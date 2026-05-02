Στα-άδυτα-της-μεγαλύτερης-crypto-πλατφόρμας-του-Ιράν:-Το-«εργαλείο»-για-την-αποφυγή-κυρώσεων-και-οι-στενοί-δεσμοί-με-τους-Χαμενεΐ

Στα χέρια των γιων μιας ισχυρής οικογένειας του Ιράν, η οποία διατηρεί στενούς δεσμούς με τον νέο ανώτατο ηγέτη του καθεστώτος, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, βρίσκεται το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων της χώρας, το οποίο έχουν μετατρέψει από μια νεοσύστατη επιχείρηση σε έναν σημαντικό δίαυλο της Τεχεράνης με την παγκόσμια οικονομία, που χρησιμοποιείται τόσο από «μαυρισμένες» κρατικές οργανώσεις όσο και από απλούς πολίτες.

Από την ημέρα που ιδρύθηκε από τους δύο αδελφούς, οι οποίοι χρησιμοποιούν διαφορετικό επώνυμο από το συνηθισμένο της οικογένειας, η Nobitex έχει επεξεργαστεί συναλλαγές αξίας δεκάδων ή και εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, συνδεδεμένες με ομάδες που υπόκεινται σε κυρώσεις, όπως η κεντρική τράπεζα του Ιράν και οι Φρουροί τη Επανάστασης, όπως αποκαλύπτει έρευνα του Reuters.

In 2022, I helped an investigation at Reuters that revealed Binance processed $8 billion for Nobitex in Iran despite U.S. sanctions. Now a new Reuters investigation has found out that the owners of Nobitex are linked to Karrazi family. NEW REPORT: https://t.co/IEiHoeFflq 2022… — Bozorgmehr Sharafedin (@bozorgmehr) May 1, 2026

Οικογένεια Χαραζί: Μια από τις πιο ισχυρές δυναστείες στην Ισλαμική Δημοκρατία

Οι δύο αδελφοί ανήκουν στην οικογένεια Χαραζί, μία από τις πιο ισχυρές δυναστείες στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Στοιχεία από τα εταιρικά αρχεία δείχνουν ότι όταν το ανταλλακτήριο άρχισε να λειτουργεί, οι αδελφοί εμφανίζονταν με ένα επώνυμο που σπάνια χρησιμοποιούν τα μέλη της οικογένειας. Η εταιρεία απέκτησε γρήγορα σημαντική θέση στην οικονομία του Ιράν, με τη Nobitex να ισχυρίζεται ότι έχει 11 εκατομμύρια χρήστες, δηλαδή πάνω από το 10% του πληθυσμού της χώρας.

Αποκλεισμένοι από το διεθνές τραπεζικό σύστημα, με το ιρανικό ριάλ σημαντικά υποτιμημένο και τον πληθωρισμό να καλπάζει, οι απλοί Ιρανοί χρησιμοποιούν την πλατφόρμα της Nobitex για να αγοράσουν και να κρατήσουν κρυπτονομίσματα. Παρά το γεγονός ότι το Ιράν υπόκειται σε εκτεταμένες οικονομικές κυρώσεις από τη Δύση, η Nobitex δεν έχει περιληφθεί σε αυτές που έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους. Οι ερευνητές του Reuters δεν βρήκαν ενδείξεις ότι κάποιο μέλος της οικογένειας Χαραζί έχει υποστεί κυρώσεις από δυτικές κυβερνήσεις, ενώ δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν γιατί το ανταλλακτήριο έχει αποφύγει τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε άλλους σημαντικούς ιρανικούς οικονομικούς παράγοντες.

Η αποκάλυψη των οικογενειακών καταβολών των ιδρυτών

Η αποκάλυψη της ελίτ καταγωγής των ιδρυτών της Nobitex από το Reuters έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για το Ιράν και ειδικότερα για τους Φρουρούς της Επανάστασης, οι οποίοι έχουν ενισχύσει και εδραιώσει περαιτέρω τον έλεγχό τους στην οικονομία και στον τομέα της ασφάλειας του Ιράν από τη στιγμή που δολοφονήθηκε ο Ανώτατος Ηγέτης Αλί Χαμενεΐ τον Φεβρουάριο, στην αρχή του πολέμου των ΗΠΑ και Ισραήλ με την Τεχεράνη και, πολύ περισσότερο, επειδή ο αντικαταστάτης του, ο γιος Μοτζτάμπα παραμένει… άφαντος μέχρι στιγμής.

Οι αδελφοί Χαραζί είναι η τρίτη γενιά της οικογένειας Χαραζί που βρίσκεται στην καρδιά του καθεστώτος του Ιράν. Οι Χαραζί έχουν συμβουλεύσει τους ανώτατους ηγέτες και έχουν καταλάβει σημαντικές πολιτικές, διπλωματικές και θρησκευτικές θέσεις. Η οικογένεια συνδέεται με γάμο με όλους τους ανώτατους ηγέτες της Ισλαμικής Δημοκρατίας: τον επαναστατικό ιδρυτή, Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί, τον αείμνηστο Αλί Χαμενεΐ και τον γιο του (και νυν – έστω και θεωρητικά – ηγέτη), Μοτζτάμπα.

Κεντρικός κόμβος για το παράλληλο χρηματοοικονομικό σύστημα του Ιράν

Οι αδελφοί Αλί και Μοχάμαντ Χαραζί – χρησιμοποιώντας το οικογενειακό επώνυμο Αγκαμίρ – ανέδειξαν τη Nobitex σε κυρίαρχο πάροχο κρυπτονομισμάτων της χώρας, ο οποίος διαχειρίζεται περίπου το 70% των συναλλαγών. Δεν είναι ασυνήθιστο ορισμένοι Ιρανοί να έχουν και να χρησιμοποιούν εναλλακτικά οικογενειακά επώνυμα. Ωστόσο, οι αδελφοί φαίνεται να είναι οι μόνοι στην οικογένειά τους που αποστασιοποιούνται συστηματικά από τη διάσημη γενεαλογία τους.

Η Nobitex λειτουργεί ως γέφυρα προς τις παγκόσμιες αγορές κρυπτονομισμάτων και ως κεντρικός κόμβος σε ένα παράλληλο χρηματοπιστωτικό σύστημα που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά κεφαλαίων πέρα από την εμβέλεια των δυτικών κυρώσεων, όπως διαπίστωσε το Reuters. Χρησιμοποιείται από το ιρανικό κράτος για τη διοχέτευση χρημάτων σε συμμάχους εκτός του συμβατικού τραπεζικού συστήματος, σύμφωνα με ανάλυση αρχείων blockchain από την εταιρεία ανάλυσης κρυπτονομισμάτων Crystal Intelligence και συνεντεύξεις με τέσσερις ιδιωτικούς οικονομικούς ερευνητές. Το Reuters μίλησε επίσης με εννέα Ιρανούς που έχουν εργαστεί για ή με τη Nobitex, συμπεριλαμβανομένων έξι που δήλωσαν ότι γνώριζαν ότι κρατικά κεφάλαια που υπόκεινται σε δυτικές κυρώσεις διέρχονταν από το χρηματιστήριο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, η Nobitex συνέχισε να διεκπεραιώνει συναλλαγές, ακόμη και κατά τη διάρκεια της επιβεβλημένης από την κυβέρνηση πανεθνικής διακοπής πρόσβασης στο διαδίκτυο και των εκτεταμένων διακοπών ρεύματος στην Τεχεράνη, σύμφωνα με τρεις εταιρείες ανάλυσης blockchain, οι οποίες παρακολουθούν τη δραστηριότητα που αφορά τη Nobitex και άλλες χρηματιστηριακές υπηρεσίες.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Nobitex διεκπεραίωσε συναλλαγές αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων, περίπου το 20% της συνήθους δραστηριότητάς της, σύμφωνα με την Crystal Intelligence, η οποία διερευνά τις ροές κρυπτονομισμάτων στο Ιράν για περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Πως αποκαλύφθηκε ο τρόπος παράκαμψης των κυρώσεων

Ο τρόπος με τον οποίο η Nobitex εντάσσεται στον μηχανισμό παράκαμψης των κυρώσεων του Ιράν ήρθαν στο φως από μια απρόσμενη πηγή: τον Μπαμπάκ Ζαντζάνι, έναν Ιρανό δισεκατομμυριούχο που έχει καταδικαστεί για απάτη. Ο Ζαντζάνι αποτελεί εδώ και καιρό βασική φιγούρα στα δίκτυα παράκαμψης των κυρώσεων του Ιράν. Το 2016 καταδικάστηκε σε θάνατο από τις ιρανικές αρχές για κατάχρηση. Η ποινή του μετατράπηκε το 2024. Ωστόσο, παραμένει εμπλεκόμενος σε μια δημόσια διαμάχη με την κεντρική τράπεζα του Ιράν, η οποία τον κατηγόρησε ότι δεν αποπλήρωσε τα δισεκατομμύρια που είχε αποσπάσει.

Στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης αυτής, τον Δεκέμβριο ο Ζαντζάνι δημοσίευσε διευθύνσεις πορτοφολιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες επέτρεψαν σε εξωτερικούς αναλυτές κρυπτονομισμάτων να αποκαλύψουν ένα περίπλοκο σχέδιο παράκαμψης των κυρώσεων, με την Nobitex στο επίκεντρο. Μέρος του σχεδίου περιελάμβανε τη μεταφορά τουλάχιστον 20 εκατομμυρίων δολαρίων από κεφάλαια της κεντρικής τράπεζας που υπόκεινται σε κυρώσεις σε διευθύνσεις πορτοφολιών που ελέγχονται από την Nobitex. Οι συναλλαγές αποτελούσαν ένα μικρό μέρος ενός ευρύτερου δικτύου πορτοφολιών που ελέγχονταν από την κεντρική τράπεζα του Ιράν, η οποία αγόρασε κρυπτονομίσματα αξίας άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ Νοεμβρίου 2024 και Ιουνίου 2025, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης blockchain Elliptic.

Περίπου 347 εκατομμύρια δολάρια από αυτά στάλθηκαν από την κεντρική τράπεζα, η οποία υπόκειται σε κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Nobitex κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2025, ανέφερε η Elliptic. Η δρομολόγηση των χρημάτων μέσω της Nobitex μετά από μια σειρά συναλλαγών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της προέλευσης των κεφαλαίων.

Η Nobitex δήλωσε ότι τυχόν παράνομα χρήματα που διέρχονται από το χρηματιστήριο αντιπροσωπεύουν «ένα πολύ μικρό μέρος του συνολικού όγκου» και ότι αυτό συνέβη χωρίς τη γνώση της εταιρείας.

Οι εκτιμήσεις για το συνολικό ύψος των παράνομων συναλλαγών της Nobitex ποικίλλουν σημαντικά και προέρχονται κυρίως από διευθύνσεις πορτοφολιών που έχουν εντοπιστεί και υποβληθεί σε κυρώσεις από κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Elliptic έχει εντοπίσει περίπου 366 εκατομμύρια δολάρια που διακινήθηκαν μέσω του χρηματιστηρίου. Η Chainalysis εκτιμά το ποσό σε περίπου 68 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η Crystal Intelligence εκτιμά ότι οι άμεσες μεταφορές από πορτοφόλια που έχουν υποβληθεί σε κυρώσεις ανέρχονται σε 22 εκατομμύρια δολάρια. Ακόμη και η υψηλότερη εκτίμηση αντιστοιχεί μόνο στο 3% του συνολικού ποσού των 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κρυπτονομίσματα που διακινήθηκαν μέσω της Nobitex. Όλες οι εταιρείες προειδοποίησαν ότι το πραγματικό ποσό είναι πιθανώς σημαντικά υψηλότερο.

Μεταξύ των συμμάχων του Ιράν, τουλάχιστον δύο από τις εταιρείες εντόπισαν συναλλαγές της Nobitex που αφορούσαν λογαριασμούς συνδεδεμένους με τους Χούθι της Υεμένης, ένα κίνημα που υποστηρίζεται από το Ιράν και το οποίο επίσης υπόκειται σε δυτικές κυρώσεις.

Η ίδρυση

Το αρχικό διοικητικό συμβούλιο της Nobitex αποτελούνταν από τους αδελφούς Αλί και Μοχάμαντ, καθώς και τον Αμίρ Χοσέιν Ραντ. Όλοι τους σπούδασαν στο κορυφαίο πανεπιστήμιο Σαρίφ της Τεχεράνης, που αποτελεί το αντίστοιχο του Πολυτεχνείου της Μασαχουσέτης (MIT) στην ιρανική πρωτεύουσα. Ο Ραντ, ο οποίος δεν σχετίζεται με τους αδελφούς, και ο Αλί ήταν τα δημόσια πρόσωπα της εταιρείας, με τον Ραντ να κατέχει τη θέση του διευθύνοντα συμβούλου. Ο Μοχάμαντ ήταν ο ειδικός στην τεχνολογία blockchain. Σε συνέντευξή τους για ένα φυλλάδιο μάρκετινγκ της Nobitex, οι αδελφοί χρησιμοποίησαν το οικογενειακό επώνυμο Αγκαμίρ. Ο Μοχάμαντ περιέγραψε τον μεγαλύτερο αδελφό του ως «σύμβουλό μου στη ζωή και πάντα έχω χρησιμοποιήσει τη βοήθειά του στις αποφάσεις μου». Ο Αλί γεννήθηκε το 1986 και ο Μοχάμαντ το 1992, σύμφωνα με αρχεία κυβέρνησης και τραπεζών που ελέγχθηκαν από το Reuters.

Οι αδελφοί χρησιμοποιούσαν το επώνυμο Αγκαμίρ, ενώ απέκρυπταν το επώνυμο Χαραζί, ακόμα και από εκείνους που ήταν πιο κοντά τους, σύμφωνα με επτά πρώην υπαλλήλους τους. Επίσης, ανέφεραν ότι γνώριζαν τους αδελφούς από τα φοιτητικά τους χρόνια, και τότε, όπως και τώρα, δεν χρησιμοποιούσαν το επώνυμο Χαραζί.

Οι οικογενειακές καταβολές

Ο παππούς της οικογένειας ήταν θρησκευτικός λόγιος και αγιατολάχ που δίδασκε τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σύμφωνα με ιρανικά δημοσιεύματα. Αργότερα, υπηρέτησε στην Εθνοσυνέλευση των Ειδικών, το σώμα που είναι υπεύθυνο για την επιλογή του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Ο Μοτζτάμπα διαδέχθηκε τον πατέρα του μετά τη δολοφονία του.

Ο πατέρας τους, Αγιατολάχ Μπαγκέρ Χαραζί, ήταν ο ιδρυτής της Χεζμπολάχ στο Ιράν, μιας πολιτικής και θρησκευτικής οργάνωσης που δεν έχει καμία σχέση με την πιο γνωστή ιρανική παραστρατιωτική οργάνωση στο Λίβανο. Ο Μπαγκέρ, που έθεσε υποψηφιότητα για την προεδρία το 2013, είχε αναφέρει στην ιστοσελίδα του ότι συμμετείχε στην στελέχωση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης μετά την Ιρανική Επανάσταση του 1979.

Η θεία των αδελφών – η αδελφή του πατέρα τους – είναι παντρεμένη με τον αδελφό του νέου ανώτατου ηγέτη. Μέσα στο ιρανικό θεολογικό κατεστημένο, «υπάρχει ο στενός κύκλος και ο εξωτερικός κύκλος», δήλωσε ο δημοσιογράφος Φαρίμπορζ Καλαντάρι, ο οποίος καταδικάστηκε σε φυλάκιση και 74 ραβδισμούς το 2021 για άρθρα του σχετικά με τη διαφθορά στο Ιράν. Τώρα ζει στο εξωτερικό και αναφερόμενος στην οικογένεια Χαραζί είπε: «Αυτοί οι άνθρωποι ήταν μέρος του στενού κύκλου του Αλί Χαμενεΐ».

Το εκρηκτικό μπάσιμο στην παγκόσμια αγορά κρυπτονομισμάτων

Η Nobitex είναι, δεδομένα, η μεγαλύτερη πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων στο Ιράν, επιτρέποντας στους Ιρανούς να επενδύσουν παρά τις διεθνείς κυρώσεις. Η εταιρεία έχει συνεργαστεί με μερικούς από τους μεγαλύτερους παίκτες στην παγκόσμια αγορά, όπως η Binance, η οποία μετέφερε 7,8 δισεκατομμύρια δολάρια για την Nobitex, παρακάμπτοντας τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο ιδρυτής της Binance, Τσανγκπένγκ Ζάο, καταδικάστηκε το 2024 για παραβίαση των αμερικανικών νόμων κατά του ξεπλύματος χρημάτων, αλλά αποφυλακίστηκε το 2025 με χάρη από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η Nobitex έχει αναπτύξει κρυπτογραφικά εργαλεία για να αποκρύψει τις συναλλαγές μεταξύ πορτοφολιών, διότι οι περιορισμοί που σχετίζονται με τις διεθνείς κυρώσεις αυξάνονται συνεχώς. Η εταιρεία συμβουλεύει τους πελάτες της να χρησιμοποιούν πολλαπλά πορτοφόλια για να κάνουν τις συναλλαγές τους πιο δύσκολες να εντοπιστούν από τις δυτικές αρχές.

Κρατικές παρεμβάσεις και πιέσεις

Η εταιρεία ξεκίνησε τις δραστηριότητές της το 2018, αλλά γρήγορα βρέθηκε στο στόχαστρο του ιρανικού καθεστώτος. Το 2019, οι Φρουροί της Επανάστασης επισκέφτηκαν τα γραφεία της στην Τεχεράνη και ανέκριναν τον διευθύνοντα σύμβουλο, Ραντ. Στη συνέχεια, το 2021, τον συνέλαβαν ξανά, κατάσχεσαν τους υπολογιστές των υπαλλήλων και σφράγισαν τα γραφεία της. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι κατηγορήθηκε ποτέ.

Η εταιρεία έχει καταστήσει σαφές ότι δεν έχει συμφωνίες με κυβερνητικές υπηρεσίες, αλλά οι πρώην υπάλληλοι δήλωσαν ότι η Nobitex χρησιμοποιήθηκε από την ιρανική κυβέρνηση για να παρακάμψει αυστηρές δυτικές κυρώσεις. Η εταιρεία, απαντώντας στις ερωτήσεις του Reuters, υποστήριξε ότι οποιαδήποτε παράνομη συναλλαγή που περάσει από την πλατφόρμα της αντιπροσωπεύει «μια πολύ μικρή μερίδα του συνολικού όγκου».

Αξισημείωτο είναι, επίσης, το γεγονός πως η Nobitex συνέχισε να λειτουργεί ακόμα και κατά τη διάρκεια του μπλακ άουτ του Ιράν, το οποίο άρχισε μετά τις διαδηλώσεις για την αιτία θανάτου της Μαχσά Αμινί το 2022. Παρά τις δυσκολίες, η πλατφόρμα ανέφερε ότι τα χρήματα των πελατών ήταν ασφαλή και προσβάσιμα.

Αυτή η συνέχιση των δραστηριοτήτων της επιβεβαιώνει τη σημασία της Nobitex για το ιρανικό καθεστώς, καθώς η εταιρεία εξυπηρετεί τη διαφυγή των ιρανικών χρημάτων από τις διεθνείς κυρώσεις, εν μέσω της σύγκρουσης και της απομόνωσης της χώρας.