μέρος 1: Γενικές Απαιτήσεις» συμβάλλει στην από κοινού διαμόρφωση οικοσυστήματος καινοτομίας στην τεχνητή νοημοσύνη μεταξύ της Κίνας και της Ένωσης των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

Επί του παρόντος, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εξειδικευμένες δράσεις για τις ξενόγλωσσες εκδόσεις σε επτά κατηγορίες εθνικών προτύπων, συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων «νέων τριών» καθώς και του συστήματος δορυφορικής πλοήγησης BeiDou.

Οι δράσεις αυτές καλύπτουν τη μετάφραση και κατάρτιση σχεδόν 800 προτύπων, παρέχοντας σημαντική τεχνική υποστήριξη για τη διεθνοποίηση βασικών βιομηχανικών κλάδων.

Τα εν λόγω πρότυπα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην άρση τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο και στη μείωση του κόστους συναλλαγών, ενισχύοντας διαρκώς τη διεθνή αναγνώριση των κινεζικών προτύπων.

Η Κίνα αποτελεί βασικό εμπορικό εταίρο για περισσότερες από 160 χώρες και περιοχές, ενώ το εμπόριο με τις συμμετέχουσες χώρες της Πρωτοβουλίας «Μια Ζώνη, Ένας Δρόμος» αντιπροσωπεύει πάνω από το 50% του συνόλου. Σχετικός αξιωματούχος του Υπουργείου Εμπορίου δήλωσε ότι θα ενισχυθεί ο διατμηματικός συντονισμός και θα επιταχυνθεί η προώθηση ξενόγλωσσων εκδόσεων εξειδικευμένων προτύπων.

Παράλληλα, όπως σημείωσε, θα δοθεί καθοδήγηση στις επιχειρήσεις ώστε να υιοθετούν ενεργά τα πρότυπα αυτά στο πλαίσιο του διασυνοριακού εμπορίου και της διεθνούς επενδυτικής συνεργασίας, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της χώρας ως ισχυρής εμπορικής δύναμης.

Τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα συνεχίζουν να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την προώθηση των ξενόγλωσσων εκδόσεων προτύπων. Αξιωματούχος του Υπουργείου Στέγασης και Αστικής & Αγροτικής Ανάπτυξης τόνισε ότι το έργο ελαφρού σιδηροδρόμου στην Αστάνα του Καζακστάν έχει υιοθετήσει πλήρως κινεζικά πρότυπα.

Όπως ανέφερε, οι δύο πλευρές συν-διαμορφώνουν τεχνικά πρότυπα που καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο εργασίας, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση του τοπικού κατασκευαστικού κλάδου.

Στον τομέα των μεταφορών έχουν ήδη δημοσιευθεί ξενόγλωσσες εκδόσεις των 195 προτύπων, οι οποίες καλύπτουν τόσο παραδοσιακούς τομείς, όπως τα οδικά και υδάτινα έργα, όσο και αναδυόμενους εξειδικευμένους τομείς, όπως η εφαρμογή της δορυφορικής πλοήγησης BeiDou.

Παράλληλα, υπεύθυνος της Κρατικής Διοίκησης και Ρύθμισης Αγοράς επισήμανε ότι στην επόμενη φάση θα εντατικοποιηθεί περαιτέρω η μετάφραση και η κατάρτιση ξενόγλωσσων εκδόσεων εθνικών προτύπων.

Στόχος είναι η αύξηση της προσφοράς προτύπων που είναι αναγκαία και τεχνολογικά προηγμένα, παράλληλα με την ενίσχυση της παρακολούθησης και της αξιολόγησης της εφαρμογής τους.

Όπως τόνισε, με την αξιοποίηση της Πρωτοβουλίας «Μια Ζώνη, Ένας δρόμος», θα εμβαθυνθεί η αμοιβαία αναγνώριση προτύπων, ώστε τα κινεζικά πρότυπα να διαδραματίσουν ακόμη πιο σημαντικό ρόλο στις παγκόσμιες οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές.