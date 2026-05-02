meta:-Αντιμέτωπη-με-δίκη-που-θα-μπορούσε-να-επιβάλει-αλλαγές-σε-facebook-και-τις-άλλες-πλατφόρμες-της

Tο Νέο Μεξικό κατηγορεί τον κολοσσό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι σχεδίασε τα προϊόντα του ώστε να εθίζουν τους νεαρούς χρήστες. Διακυβεύονται αποζημιώσεις δισ. δολαρίων.

Η δίκη που ξεκινά τη Δευτέρα στο Νέο Μεξικό θα μπορούσε να οδηγήσει έναν δικαστή στο να διατάξει εκτεταμένες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του Facebook, του Instagram και του WhatsApp — μια εξέλιξη που, όπως έχει προειδοποιήσει η Meta Platforms, ενδέχεται να την αναγκάσει να αποχωρήσει από την πολιτεία.

Η υπόθεση, η οποία θα εκδικαστεί ενώπιον δικαστή στη Σάντα Φε, προκύπτει από αγωγή που κατέθεσε ο Γενικός Εισαγγελέας του Νέου Μεξικού, Ραούλ Τορέζ, Δημοκρατικός, κατηγορώντας τον κολοσσό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι σχεδίασε τα προϊόντα του ώστε να εθίζουν τους νεαρούς χρήστες και ότι απέτυχε να προστατεύσει τα παιδιά από σεξουαλική εκμετάλλευση στις πλατφόρμες του.

Στον πυρήνα της δίκης βρίσκεται το ερώτημα αν οι πλατφόρμες της Meta έχουν δημιουργήσει «δημόσια όχληση» σύμφωνα με τη νομοθεσία του Νέου Μεξικού. Μια τέτοια διαπίστωση θα επέτρεπε στον δικαστή να επιβάλει εκτεταμένα μέτρα με στόχο τον περιορισμό των φερόμενων βλαβών στους νεαρούς χρήστες. Η υπόθεση παρακολουθείται στενά, καθώς πολιτείες, δήμοι και σχολικές περιφέρειες σε όλη τη χώρα προωθούν παρόμοιες αξιώσεις, επιδιώκοντας να επιβάλουν αλλαγές σε επίπεδο ολόκληρου του κλάδου.

Η δίκη της Δευτέρας σηματοδοτεί τη δεύτερη φάση της αγωγής του Νέου Μεξικού. Τον Μάρτιο, ένα σώμα ενόρκων έκρινε ότι η Meta παραβίασε τη νομοθεσία της πολιτείας για την προστασία των καταναλωτών, παραπλανώντας σχετικά με την ασφάλεια του Facebook και του Instagram για τους νεαρούς χρήστες. Διέταξε επίσης την εταιρεία να καταβάλει αποζημιώσεις ύψους 375 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η κριτική σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυξάνεται εδώ και χρόνια. Την Τετάρτη, η Meta προειδοποίησε τους επενδυτές ότι οι νομικές και κανονιστικές αντιδράσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ «θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά την επιχειρηματική μας δραστηριότητα και τα οικονομικά μας αποτελέσματα».

Διακύβευμα δισ. δολαρίων

Το γραφείο του Τορέζ αναμένεται να ζητήσει τόσο επιπλέον δισεκατομμύρια δολάρια σε αποζημιώσεις, όσο και δικαστική εντολή που θα υποχρεώνει τη Meta να προβεί σε ουσιαστικές αλλαγές στις πλατφόρμες της για τους χρήστες στο Νέο Μεξικό, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Η Meta έχει δηλώσει ότι έχει ήδη αντιμετωπίσει πολλές από τις ανησυχίες της πολιτείας και έχει λάβει εκτεταμένα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια των νεαρών χρηστών της. Η εταιρεία ανέφερε σε δικαστικά έγγραφα την περασμένη εβδομάδα ότι πολλές από τις αλλαγές που ζητά το γραφείο του Τορέζ είναι αδύνατο να εφαρμοστούν και ενδέχεται να την αναγκάσουν να αποχωρήσει πλήρως από την πολιτεία.

«Η εστίαση του Γενικού Εισαγγελέα του Νέου Μεξικού σε μία μόνο πλατφόρμα αποτελεί μια λανθασμένη στρατηγική που αγνοεί τις εκατοντάδες άλλες εφαρμογές που χρησιμοποιούν καθημερινά οι έφηβοι», δήλωσε εκπρόσωπος της Meta πριν από τη δίκη. «Αντί να παρέχουν ολοκληρωμένες προστασίες, τα προτεινόμενα μέτρα της πολιτείας περιορίζουν τα δικαιώματα των γονέων και καταπνίγουν την ελευθερία της έκφρασης για όλους τους κατοίκους του Νέου Μεξικού».

«Δημόσια όχληση»

Η δίκη ενώπιον του δικαστή Μπράιαν Μπίντσαϊντ θα εξετάσει αν η συμπεριφορά της Meta πληροί τα κριτήρια για «δημόσια όχληση» σύμφωνα με τη νομοθεσία του Νέου Μεξικού, κάτι που θα επέτρεπε στο δικαστήριο να επιβάλει μέτρα για την αντιμετώπιση της φερόμενης βλάβης.

Μια αξίωση περί δημόσιας όχλησης στοχεύει σε δραστηριότητες που παρεμβαίνουν αδικαιολόγητα στην υγεία και την ασφάλεια μιας κοινότητας. Κλασικά παραδείγματα περιλαμβάνουν το μπλοκάρισμα δημόσιου δρόμου, τη ρύπανση υδάτινων πόρων ή την εκπομπή επιβλαβών αερίων. Τα τελευταία χρόνια, οι πολιτειακές κυβερνήσεις έχουν επικαλεστεί τη σχετική νομοθεσία για να στραφούν κατά ευρύτερου φάσματος βιομηχανιών, όπως στον καπνό, τα οπιοειδή, την κλιματική αλλαγή και το άτμισμα, σύμφωνα με τον Άνταμ Ζίμερμαν, καθηγητή στη Νομική Σχολή Gould του USC.

Η υπόθεση του Νέου Μεξικού είναι μία από τις αυξανόμενες αγωγές που κατηγορούν τη Meta και άλλες εταιρείες κοινωνικών δικτύων ότι σχεδιάζουν σκόπιμα προϊόντα που εθίζουν τους νέους. Παρότι πολλές υποθέσεις έχουν κατατεθεί από οικογένειες για συγκεκριμένες βλάβες σε άτομα, περισσότερες από 40 πολιτείες και πάνω από 1.300 σχολικές περιφέρειες έχουν καταθέσει αγωγές ζητώντας δικαστικές αλλαγές και αποζημιώσεις βάσει της νομοθεσίας περί δημόσιας όχλησης.

Το Νέο Μεξικό σχεδιάζει να ζητήσει από τον δικαστή να υποχρεώσει τη Meta να εφαρμόσει αλλαγές όπως επαλήθευση ηλικίας χρηστών, ανασχεδιασμό των αλγορίθμων ώστε να προωθούν ποιοτικό περιεχόμενο για ανηλίκους, καθώς και κατάργηση της αυτόματης αναπαραγωγής και του ατελείωτου σερφαρίσματος για ανηλίκους.

«Θα είναι μια ευκαιρία να εξετάσουμε πιο σε βάθος το μέγεθος, την κλίμακα και ουσιαστικά τη χρηματική αξία της βλάβης δημόσιας όχλησης που προέκυψε από τη συμπεριφορά αυτής της επιχείρησης τα τελευταία 10 ή 15 χρόνια», δήλωσε ο Τορέζ σε συνέντευξη Τύπου.

Η εταιρεία υποστηρίζει σε δικαστικά έγγραφα ότι δεν μπορεί να έχει δημιουργήσει δημόσια όχληση, καθώς δεν έχει παραβιάσει κάποιο δημόσιο δικαίωμα. Επίσης αναφέρει ότι δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλούν προβλήματα ψυχικής υγείας και ότι πολλά από τα αιτήματα της πολιτείας είναι «τεχνολογικά μη πρακτικά ή εντελώς αδύνατα».

Σε υποθέσεις δημόσιας όχλησης, το κράτος μπορεί επίσης να ζητήσει χρηματικές αποζημιώσεις για την αποκατάσταση της βλάβης. Το ποσό αυτό μπορεί να είναι σημαντικό όταν θεωρείται ότι έχει επηρεαστεί μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Το γραφείο του Τορέζ δεν έχει προσδιορίσει το ακριβές ποσό που θα ζητήσει.

Η Meta ανέφερε σε δικαστικά έγγραφα ότι το Νέο Μεξικό σκοπεύει να ζητήσει 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση ενός 15ετούς σχεδίου ψυχικής υγείας, που περιλαμβάνει νέες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και πρόσληψη επαγγελματιών — ένα αίτημα που, όπως υποστηρίζει, θα την υποχρέωνε να καλύψει την ψυχική υγεία όλων των εφήβων στην πολιτεία, ανεξάρτητα από την αιτία των αναγκών τους.