Τι-αλλάζει-στα-πρόστιμα-του-ΚΦΔ-με-το-νέο-νομοσχέδιο

Με το άρθρο 37 του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπονται αλλαγές στα πρόστιμα του άρθρου 53 του ν. 5104/2024 (ΚΦΔ).
Συγκεκριμένα :
1. Με την προσθήκη νέας παραγράφου 1Α στο άρθρο 53 του ΚΦΔ, σε συνδυασμό με την τροποποίηση της παρ. 2 του ιδίου άρθρου, για τις εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις ΦΠΑ χωρίς φόρο προς καταβολή (μηδενικές/πιστωτικές) από υπόχρεους τήρησης βιβλίων (απλογραφικών/διπλογραφικών) θα επιβάλλεται πλέον ρητά πρόστιμο 100€ αντί 250€/500€. Η διάταξη ισχύει από 19.4.2024.
Συνεπώς εφόσον ψηφιστεί η συγκεκριμένη διάταξη, παύουν να ισχύουν τα πρόστιμα 250€/500€ ευρώ που αναφέρονται στον Ε.2059/2025 για τις εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις ΦΠΑ μηδενικές η πιστωτικές και επανέρχεται το πρόστιμο των 100€.
2. Κατάργηση παρ. 3 άρθρου 53 του ΚΦΔ. Καταργείται αναδρομικά η διάταξη για πρόστιμο 100€ σε ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ (άρθρα 47α-47δ Κώδικα ΦΠΑ).
3. Προσθήκη περ. δ΄ και ε΄ στην παρ. 7 του άρθρου 53 του ΚΦΔ. Με τις νέες αυτές διατάξεις, προβλέπεται ότι δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις παρακρατούμενου φόρου (πλην τυχερών παιγνίων) ή έμμεσων φόρων/τελών/εισφορών (πλην ΦΠΑ και ΦΜΑ), εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι έως 100€.
Με τη σημαντική αυτή διάταξη, η οποία αποτελούσε αίτημα όλων των φορέων της οικονομίας, εισάγεται ρύθμιση παρόμοια με εκείνη που ισχύει για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, και για πλήθος άλλων δηλώσεων φόρων/τελών/εισφορών.
Συγκεκριμένα, αρχική εκπρόθεσμη δήλωση ή τροποποιητική εκπρόθεσμη δήλωση, έμμεσων φόρων,τελών, εισφορών και ειδικών φορολογιών του παραρτήματος του ΚΦΔ (πλην ΦΠΑ, ΦΜΑ και τυχερών παιγνίων) δεν θα επιβαρύνεται με πρόστιμο, εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι έως 100€ (δείτε ενδεικτικά για ποιες δηλώσεις ισχύ παρακάτω).
4. Σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 37 του νομοσχεδίου, οι νέες διατάξεις για τα πρόστιμα ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων ισχύουν από 19.4.2024, και επιπλέον πράξεις επιβολής προστίμων που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν πριν τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ θα ακυρωθούν ή θα τροποποιηθούν. Τα πρόστιμα, κατά το μέρος που δεν οφείλονται, διαγράφονται ή, εφόσον εισπράχθηκαν, συμψηφίζονται με οφειλές ή επιστρέφονται.
5. Νέα παρ. 13 στο άρθρο 53 του ΚΦΔ. Με την παρ. 4 του άρθρου 37 του νομοσχεδίου προβλέπεται η προσθήκη νέας παρ. 13 στο άρθρο 53 του ΚΦΔ, με την οποία ορίζεται ότι τα πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής των δηλώσεων που προβλέπονται στις παρ. 1, ΙΑ, 2 και 5 του άρθρου 53 δεν επιβάλλονται όταν οι δηλώσεις υποβάλλονται για λογαριασμό ανηλίκου και αφορούν ή συνδέονται με αυτόν, καθώς και όταν υποβάλλονται από ενήλικο φυσικό πρόσωπο για φορολογικές ή δηλωτικές υποχρεώσεις που ανάγονται σε φορολογικό έτος κατά το οποίο ήταν ανήλικο, είτε καθ’ όλη τη διάρκειά του είτε για μέρος αυτού. Η απαλλαγή αυτή καταλαμβάνει και την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του γονέα, κατά το μέρος που αφορά εισόδημα ανηλίκου τέκνου που προστίθεται στα εισοδήματά του σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
Με τις παρ. 7 και 8 προβλέπεται ότι, όταν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ανηλίκου αφορούν ή συνδέονται με έναρξη δραστηριότητας στο όνομα ανηλίκου, για την οποία υφίσταντο νομικοί ή κανονιστικοί περιορισμοί ή προϋποθέσεις σχετικές με διοικητική άδεια, οι οποίοι καθιστούσαν αντικειμενικά αδύνατη την άσκηση της δραστηριότητας από το ίδιο το ανήλικο ή τους νόμιμους εκπροσώπους του, και από τις δηλώσεις αυτές ή άλλα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτει απόκτηση εσόδων ή φορολογητέου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν εφαρμόζεται για τον υπόχρεο γονέα το άρθρο 31 του ν. 3986/2011 (τέλος επιτηδεύματος), για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος του έως και το φορολογικό έτος 2023. Υπό τις ίδιες προϋποθέσεις ορίζεται επίσης ότι εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 28Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για τα φορολογικά έτη 2023 και 2024.
Βοηθητικός πίνακας με τις αλλαγές στα πρόστιμα
|Περίπτωση
|◀ Πριν (Πρόστιμο)
|Με τις νέες διατάξεις (Πρόστιμο) ▶
|Αρχικές δηλώσεις ΦΠΑ (μηδενικές / πιστωτικές)
|Εκπρόθεσμη δήλωση ΦΠΑ (Πιστωτική μηδενική)
Υπόχρεοι απλογραφικών βιβλίων
ΝΕΑ Παρ. 1Α
|250 €Εφαρμοζόταν η παρ. 2
|100 €
|Εκπρόθεσμη δήλωση (Πιστωτική μηδενική)
Υπόχρεοι διπλογραφικών βιβλίων
ΝΕΑ Παρ. 1Α
|500 €Εφαρμοζόταν η παρ. 2
|100 €
|Νέες εξαιρέσεις — Μη επιβολή προστίμου (παρ. 7 άρθρου 53 ΚΦΔ)
|Εκπρόθεσμη τροποποιητική ΦΠΑ ή παρακρατούμενου φόρου, εφόσον η αρχική ήταν εμπρόθεσμηΠαρ. 7α — αμετάβλητη
|0 €
|0 €
|Εκπρόθεσμη τροποποιητική ή αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος, φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας με ποσό φόρου ≤ 100 €Παρ. 7β, 7γ — αμετάβλητες
|0 €
|0 €
|Εκπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δήλωση παρακρατούμενου φόρου (Φ.Μ.Υ., φόρου επιχειρηματικής δραστηριότητας, φόρου μερισμάτων, φόρου εργολάβων κ.λπ.) πλην τυχερών παιγνίων, με ποσό έως 100 €.
ΝΕΑ Παρ. 7δ
|250 € / 500 €Δεν υπήρχε εξαίρεση
|0 €
|Εκπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δήλωση :
– έμμεσων φόρων (π.χ. Ψηφιακού Τέλους Συναλλαγής, τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση κ.λπ) πλην των δηλώσεων ΦΠΑ και ΦΜΑ,
– τελών, εισφορών & ειδικών φορολογιών (π.χ. ψηφιακό τέλος συναλλαγής, φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων, τέλος συνδρομητών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας/ συνδρομητικής τηλεόρασης, ειδικός φόρος σε είδη πολυτελείας, τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, φόρος ασφαλίστρων, εισφορά δακοκτονίας, περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας, τέλος ανακύκλωσης κ.λπ.),
από τις οποίες προκύπτει ποσό φόρου έως 100 €
ΝΕΑ Παρ. 7ε
|100€ / 250 € / 500 €Δεν υπήρχε εξαίρεση
|0 €
|Ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ (άρθρα 47α–47δ Κώδικα ΦΠΑ)
|Εκπρόθεσμη ενιαία δήλωση ΦΠΑ ειδικών καθεστώτων (OSS/IOSS κ.λπ.)
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Παρ. 3Αναδρομική κατάργηση
|100 €
|—Η παρ. 3 καταργήθηκε αναδρομικά
|Ανήλικοι
|Εκπρόθεσμη υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης για λογαριασμό ανηλίκου, ή δήλωσης εισοδήματος γονέα για εισοδήματα ανήλικων τέκνων
ΝΕΑ Παρ. 13
|100 – 500 €Εφαρμόζονταν κανονικά
|0 €Πλήρης εξαίρεση
Ποια πρόστιμα διαγράφονται/συμψηφίζονται/επιστρέφονται/τροποποιούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6
|-Πρόστιμα 250,00 και 500,00 ευρώ που έχουν επιβληθεί για εκπρόθεσμες μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ από 19.4.2024 (θα τροποποιηθούν)
|-Πρόστιμα για εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων με ποσά για καταβολή έως 100,00 ευρώ από 19.4.2024 και μετά
Άτυπη κωδικοποίηση του άρθρου 53 του ν. 5104/2024 (ΚΦΔ)
|◀ Ισχύουσα Διάταξη
|Νέα Διάταξη (Νομοσχέδιο) ▶
|Παρ. 1
1. Με την επιφύλαξη του οίκοθεν προσδιορισμού της παρ. 4 του άρθρου 36, σε φορολογούμενους που παραλείπουν να υποβάλουν ή υποβάλλουν εκπρόθεσμα φορολογικές δηλώσεις και δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα από τις οποίες δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου ή δεν ανταποκρίνονται σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων, επιβάλλεται πρόστιμο εκατό (100) ευρώ για κάθε παράβαση. Παράβαση του πρώτου εδαφίου συνιστούν ιδίως:
α) η μη υποβολή ή η ελλιπής υποβολή ή η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογικής δήλωσης, συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων που υποβάλλονται στη φορολογία κεφαλαίου, από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου, και των δηλώσεων παρακράτησης φόρου,
β) η παράλειψη υποβολής ή η ελλιπής υποβολή ή η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος,
γ) η παράλειψη υποβολής ή η ελλιπής υποβολή ή η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α’ 248),
δ) η παράλειψη υποβολής ή η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9). Σε περίπτωση υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων για περισσότερα του ενός (1) έτη, επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο, εφόσον στις δηλώσεις αυτές επαναλαμβάνονται οι ίδιες μεταβολές. Δεν επιβάλλεται πρόστιμο στις δηλώσεις Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων – πράξεις προσδιορισμού φόρου, οι οποίες συντίθενται μηχανογραφικά από τη Φορολογική Διοίκηση.
|Παρ. 1
|—
|Παρ. 1Α — ΝΕΑ
1Α. Το πρόστιμο της παρ. 1 επιβάλλεται και στις περιπτώσεις φορολογουμένων που είναι υπόχρεοι σε τήρηση απλογραφικού ή διπλογραφικού λογιστικού συστήματος, οι οποίοι παραλείπουν να υποβάλουν ή υποβάλλουν εκπρόθεσμα δήλωση Φ.Π.Α., από την οποία δεν προκύπτει ποσό φόρου προς καταβολή.
|Σημείωση: Με τη νέα παρ. 1Α ορίζεται ρητά ότι το πρόστιμο των 100 € (παρ. 1) επιβάλλεται και σε υπόχρεους τήρησης βιβλίων (απλογραφικών/διπλογραφικών) για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ, εφόσον δεν προκύπτει ποσό φόρου προς καταβολή (μηδενικές/πιστωτικές).
Η διάταξη αυτή Εφαρμόζεται για παραβάσεις από 19.4.2024 και εφεξής. Ουσιαστικά η διάταξη αυτή καλύπτει τις δηλώσεις ΦΠΑ (πιστωτικές ή μηδενικές) για τις οποίες σύμφωνα με τον Ε.2059/2025 επιβάλλονταν πρόστιμο 250,00 ή 500,00 ευρώ.
|Παρ. 2
2. Ειδικά σε φορολογούμενους που δεν υποβάλλουν ή υποβάλλουν εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση, με εξαίρεση τις δηλώσεις που υποβάλλονται στη φορολογία κεφαλαίου και τις δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα, δεν υποβάλλουν ή υποβάλλουν εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου ή δεν ανταποκρίνονται σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων, επιβάλλεται πρόστιμο διακοσίων πενήντα (250) ευρώ ανά παράβαση αν είναι υπόχρεοι τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και πεντακοσίων (500) ευρώ ανά παράβαση αν είναι υπόχρεοι τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
|Παρ. 2
2. Με την επιφύλαξη των 1Α και 7, σε φορολογούμενους που δεν υποβάλλουν ή υποβάλλουν εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση ή δήλωση παρακρατούμενου φόρου, με εξαίρεση τις δηλώσεις που υποβάλλονται στη φορολογία κεφαλαίου και τις δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα, δεν υποβάλλουν ή υποβάλλουν εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου ή δήλωση Φ.Π.Α., από την οποία προκύπτει ποσό φόρου προς καταβολή ή δεν ανταποκρίνονται σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων, επιβάλλεται πρόστιμο διακοσίων πενήντα (250) ευρώ ανά παράβαση αν είναι υπόχρεοι τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και πεντακοσίων (500) ευρώ ανά παράβαση αν είναι υπόχρεοι τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
|Σημείωση: Η παρ. 2 τροποποιείται ώστε να τελεί πλέον υπό την επιφύλαξη των παρ. 1Α και 7 και κατά συνέπεια τα υψηλότερα πρόστιμα (250€/500€) να επιβάλλονται ρητά πλέον για δηλώσεις ΦΠΑ από τις οποίες προκύπτει ποσό φόρου προς καταβολή . Εφαρμόζεται για παραβάσεις από 19.4.2024 και εφεξής.
|Παρ. 3 — ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ
3. Για παραβάσεις που αφορούν δήλωση Φ.Π.Α. του άρθρου 47α του Κώδικα Φ.Π.Α., καθώς και για παραβάσεις που αφορούν ενιαία δήλωση Φ.Π.Α. υποβλητέα σε άλλο κράτος μέλος, στο πλαίσιο ειδικών καθεστώτων αντίστοιχων των άρθρων 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα Φ.Π.Α., εφόσον η Ελλάδα είναι κράτος μέλος κατανάλωσης, επιβάλλεται πρόστιμο εκατό (100) ευρώ στον υποκείμενο ή στον μεσάζοντα που ενεργεί για λογαριασμό του σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ενιαίας δήλωσης Φ.Π.Α..
|—
|Σημείωση: Η παρ. 3 καταργείται αναδρομικά από τις 19.4.2024
|Παρ. 7
7. Τα πρόστιμα των παρ. 1 και 2 δεν επιβάλλονται, σε περίπτωση υποβολής:
α) εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης Φ.Π.Α. ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα,
β) εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, από την οποία το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή, σε σχέση με την αρχική δήλωση, είναι έως εκατό (100) ευρώ,
γ) εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, από την οποία το ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή είναι έως εκατό (100) ευρώ,
|Παρ. 7
δ) εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, πλην του φόρου κερδών από τυχερά παίγνια, από την οποία το ποσό που προκύπτει προς καταβολή είναι έως εκατό (100) ευρώ ή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, πλην του φόρου κερδών από τυχερά παίγνια, όταν και η αρχική δήλωση είχε υποβληθεί εκπρόθεσμα, και το επιπλέον ποσό που προκύπτει προς καταβολή σε σχέση με την αρχική δήλωση είναι έως εκατό (100) ευρώ.
ε) εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης έμμεσου φόρου, πλην Φ.Π.Α. και Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων (Φ.Μ.Α.), τέλους, εισφοράς και ειδικών φορολογιών του Παραρτήματος Α’, από την οποία το ποσό που προκύπτει προς καταβολή είναι έως εκατό (100) ευρώ ή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης έμμεσου φόρου (πλην Φ.Π.Α. και Φ.Μ.Α.), τέλους, εισφοράς και ειδικών φορολογιών του Παραρτήματος Α’, από την οποία το ποσό που προκύπτει προς καταβολή είναι έως εκατό (100) ευρώ ή πολλαπλών εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων της παρούσας περίπτωσης, εφόσον το άθροισμα των ποσών που προκύπτει προς καταβολή είναι έως εκατό (100) ευρώ.
|Σημείωση: Στην παρ. 7 προστίθενται δύο νέες περιπτώσεις (δ΄ και ε΄) εξαίρεσης από την επιβολή προστίμων:
δ) για εκπρόθεσμες δηλώσεις παρακρατούμενου φόρου (πλην τυχερών παιγνίων) με ποσό έως 100 €, και
ε) για εκπρόθεσμες δηλώσεις έμμεσων φόρων (πλην ΦΠΑ και ΦΜΑ), τελών, εισφορών και ειδικών φορολογιών με ποσό έως 100 €. Η περ. δ΄ εφαρμόζεται για παραβάσεις από 19.4.2024, ενώ η περ. ε΄ ισχύει για παραβάσεις από τη δημοσίευση του νόμου.
|—
|Παρ. 13 — ΝΕΑ
13. Τα πρόστιμα των παρ. 1, 1Α, 2 και 5 δεν επιβάλλονται για την εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων για λογαριασμό φυσικού προσώπου που είναι ανήλικο ή από φυσικό πρόσωπο για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που ανάγονται σε φορολογικό έτος ή έληγαν εντός φορολογικού έτους στη διάρκεια ή σε μέρος του οποίου το φυσικό πρόσωπο αυτό ήταν ανήλικο. Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται και για την εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του γονέα που αφορά εισόδημα των ανήλικων τέκνων που προστίθεται στα εισοδήματά του και φορολογείται στο όνομά του, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167), περί εξαρτώμενων μελών.
|Σημείωση: Με την παρ. 4 προβλέπεται η προσθήκη νέας παρ. 13 στο άρθρο 53 του ΚΦΔ, με την οποία ορίζεται ότι τα πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής των δηλώσεων που προβλέπονται στις παρ. 1, 1Α, 2 και 5 του άρθρου 53 δεν επιβάλλονται όταν οι δηλώσεις υποβάλλονται για λογαριασμό ανηλίκου και αφορούν ή συνδέονται με αυτόν, καθώς και όταν υποβάλλονται από ενήλικο φυσικό πρόσωπο για φορολογικές ή δηλωτικές υποχρεώσεις που ανάγονται σε φορολογικό έτος κατά το οποίο ήταν ανήλικο, είτε καθ’ όλη τη διάρκειά του είτε για μέρος αυτού. Η απαλλαγή αυτή καταλαμβάνει και την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του γονέα, κατά το μέρος που αφορά εισόδημα ανηλίκου τέκνου που προστίθεται στα εισοδήματά του σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος..
Επιπλέον με τις παρ. 7 και 8 εισάγονται διατάξεις, με τις οποίες προβλέπεται ότι η απαλλαγή της παρ. 13 που προστίθεται με το παρόν στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας εφαρμόζεται σε δηλώσεις που υποβάλλονται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και εφεξής και αφορούν όχι μόνο το τρέχον και τα επόμενα φορολογικά έτη, αλλά και κάθε προηγούμενο φορολογικό ή οικονομικό έτος, καθώς και κάθε παρελθούσα συναφή υποχρέωση, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης της, που απορρέει από την ισχύουσα ή προίσχύσασα νομοθεσία, περιλαμβανόμενων των αντίστοιχων διατάξεων των ν. 4987/2022, 4174/2013, 2523/1997 ή άλλων συναφών διατάξεων.
Η ρύθμιση αυτή αφορά περιπτώσεις στις οποίες είχε γίνει έναρξη δραστηριότητας στο όνομα ανηλίκου, πλην όμως η δραστηριότητα δεν μπορούσε αντικειμενικά να ασκηθεί, λόγω ασυμβατότητας με την ανηλικότητα ή λόγω έλλειψης των νόμιμων προϋποθέσεων ή των όρων χρήσης της σχετικής διοικητικής άδειας, χωρίς παράλληλα να προκύπτει μίσθωση υπηρεσιών τρίτου και απόκτηση εισοδήματος. Στις περιπτώσεις αυτές, η μη επιβολή τέλους επιτηδεύματος είναι συμβατή και με τη νομολογία του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία το τέλος δεν επιβάλλεται όταν δεν υφίσταται πραγματική οικονομική δύναμη ή φοροδοτική ικανότητα, δηλαδή όταν δεν έχει αποκτηθεί το αντίστοιχο εισόδημα και ο φορολογούμενος βρίσκεται εν τοις πράγμασι σε αδράνεια ή ανάλογη κατάσταση.
Αντίστοιχα, για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 28Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, η ανηλικότητα, σε συνδυασμό με την αντικειμενική αδυναμία άσκησης της δραστηριότητας και τη μη απόκτηση εσόδων ή φορολογητέου εισοδήματος, συνιστά αντικειμενικό λόγο αμφισβήτησης του
|Η διάταξη του άρθρου 37 του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή: Άρθρο 37
Πρόστιμα για παράλειψη υποβολής ή εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας – Εξαίρεση από την επιβολή προστίμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις -Εξαίρεση από την επιβολή προστίμων και από το τέλος επιτηδεύματος λόγω ανηλικότητας – Προσθήκη της ανηλικότητας στις περιπτώσεις αμφισβήτησης του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος των ατομικών επιχειρήσεων – Προσθήκη παρ. 1Α, τροποποίηση παρ. 2, κατάργηση παρ. 3, τροποποίηση παρ. 7 και προσθήκη παρ. 13 στο άρθρο 53 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
1. Στο άρθρο 53 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 5104/2024, Α’ 58), περί κυρώσεων για παράλειψη υποβολής ή εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικών δηλώσεων και δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα και παράλειψη χορήγησης στοιχείων που ζητούνται από τη Φορολογική Διοίκηση, προστίθεται παρ. 1Α ως εξής:
«1Α. Το πρόστιμο της παρ. 1 επιβάλλεται και στις περιπτώσεις φορολογουμένων που είναι υπόχρεοι σε τήρηση απλογραφικού ή διπλογραφικού λογιστικού συστήματος, οι οποίοι παραλείπουν να υποβάλουν ή υποβάλλουν εκπρόθεσμα δήλωση Φ.Π.Α., από την οποία δεν προκύπτει ποσό φόρου προς καταβολή.».
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 53 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
«2. Με την επιφύλαξη των παρ. 1Α και 7, σε φορολογούμενους που δεν υποβάλλουν ή υποβάλλουν εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση ή δήλωση παρακράτησης φόρου, με εξαίρεση τις δηλώσεις που υποβάλλονται στη φορολογία κεφαλαίου και τις δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα, δεν υποβάλλουν ή υποβάλλουν εκπρόθεσμα δήλωση Φ.Π.Α., από την οποία προκύπτει ποσό φόρου προς καταβολή ή δεν ανταποκρίνονται σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων, επιβάλλεται πρόστιμο διακοσίων πενήντα (250) ευρώ ανά παράβαση αν είναι υπόχρεοι τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και πεντακοσίων (500) ευρώ ανά παράβαση αν είναι υπόχρεοι τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.».
3. Στην παρ. 7 του άρθρου 53 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, προστίθενται περ. δ) και ε) και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:
«7. Τα πρόστιμα των παρ. 1 και 2 δεν επιβάλλονται, σε περίπτωση υποβολής:
4. Στο άρθρο 53 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας προστίθεται παρ. 13 ως εξής:
«13. Τα πρόστιμα των παρ. 1, 1Α, 2 και 5 δεν επιβάλλονται για την εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων για λογαριασμό φυσικού προσώπου που είναι ανήλικο ή από φυσικό πρόσωπο για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που ανάγονται σε φορολογικό έτος ή έληγαν εντός φορολογικού έτους στη διάρκεια ή σε μέρος του οποίου το φυσικό πρόσωπο αυτό ήταν ανήλικο. Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται και για την εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του γονέα που αφορά εισόδημα των ανήλικων τέκνων που προστίθεται στα εισοδήματά του και φορολογείται στο όνομά του, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167), περί εξαρτώμενων μελών.».
5. Οι παρ. 1Α, 2 και 7 του άρθρου 53 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, πλην της περ. ε) της ανωτέρω παρ. 7, εφαρμόζονται για παραβάσεις που τελούνται από τις 19.4.2024 και εφεξής.
6. Πράξεις επιβολής προστίμων που έχουν εκδοθεί για παραβάσεις που τελούνται από τις 19.4.2024 και εφεξής, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 ακυρώνονται ή τροποποιούνται και τα πρόστιμα διαγράφονται, κατά το μέρος που δεν οφείλονται, ή εφόσον έχουν εισπραχθεί, συμψηφίζονται με οφειλές και στην περίπτωση που δεν υπάρχουν οφειλές, επιστρέφονται.
8. Οι εξαιρέσεις από την επιβολή προστίμων για παραβάσεις υποβολής εκπρόθεσμων δηλώσεων αντίστοιχων με την παρ. 13 του άρθρου 53 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ισχύουν και για πρόστιμα που προβλέπονταν από τις προϊσχύσασες αντίστοιχες διατάξεις του ν. 4987/2022 (Α’ 206), του ν. 4174/2013 (Α’ 170), του ν. 2523/1997 (Α’ 179) ή συναφούς προϊσχύσασας διάταξης νόμου.
9. Εφόσον οι υποβαλλόμενες δηλώσεις για τον φόρο εισοδήματος, σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 του παρόντος αφορούν ή συνδέονται με την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ανηλίκου, για την άσκηση της οποίας προβλέπονταν νομικοί περιορισμοί ή προϋποθέσεις και όροι σχετικοί με τη χρήση διοικητικής άδειας, που καθιστούσαν για το αντίστοιχο έτος αντικειμενικά αδύνατη την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας από τον ίδιο τον ανήλικο ή τους νόμιμους εκπροσώπους αυτού, και από τις δηλώσεις αυτές, καθώς και από κάθε άλλο στοιχείο που έχει στη διάθεσή της η φορολογική διοίκηση δεν προκύπτει η απόκτηση εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα από τον ανήλικο, δεν εφαρμόζεται, για το κατά περίπτωση φορολογικό έτος, το άρθρο 31 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), περί επιβολής τέλους επιτηδεύματος. Σε περίπτωση που έχει ήδη επιβληθεί τέλος επιτηδεύματος για την εν λόγω δραστηριότητα του ανηλίκου, υποβάλλεται εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση για τη διαγραφή του.
10. Για τις υποβαλλόμενες για τα φορολογικά έτη 2023 και 2024 δηλώσεις για τον φόρο εισοδήματος της παρ. 9 και υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν οι όροι της παρ. 9, εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 28Ατου Κώδικα φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167), περί αμφισβήτησης του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος από την άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.
11. Η παρ. 3 του άρθρου 53 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας καταργείται από τις 19.4.2024.