Σιδηροδρομική-Γραμμή-Κίνας-Ευρώπης:-Δικτυακή-επέκταση-και-αναβάθμιση-ποιότητας

Μέσα στον χώρο εναλλαγής εμπορευματοκιβωτίων του Σταθμού Αλασάνκου, υπό την αιγίδα της China Railway Urumqi Bureau Group Co.,Ltd., ένας συρμός προερχόμενος από το Ντούισμπουργκ της Γερμανίας, φορτωμένος με ποικίλα καταναλωτικά αγαθά και αυτοκίνητα εξαρτήματα, αναμένει τη διαδικασία της εναλλαγής.

Ως στρατηγικός συνοριακός κόμβος του δυτικού διαύλου, αυτός ο σταθμός επιτελεί ρόλο ζωντανού δείγματος της ραγδαίας ανάπτυξης και της αυξανόμενης προτίμησης που απολαμβάνει το σιδηροδρομικό αυτό δίκτυο.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, κατά το α’ τρίμηνο φέτος, η Σιδηροδρομική Γραμμή Κίνας-Ευρώπης πραγματοποίησε συνολικά 5.460 δρομολόγια, μεταφέροντας 546.000 εμπορευματοκιβώτια, σημειώνοντας αύξηση 29% και 22% αντίστοιχα σε σχέση με την περσινή χρονιά, και παρουσιάζει μια τροχιά δυναμικής ανόδου τόσο στον όγκο όσο και στην ποιότητα των μεταφορών.

Από την αρχή του έτους, το δίκτυο των διαδρομών συνεχίζει να επεκτείνεται, με 93 καθιερωμένες γραμμές στο εσωτερικό της Κίνας και συνεχώς αυξανόμενη ποικιλία διεθνών διαδρομών. Σήμερα, το δίκτυο συνδέει 235 πόλεις σε 26 ευρωπαϊκές χώρες, καλύπτοντας ουσιαστικά ολόκληρη την Ασία και την Ευρώπη.

Η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του τελωνειακού ελέγχου αποτελεί τον βασικό παράγοντα για την επιτάχυνση των δρομολογίων.

Μέσω μιας στενής και στρατηγικής σύμπραξης, οι σιδηροδρομικές αρχές και οι τελωνειακές υπηρεσίες προωθούν δυναμικά το μοντέλο της «ταχείας διέλευσης», αξιοποιώντας παράλληλα τις δυνατότητες του ψηφιακού συστήματος διασυνοριακού ελέγχου «95306».

Ως αποτέλεσμα, ο χρόνος διέλευσης από τα σύνορα έχει μειωθείδραματικά, φτάνοντας πλέον τα ελάχιστα 30 λεπτά, ενώ κατά το α’ τρίμηνο καταγράφηκε αύξηση στον αριθμό των δρομολογίων και στις τρεις κύριες διαδρομές (δυτική, κεντρική και ανατολική).

Η μετάβαση από τη διαδοχική στην παράλληλη εκτέλεση εργασιών απέφερε μείωση κατά 25% στον χρόνο των μη παραγωγικών διαδικασιών.

Παράλληλα, η ενισχυμένη συνεργασία με τους Σιδηροδρόμους του Καζακστάν ενισχύει την ικανότητα διαχείρισης αφίξεων και αναχωρήσεων, θωρακίζοντας την αδιάλειπτη ροή των μεταφορών.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες εφοδιαστικής βελτιστοποιούνται συνεχώς. Κάθε εβδομάδα εκτελούνται 22 δρομολόγια με πλήρες και αυστηρό χρονοδιάγραμμα, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, συνδέοντας 9 κινεζικές με 6 ευρωπαϊκές πόλεις.

Το πρώτο τρένο της διαδρομής «Γίγου – Μόσχα», πλήρως φορτωμένο με εμπορεύματα. Φωτ. Χου Φέι

Ο συνολικός χρόνος διαδρομής έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 30%, ενώ η μέση αξία των εμπορευμάτων ανά εμπορευματοκιβώτιο έχει αυξηθεί κατά 41%.

Επιπλέον, έχουν αναπτυχθεί νέες υπηρεσίες διεθνών συνδυασμένων σιδηροδρομικών-οδικών μεταφορών, οι οποίες προσφέρουν ενιαίο έγγραφο μεταφοράς και απλοποιημένες διαδικασίες πληρωμής, παρέχοντας μια νέα, βολική επιλογή για τις διασυνοριακές εφοδιαστικές αλυσίδες.

Στις 10 Απριλίου, εκδόθηκε επίσημα ο Δείκτης Ποιοτικής Ανάπτυξης της Σιδηροδρομικής Γραμμής Κίνας-Ευρώπης. Το νέο αυτό εργαλείο αποτυπώνει με επιστημονική μεθοδολογία την επιχειρησιακή δυναμική του δικτύου, επιτρέποντας στους εμπλεκόμενους φορείς να παρακολουθούν τις εξελίξεις σε πραγματικό χρόνο.

Οι αποδοτικές και σταθερές υπηρεσίες ενισχύουν συνεχώς την ανταγωνιστικότητα της Σιδηροδρομικής Γραμμής Κίνας-Ευρώπης, εμφυσώντας νέα δυναμική στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των δύο ηπείρων.

Στο εξής, ο Κρατικός Όμιλος Σιδηροδρόμων της Κίνας (China State Railway Group) θα εστιάσει στην στην ποιοτική και από κοινού οικοδόμηση της Πρωτοβουλίας «Ζώνη και Δρόμος».

Στόχος είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης των διαδρόμων μεταφορών και η περαιτέρω αναβάθμιση του επιπέδου υπηρεσιών, προωθώντας την ανάπτυξη της Γραμμής προς ένα μέλλον υψηλότερης ποιότητας, βελτιωμένης αποδοτικότητας και αυξημένης ασφάλειας, διασφαλίζοντας για τους πελάτες παγκοσμίως υπηρεσίες εφοδιαστικής αιχμής.