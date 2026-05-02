    Το Κουβέιτ δεν εξήγαγε καθόλου αργό πετρέλαιο τον Απρίλιο

    By Ευρώπη No Comments1 Min Read

    Το Κουβέιτ δεν εξήγαγε καθόλου αργό πετρέλαιο κατά τη διάρκεια του Απριλίου για πρώτη φορά από το τέλος του Πολέμου του Κόλπου το 1991, αναφέρει ο ιστότοπος διεθνών αποστολών πετρελαίου, TankerTrackers.com.

    Το Κουβέιτ συνεχίζει να παράγει πετρέλαιο, ένα μέρος αποθηκεύεται ή χρησιμοποιείται για προϊόντα διύλισης, αλλά δεν εξήχθη αργό πετρέλαιο τον περασμένο μήνα λόγω του αποκλεισμού του Στενού του Ορμούζ, πρόσθεσε ο ιστότοπος.

    BREAKING: DURING APRIL 2026, KUWAIT EXPORTED ZERO BARRELS OF CRUDE OIL FOR THE FIRST TIME SINCE THE END OF GULF WAR I#OOTT #IranWar #Tankers #Kuwait

    — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) May 2, 2026

