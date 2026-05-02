GameStop: Ετοιμάζει προσφορά – έκπληξη για την εξαγορά του eBay

Σε μία από τις πιο απρόβλεπτες κινήσεις της χρονιάς, η GameStop ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση για την εξαγορά της πολύ μεγαλύτερης eBay, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal.

Πρόκειται για ένα σχέδιο υψηλού ρίσκου που αποτυπώνει τη φιλοδοξία του CEO Ryan Cohen να μετατρέψει την εταιρεία σε έναν όμιλο αξίας άνω των 100 δισ. δολαρίων.

Το deal που δεν «βγαίνει» στα χαρτιά — αλλά ίσως βγάζει νόημα αλλού

Οι αριθμοί, με μια πρώτη ματιά, δεν ευνοούν το σενάριο. Η GameStop αποτιμάται κοντά στα 11 δισ. δολάρια, ενώ η eBay αγγίζει τα 45 δισ. δολάρια — μια διαφορά που υπό κανονικές συνθήκες θα απέκλειε κάθε σκέψη εξαγοράς.

Και όμως, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η The Wall Street Journal, η GameStop όχι μόνο εξετάζει το ενδεχόμενο, αλλά έχει ήδη αρχίσει να «χτίζει» θέση στη μετοχή της eBay, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια πιθανή προσφορά ακόμη και μέσα στον μήνα.

Η αγορά αντέδρασε άμεσα: η μετοχή της eBay εκτινάχθηκε πάνω από 10% στο after-hours trading, ενώ η GameStop κατέγραψε άνοδο περίπου 5%.

Το στοίχημα του Cohen: από meme stock σε κολοσσό

Η κίνηση αυτή δεν είναι κεραυνός εν αιθρία. Ο Ryan Cohen — συνιδρυτής της Chewy και αρχιτέκτονας της μεταμόρφωσης της GameStop — έχει εδώ και μήνες αφήσει σαφείς αιχμές για ένα «μεγάλο deal».

Στόχος του είναι να ξεπεράσει τα στενά όρια των videogames και collectibles και να μετατρέψει την εταιρεία σε μια πλατφόρμα ευρύτερου retail και e-commerce.

Το σχέδιο είναι φιλόδοξο — και προσωπικό. Η νέα δομή αποδοχών του Cohen προβλέπει ότι μπορεί να αποκομίσει έως και 35 δισ. δολάρια σε μετοχές, εφόσον η κεφαλαιοποίηση της GameStop φτάσει τα 100 δισ. δολάρια και επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι κερδοφορίας.

Με άλλα λόγια: το κίνητρο για ένα «game-changing» deal είναι τεράστιο.

Στο τραπέζι και η επιθετική εξαγορά

Το πιο επιθετικό στοιχείο του σχεδίου είναι ίσως αυτό: αν η διοίκηση της eBay απορρίψει την πρόταση, ο Cohen φέρεται διατεθειμένος να απευθυνθεί απευθείας στους μετόχους της εταιρείας, να επιδιώξει δηλαδή επιθετική εξαγορά.

Μια τέτοια κίνηση θα μετέτρεπε την υπόθεση σε μάχη υψηλού προφίλ, με τη δυναμική των social media να παίζει καθοριστικό ρόλο.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο Cohen έχει πίσω του μια στρατιά φανατικών επενδυτών από την εποχή της «έκρηξης» της GameStop, μεταξύ των οποίων και ο Michael Burry, γνωστός από το «The Big Short», που έχει υποστηρίξει δημόσια την ανάγκη για επιθετικές εξαγορές.

Η επιλογή της eBay δεν είναι τυχαία. Η πλατφόρμα έχει επιστρέψει σε τροχιά ανάπτυξης, εστιάζοντας σε βασικές κατηγορίες όπως collectibles και μόδα — τομείς που «κουμπώνουν» με το DNA της GameStop.

Μάλιστα, πρόσφατα ανακοίνωσε εξαγορά του Depop έναντι 1,2 δισ. δολαρίων, ενισχύοντας τη θέση της στο second-hand fashion.

Για τον Cohen, η eBay θα μπορούσε να αποτελέσει τον πυρήνα ενός νέου, διευρυμένου οικοσυστήματος, εξηγεί η WSJ. Για τους επικριτές του, όμως, πρόκειται για ένα υπερβολικά μεγάλο στοίχημα.

Ρευστό υπάρχει — αλλά φτάνει;

Στα τέλη Μαρτίου, η GameStop διέθετε περίπου 9 δισ. δολάρια σε μετρητά, σχεδόν διπλάσια από ένα χρόνο πριν.

Το ποσό αυτό δίνει ευελιξία, αλλά δεν αρκεί από μόνο του για μια εξαγορά τέτοιου μεγέθους. Οποιαδήποτε πρόταση θα απαιτούσε σύνθετη χρηματοδότηση — πιθανώς με συνδυασμό μετοχών και δανεισμού.

Και εδώ βρίσκεται το ρίσκο: ένα τόσο μεγάλο deal μπορεί να μεταμορφώσει την εταιρεία — ή να την εκθέσει.

Από το «φαινόμενο» του 2021 σε μια νέα πραγματικότητα

Η GameStop δεν είναι πια απλώς η εταιρεία που έγινε σύμβολο της μικροεπενδυτικής «επανάστασης» του 2021.

Έχει αυξήσει τη μετοχή της κατά περίπου 30% φέτος, σε μεγάλο βαθμό χάρη στις προσδοκίες για στρατηγικές κινήσεις. Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν θα κάνει κάτι μεγάλο.

Είναι αν αυτό το «κάτι» θα είναι αρκετό — και σωστό.

Το ρίσκο που μπορεί να αλλάξει τα πάντα

Αν το deal προχωρήσει, θα πρόκειται για μία από τις πιο απρόσμενες εξαγορές των τελευταίων ετών.

Αν αποτύχει, θα ενισχύσει την εικόνα της GameStop ως εταιρείας που κυνηγά υπερβολικά φιλόδοξα σχέδια.

Σε κάθε περίπτωση, ένα είναι βέβαιο: ο Ryan Cohen δεν παίζει άμυνα. Και σε μια αγορά που συχνά ανταμείβει την τόλμη — ακόμη και περισσότερο από τη βεβαιότητα — αυτό μπορεί να κάνει όλη τη διαφορά.