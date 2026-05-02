Τιμ-Κουκ:-Οι-3-λόγοι-που-ο-ceo-της-apple-αποχωρεί-τώρα-από-το-τιμόνι-της-εταιρείας,-πώς-επέλεξε-τον-διάδοχό-του

Μετά από 15 χρόνια, ο Τιμ Κουκ, CEO της Apple, ανακοίνωσε πριν από μερικές ημέρες την απόφασή του να αποχωρήσει από τη θέση του και να παραδώσει τα ηνία της εταιρείας στον Τζον Τέρνους, επικεφαλής του τομέα υλικού και επί σειρά ετών υψηλόβαθμο στέλεχος.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Κουκ εξήγησε τους λόγους πίσω από την απόφασή του, ενώ αποκάλυψε και τη διαδικασία επιλογής του διάδοχου που θεωρεί ιδανικό για να οδηγήσει την Apple στην επόμενη φάση της εξέλιξής της.

Ο λόγος της αποχώρησης και το κατάλληλο timing

Ο Κουκ εξήγησε τη στιγμή της απόφασής του, επικαλούμενος τρεις βασικούς παράγοντες: την ισχυρή απόδοση της Apple, τη «θαυμάσια» γραμμή προϊόντων που ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει και τη διαδοχή από τον 51χρονο Τζον Τέρνους, τον οποίο θεωρεί έτοιμο να αναλάβει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

«Κοίταξα την απόδοση της εταιρείας και ήταν εκπληκτική. Ήθελα να ανακοινώσω την απόφασή μου σε μια στιγμή που η πορεία της εταιρείας είναι εξαιρετική και που ο Τζον ήταν έτοιμος να αναλάβει», δήλωσε ο Κουκ σε συνέντευξή του στο FOX Business.

Η Apple ανακοίνωσε επίσημα ότι ο Τιμ Κουκ θα αποχωρήσει από τη θέση του CEO στις 1 Σεπτεμβρίου και θα αναλάβει τη θέση του εκτελεστικού προέδρου. Ο Τέρνους, με πάνω από δύο δεκαετίες στην εταιρεία και υπεύθυνος για την ανάπτυξη προϊόντων όπως το iPhone, το iPad και το Mac, θα γίνει ο νέος CEO της Apple.

Τζον Τέρνους

Παρά την αποχώρησή του, ο Κουκ θα παραμείνει επιδραστικός στον στρατηγικό προγραμματισμό της εταιρείας.

Η απόφαση του Κουκ να αποχωρήσει εν μέσω μιας από τις πιο επιτυχημένες περιόδους της Apple, με ρεκόρ κερδών και αύξηση 17% στα έσοδα, έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις για το μέλλον της εταιρείας. Η Apple συνεχίζει να αντιμετωπίζει προκλήσεις στην αγορά, όπως τις αυξανόμενες τιμές των μνημονιακών τσιπ και τη σταδιακή ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά ο Κουκ εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η εταιρεία είναι σε καλό δρόμο για το μέλλον.

Γιατί ο Τζον Τέρνους;

Η επιλογή του Τζον Τέρνους θεωρείται στρατηγική, καθώς ο ίδιος έχει αναπτύξει σημαντικά τεχνολογικά προϊόντα και είναι βαθιά ενσωματωμένος στην κουλτούρα της Apple.

«Ο Τζον έχει το μυαλό ενός μηχανικού, την ψυχή ενός καινοτόμου και την καρδιά ενός ηγέτη με ακεραιότητα», δήλωσε ο Κουκ, τονίζοντας ότι ο Τέρνους είναι ο ιδανικός άνθρωπος για να αναλάβει τα ηνία της Apple.