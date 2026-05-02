«Φάκελος ενοικιαστή» πριν το συμβόλαιο: Έρχονται Μητρώο Φερεγγυότητας και εξώσεις – εξπρές

Εντός του έτους αναμένεται να ενεργοποιηθεί πλήρως το Μητρώο Φερεγγυότητας Ενοικιαστών, μια ψηφιακή βάση δεδομένων το οποίο θα αντλεί στοιχεία από το myPROPERTY και την ΑΑΔΕ.

Βασικός στόχος είναι να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο επιλέγονται οι ενοικιαστές, περιορίζοντας τα φαινόμενα καθυστερήσεων και αθετήσεων πληρωμών.

Μέσα από διασταυρώσεις στοιχείων με τα συστήματα της ΑΑΔΕ και τις δηλώσεις μισθώσεων θα δημιουργείται ένα βασικό προφίλ συνέπειας για τον υποψήφιο ενοικιαστή, το οποίο θα λαμβάνεται υπόψη πριν από κάθε νέα μίσθωση. Σημειώνεται ότι δεν θα αποκαλύπτονται ευαίσθητα οικονομικά δεδομένα.

Εξώσεις «εξπρές»

Από την 1η Μαΐου άλλαξε η διαδικασία έκδοσης διαταγών πληρωμής και απόδοσης μισθίου συμβάλλοντας στην επιτάχυνση των διαδικασιών για τους ιδιοκτήτες με απλήρωτα ενοίκια.

Πιο συγκεκριμένα, οι σχετικές διαταγές δεν θα εκδίδονται πλέον από δικαστές, αλλά από πιστοποιημένους δικηγόρους επιταχύνοντας έτσι την ανάκτηση των οφειλόμενων ενοικίων και των ακινήτων.

Σε κάθε Πρωτοδικείο της χώρας θα καταρτίζονται ειδικοί κατάλογοι δικηγόρων οι οποίοι θα είναι αρμόδιοι για την έκδοση διαταγών πληρωμής και διαταγών απόδοσης μισθίου. Οι δικηγόροι αυτοί θα επιλέγονται με συγκεκριμένα κριτήρια ώστε να διασφαλίζεται η εμπειρία και η αξιοπιστία τους.

Για να ενταχθεί ένας δικηγόρος στους σχετικούς καταλόγους θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 4ετή επαγγελματική εμπειρία, να είναι ταμειακά ενήμερος στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, να μην έχει υποστεί σοβαρές πειθαρχικές κυρώσεις και να έχει παρακολουθήσει ειδικά επιμορφωτικά σεμινάρια για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Οι κατάλογοι θα καταρτίζονται από τους δικηγορικούς συλλόγους και θα αποστέλλονται στα Πρωτοδικεία.

Ο δικηγόρος που αναλαμβάνει μια υπόθεση υποχρεούται να εκδώσει τη σχετική διαταγή μέσα σε 20 ημέρες από την ανάθεση. Η διαδικασία καλύπτει τόσο την έκδοση διαταγής πληρωμής για τα οφειλόμενα ενοίκια όσο και τη διαταγή απόδοσης μισθίου, δηλαδή την απομάκρυνση του ενοικιαστή από το ακίνητο όταν δεν πληρώνει ή όταν έχει λήξει η μίσθωση και δεν αποχωρεί.

Η αποζημίωση του δικηγόρου ανέρχεται σε 400 ευρώ για τη διαταγή πληρωμής και σε 300 ευρώ για τη διαταγή απόδοσης μισθίου. Το ποσό καταβάλλεται προκαταβολικά μέσω του Δικηγορικού Συλλόγου με ηλεκτρονική διαδικασία και αποδίδεται στον δικηγόρο μετά την ολοκλήρωση της υπόθεσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν καταργείται η προσφυγή στα δικαστήρια καθώς οι ιδιοκτήτες εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν αγωγή, ιδίως σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν αμφισβητούμενα ζητήματα ή απαιτείται δικανική κρίση.