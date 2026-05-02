Χρεοκοπεί η low cost αεροπορική Spirit Airlines – Ακυρώνονται όλες οι πτήσεις της

Η Spirit Airlines κλείνει, σε μια κίνηση που θα επηρεάσει χιλιάδες προγραμματισμένες πτήσεις και σχεδόν ισάριθμους υπαλλήλους.

Ο low cost αερομεταφορέας ακύρωσε όλες τις πτήσεις και ανακοίνωσε μια «ομαλή παύση» των δραστηριοτήτων, η οποία θα τεθεί σε ισχύ αμέσως νωρίς το Σάββατο.

«Προς τους επισκέπτες μας: όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί και η εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι πλέον διαθέσιμη», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. «Είμαστε περήφανοι για τον αντίκτυπο του μοντέλου εξαιρετικά χαμηλού κόστους μας στον κλάδο τα τελευταία 34 χρόνια και ελπίζαμε να εξυπηρετούμε τους επισκέπτες μας για πολλά χρόνια ακόμα», πρόσθεσε.

Η Spirit, αγωνιζόταν να ξεπεράσει τη δεύτερη πτώχευσή της σε λιγότερο από ένα χρόνο. Ωστόσο, αυτά τα σχέδια εκτροχιάστηκαν εν μέσω της αύξησης του κόστους των καυσίμων για αεροσκάφη που προκλήθηκε από το ξέσπασμα του πολέμου με το Ιράν.

«Παρά τις προσπάθειες της Εταιρείας, η πρόσφατη σημαντική αύξηση των τιμών του πετρελαίου και άλλες πιέσεις στην επιχείρηση έχουν επηρεάσει σημαντικά τις οικονομικές προοπτικές της Spirit», αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας. «Μη διαθέσιμη πρόσθετη χρηματοδότηση στην εταιρεία, η Spirit δεν είχε άλλη επιλογή από το να ξεκινήσει αυτήν την περικοπή».

Προσέγγιση για διάσωση

Τον περασμένο μήνα, η Spirit προσέγγισε τον Λευκό Οίκο για οικονομική βοήθεια και ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αρχικά φάνηκε δεκτικός. Αλλά την Παρασκευή, εμφανίστηκαν αναφορές ότι η εκκαθάριση ήταν επικείμενη, αφού οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της εταιρείας, των ομολογιούχων της και του Λευκού Οίκου φάνηκαν να καταρρέουν.

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι ο Λευκός Οίκος είχε υποβάλει στη Spirit και στους πιστωτές της μια τελική πρόταση διάσωσης, αφού οι διαπραγματεύσεις έφτασαν σε αδιέξοδο σχετικά με ένα χρηματοδοτικό πακέτο ύψους 500 εκατ. δολαρίων, το οποίο θα βοηθούσε την αεροπορική εταιρεία να συνεχίσει να λειτουργεί κατά τη διάρκεια της χρεοκοπίας.

«Αν μπορούμε να τους βοηθήσουμε, θα το κάνουμε, αλλά εμείς πρέπει να έχουμε προτεραιότητα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Αν μπορούσαμε να το κάνουμε, θα το κάναμε, αλλά μόνο αν είναι μια καλή συμφωνία».

Η κατάρρευση αυτή καταδεικνύει πώς η κρίση στις τιμές των καυσίμων που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν θέτει σε κίνδυνο τις πιο ευάλωτες αεροπορικές εταιρείες.

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Spirit βασιζόταν σε κόστος καυσίμων αεροσκαφών περίπου στα 2,24 δολάρια ανά γαλόνι το 2026 και 2,14 δολάρια το 2027, αλλά οι τιμές ανήλθαν στα 4,51 δολάρια περίπου ανά γαλόνι μέχρι τα τέλη Απριλίου, με αποτέλεσμα η αεροπορική εταιρεία να μην μπορεί να επιβιώσει χωρίς νέα χρηματοδότηση.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Cirium, η Spirit είχε προγραμματίσει 4.119 πτήσεις εσωτερικού μεταξύ 1ης και 15ης Μαΐου, προσφέροντας 809.638 θέσεις.

Με πληροφορίες από NBC