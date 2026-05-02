Το-Κουβέιτ-δεν-εξήγαγε-καθόλου-αργό-πετρέλαιο-τον-Απρίλιο

Το Κουβέιτ δεν εξήγαγε καθόλου αργό πετρέλαιο κατά τη διάρκεια του Απριλίου για πρώτη φορά από το τέλος του Πολέμου του Κόλπου το 1991, αναφέρει ο ιστότοπος διεθνών αποστολών πετρελαίου, TankerTrackers.com.

Το Κουβέιτ συνεχίζει να παράγει πετρέλαιο, ένα μέρος αποθηκεύεται ή χρησιμοποιείται για προϊόντα διύλισης, αλλά δεν εξήχθη αργό πετρέλαιο τον περασμένο μήνα λόγω του αποκλεισμού του Στενού του Ορμούζ, πρόσθεσε ο ιστότοπος.

BREAKING: DURING APRIL 2026, KUWAIT EXPORTED ZERO BARRELS OF CRUDE OIL FOR THE FIRST TIME SINCE THE END OF GULF WAR I#OOTT #IranWar #Tankers #Kuwait — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) May 2, 2026

