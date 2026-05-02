Exxon Mobil: Δεν έχουμε δει ακόμη το πλήρες σοκ στην προσφορά πετρελαίου – Προειδοποιεί για άνοδο τιμών

Ο CEO της Exxon Mobil, Darren Woods, προειδοποίησε ότι η αγορά δεν έχει ακόμη απορροφήσει τον πλήρη αντίκτυπο της πρωτοφανούς διαταραχής στην προσφορά πετρελαίου που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τον Woods, η κατάσταση έχει μέχρι στιγμής «μετριαστεί» χάρη στα πολλά δεξαμενόπλοια που βρίσκονταν ήδη εν πλω στην αρχή της σύγκρουσης, καθώς και από τη χρήση στρατηγικών αποθεμάτων και την απομείωση εμπορικών αποθεμάτων. Ωστόσο, αυτές οι προσωρινές «ανάσες» δεν είναι ατέρμονες.

«Είναι προφανές ότι, αν κοιτάξει κανείς την χωρίς προηγούμενο διαταραχή στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, η αγορά δεν έχει δει ακόμη το πλήρες αποτέλεσμα», ανέφερε. Προειδοποίησε μάλιστα ότι αν τα Στενά παραμείνουν κλειστά, «θα υπάρξουν κι άλλες επιπτώσεις», με τις τιμές να αναμένεται να κινηθούν ανοδικά.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν σημειώσει έντονη μεταβλητότητα κατά τη διάρκεια του πολέμου, ανεβαίνοντας με κάθε ένταση και υποχωρώντας με τις ελπίδες για ειρήνη. Παρά τις διακυμάνσεις, τα επίπεδα τιμών -με το αμερικανικό αργό γύρω στα 101 δολάρια και το Brent κοντά στα 108- παραμένουν πιο κοντά στον ιστορικό μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας, παρά στο μέγεθος της κρίσης.

Ο Woods εκτίμησε ότι, ακόμη και μετά την επαναλειτουργία των Στενών, θα χρειαστεί χρόνος για την πλήρη ομαλοποίηση των ροών πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο, καθώς τα δεξαμενόπλοια πρέπει να επανατοποθετηθούν και να αποσυμφορηθεί η εφοδιαστική αλυσίδα.

Επιπλέον, τόνισε ότι κυβερνήσεις και εταιρείες θα χρειαστεί να αναπληρώσουν τα αποθέματά τους μετά το τέλος της κρίσης, γεγονός που θα αυξήσει τη ζήτηση και θα ασκήσει περαιτέρω ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

Η Exxon προειδοποίησε επίσης ότι η παραγωγή της στη Μέση Ανατολή θα μειωθεί κατά 750.000 βαρέλια ημερησίως σε σύγκριση με το 2025, αν τα Στενά παραμείνουν κλειστά, ενώ περίπου το 15% της συνολικής παραγωγής της έχει ήδη επηρεαστεί.

Τέλος, παρά την άνοδο των τιμών του πετρελαίου κατά περίπου 57% από την έναρξη του πολέμου, η μετοχή της Exxon παραμένει σχεδόν αμετάβλητη, υποδηλώνοντας ότι οι αγορές δεν έχουν ακόμη ενσωματώσει πλήρως τους κινδύνους της κρίσης.